Основатель Telegram Павел Дуров* официально внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторгинга. Фото: социальные сети/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров* официально внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторгинга. Все понимают - с 30 июля его имя будет помечаться в сообщениях СМИ звездочкой.

Но не все знают, с чем связано такое решение? Чем это грозит самому Дурову*? И, самое главное, чем обернется для простых пользователей мессенджера Telegram? Можно ли будет оплатить подписку - или это приравняется к финансированию терроризма?

Объясняем по пунктам.

ПОЧЕМУ ДУРОВА* ПРИЗНАЛИ ТЕРРОРИСТОМ И ЭКСТРЕМИСТОМ?

В перечень Росфинмониторинга не так просто попасть. Для того, чтобы получить звездочку у имени, нужно, чтобы в России против тебя было возбуждено уголовное дело по экстремистской или террористической статье.

И Дуров* под такую попал - 205.1 «Содействие террористической деятельности». Ему грозит наказание от 8 лет до пожизненного. По данным ФСБ, Дуров* отказался удалять из Telegram каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины для вербовки, шантажа и терроризма. Например, с помощью самого популярного в России бота для знакомств «Дайвинчик/Leo» было завербовано 46 подростков!

Статус Дурова* не повлияет на пользователей Telegram. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TELEGRAM ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ДУРОВА* ТЕРРОРИСТОМ И ЭКСТРЕМИСТОМ?

Сразу после объявления Росфинмониторинга в СМИ, журналистам «Комсомолки» посыпались вопросы от друзей: «А что, теперь вообще в Телегу-то можно заходить»?

Юрист Андрей Князев отвечает KP.RU:

«Можно, ради бога, пользуйтесь. Санкции Росфинмониторинга касаются физического лица - Павла Дурова*. И никак не касаются мессенджера»

Чтобы что-то изменилось для простых пользователей, Telegram должен быть признан экстремистским решением Верховного Суда. Уголовное дело владельца никак самого мессенджера не касается.

МОЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ПОДПИСКУ TELEGRAM ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ДУРОВА* ТЕРРОРИСТОМ?

Второй самый популярный вопрос - платные подписки Telegram Premium и «золотые звезды», которые можно покупать, чтобы поддерживать любимых блогеров. Многим этот вопрос кажется уже более сложным - ведь все переводы лицам, вошедшим в список Росфинмониторинга, приравниваются к финансированию терроризма.

Но речь ведь только о личных счетах Павла Дурова*. А когда вы оплачиваете функционал мессенджера, деньги естественно не капают прямо на личную карточку создателя «Телеги».

Это подтверждают официальные спикеры - например, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров:

«Речь о физическом лице — Дурове*. Личные переводы ему действительно приравниваются к финансированию терроризма. Но никаких решений с отношении самой соцсети принято не было. Это совершенно разные вещи».

То есть - пользоваться всеми функциями Telegram можно и без всяких опасений.

После включения создателя мессенджера в список, все личные счета Дурова* в России должны быть заблокированы. Фото: REUTERS.

ЧТО ГРОЗИТ САМОМУ ДУРОВУ*?

1. После включения создателя мессенджера в список, все его личные счета в России должны быть заблокированы.

2. Лицо из списка лишается права на получение каких-либо выплат в России. Исключение - транзакции для «поддержания минимальной жизнедеятельности», не больше 10 тысяч рублей на члена семьи.

3. Человек лишается права покупки имущества, продажи квартир, авто, крупных платежей и переводов.

4. Выезд за границу для таких лиц закрыт (но Дуров* уже 12 лет живет в эмиграции).

Кроме того, по уголовному делу создатель Telegram объявлен в международный розыск. В случае, если у страны есть соглашение с Россией о выдаче - его могут экстрадировать в Россию под конвоем.

Подробный разбор, могут ли Павла выдать, например, ОАЭ, читайте здесь.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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