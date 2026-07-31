Вопрос дня: А вы как экономите на покупках? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

- Я просто не делаю спонтанных покупок. Вот и вся экономия! Если мне понравилась какая-то вещь, я должен осмыслить, нужна ли она мне, беру «мхатовскую паузу» перед приобретением. Это касается даже повседневных вещей. Вся коммерческая реклама построена на том, чтобы ты тут же включился и сделал покупку немедленно. Не надо этому поддаваться, надо покупать только то, что действительно необходимо.

Андрей Каталкин, барабанщик групп «7Б» и «Шортыхаки»:

- Я фанат дискаунтеров. Беру там почти все - от мяса и молочки до яиц и пельменей. Там другие бренды, но при плюс-минус таком же качестве цена на 20 - 30% ниже. А такого белорусского сала в других магазинах просто нет. На стороне покупаю совсем немного, разве что только зоокорма и выпечку.

Олег Зубков, владелец крымского сафари-парка «Тайган»:

- На животных мы точно не можем экономить, им отдаем все, это наш главный приоритет. А вот на себе иногда можно. Например, я отказался от частых перелетов. А еще в наших зоопарках мы временно перестали проводить мероприятия, потому что эти деньги можно потратить на что-то более важное.

Елена Клыкова, агроном «Совхоза имени Ленина»:

- По своей профессии я заметила, что народ стал сажать больше плодовых культур - на заготовки, как в старые добрые времена. К нам все чаще приезжают за такими саженцами. И вообще дача - это сплошная экономия. Например, на детском летнем досуге. За границу ребенка везти или в лагерь отправить дорого. А так у тебя ребенок и ягоду свежую пощиплет, и на природе отдохнет.

Снежана Майкова, жительница элитного дома на Патриарших прудах, Москва:

- Раньше наша горничная-домохозяйка ходила за продуктами. Но мы заметили, что денег стало много у нее уходить. Так что стали ходить в магазин сами или заказывать доставку.

Ольга Соколенко, предприниматель и многодетная мама, Волгоград:

- Мы просто берем очень много работы, стараемся больше зарабатывать. Но благодаря нашему статусу многодетных экономим на платных парковках, на «коммуналке», на отпуске. В прошлом году свозили детей на Дальний Восток по субсидированным тарифам - вышло очень дешево.

Янина Ева Богоявленская, фермер, основатель бренда «Золотая Адыгея»:

— На продуктах не экономлю — берегу здоровье! На вещах — тоже не экономлю, поскольку важно выбирать то, что нравится, это для настроения полезно. На производстве экономить — не дай Боже! Экономию предпочитаю иного рода — своего времени. Время — деньги и твои силы. Поэтому стараюсь делегировать дела.

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