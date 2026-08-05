Алла Пугачева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Последнее появление Аллы Пугачевой на публике вызвало немало вопросов. Певица пришла на музыкальный фестиваль в Юрмале, опираясь на трость. Журналисты поинтересовались: «Алла Борисовна, это ваш новый стиль?» Певица устало ответила: мол, это не эксперименты со стилем, а последствия тяжелой травмы.

«Думала, что не встану»

- Это не образ. Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Сломала ногу и тазобедренный сустав, - поделилась Пугачева с репортерами. - Честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки. Меня предупредили, что и полгода можно лежать. Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что здесь много народу. Два дня приходила на фестиваль с тростью и все время смотрела вниз. И все говорят: «Боже мой, она еле ходит. Она вообще скукожилась». А мне с палочкой как-то спокойнее.

На музыкальном фестивале в Юрмале Пугачева появилась с палочкой. Фото: Скриншот видео

Как выяснил сайт KP.RU, артистка не так давно перенесла тяжелую операцию.

- Алле Борисовне заменили тазобедренный сустав. Подобную операцию в 2018 году сделали певцу Шуре, - рассказал KP.RU приятель певицы. - Он тоже перенес тяжелую операцию по эндопротезированию и прошел долгий путь реабилитации. Такая же история была и у фигуриста Алексея Ягудина в 2007 году. Ягудин, узнав от врачей, что сустав правого бедра полностью раздроблен, согласился на установку титанового протеза. Операция длилась четыре часа. В большой спорт фигурист не вернулся, но по крайней мере может выступать на ледовых шоу.

А Пугачевой врачи сразу сказали: «После операции придется заново учиться ходить! Расхаживать ногу. Если лежать и лениться, можно остаться хромой».

Страшный перелом Гурченко

- Конечно, Алла была очень напугана, ведь подобная травма была у Людмилы Гурченко, - признался знакомый певицы в беседе с KP.RU. - Незадолго до смерти 75-летняя Людмила Марковна поскользнулась, неудачно упала и сломала шейку бедра. Гурченко госпитализировали и прооперировали, она тоже сильно переживала из-за невозможности полноценно передвигаться. Видимо, сказался стресс, сердце Людмилы Марковны не выдержало таких эмоциональных нагрузок. Вот и Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить. Певица не просто так беспокоилась. У Пугачевой уже давно нелады со здоровьем. Во-первых - диабет. Во-вторых - проблемы с ногами.

Певица рассказала, что четыре месяца была прикована к постели. Фото: Скриншот видео

- Я старая, больная женщина, - с иронией говорила о себе певица. - Сама не читаю, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут: мол, я бабушка-старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая. Да, все это так. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей.

Беспокоят Пугачеву и сосуды. В 2010 году певице сделали первую операцию на сердце. Ее оперировал знаменитый хирург Лео Бокерия. Но два года назад вмешательство пришлось повторить, поскольку из-за проблем с сосудами артистке стало трудно дышать. Во второй раз Пугачеву оперировали в московском Институте хирургии имени Вишневского.

Врачи полагают, что здоровье артистки подорвали курение и пластические операции, к которым она прибегала в разные годы.

Сколько стоит операция Пугачевой

В России замену (эндопротезирование) тазобедренного сустава можно сделать бесплатно по полису ОМС. В случае, если пациент решит воспользоваться платными услугами, стоимость операции в Москве зависит от уровня клиники и типа протеза: в среднем от 150 тысяч до 1,8 млн рублей.

На Кипре, где сейчас живет Пугачева, цены на эту операцию выше - от 6500 до 22 тысяч евро (от 595 тысяч до 2 млн рублей по текущему курсу).

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Одна из самых опасных травм для пожилых»

Фаррух Насим Рофизода, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук:

- Перелом шейки бедра - одна из самых тяжелых травм у пациентов пожилого возраста. Опасность связана не только с самим переломом, но и с длительной обездвиженностью. Без своевременного хирургического лечения значительно возрастает риск тромбозов, пневмонии, пролежней, потери самостоятельности и других осложнений.

У большинства пожилых пациентов переломы шейки бедра плохо срастаются из-за возрастного снижения кровоснабжения головки бедренной кости и остеопороза. Поэтому оптимальным методом лечения нередко становится эндопротезирование тазобедренного сустава - его частичная или полная замена.

- Насколько сложна такая операция для пожилого человека?

- Это серьезное хирургическое вмешательство, особенно у пациентов старше 75 лет с сопутствующими заболеваниями. Но современные методы анестезии, хирургические технологии и послеоперационное ведение позволяют успешно выполнять такие операции даже пациентам очень преклонного возраста. Риск определяется не только возрастом, но и общим состоянием здоровья, работой сердца, легких и наличием хронических заболеваний.

- Когда пациент начинает ходить после операции?

- В большинстве случаев вставать с кровати и делать первые шаги с ходунками или костылями разрешают уже в первые сутки после операции под контролем медперсонала. Ранняя активизация - один из важнейших факторов успешного восстановления.

- Сколько длится реабилитация?

- Первые 6 - 12 недель считаются основным этапом восстановления. За это время большинство пациентов постепенно переходят от ходунков к трости, восстанавливают уверенность при ходьбе. Полное восстановление функций обычно занимает от 3 до 6 месяцев, а у пациентов старческого возраста - иногда до года. Сроки индивидуальны и зависят от состояния здоровья, физической активности до травмы и соблюдения программы реабилитации.

Главная задача - как можно быстрее вернуть пациента к самостоятельному передвижению. Для этого нужны лечебная физкультура, постепенное увеличение нагрузки, полноценное питание и контроль за хроническими заболеваниями. Именно комплексная реабилитация во многом определяет конечный результат лечения.

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