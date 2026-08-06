76-летние Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты в декабре 2024 года. Фото: Евгений МЕЛЕХИН

В Самаре продолжается суд над 31-летней Екатериной Тарховой. Ее обвиняют в убийстве своих дедушки и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Судебные слушания еще идут, но уже известны многие детали расправы. Сайт KP.RU собрал самые шокирующие подробности дела об убийстве Тарховых.

«Для мужа-садовода»: Как Екатерина Тархова изощренно избавлялась от тел

Лишь микрочастицы тел - все, что удалось обнаружить следователям. Хоронить было некого.

Вначале выдвигалась версия, что тела Екатерина растворила при помощи химикатов. Оказалось, нет.

- В середине января она просила помочь выкинуть несколько тяжелых пакетов. Сказала, там строительный мусор, - рассказывает свидетель-таксист. - Говорила, давай выбросим по дороге, чтобы во дворе люди в них не ковырялись. Мешки весили 10 - 15 кг.

Есть показания еще двух таксистов. Они по просьбе Тарховой привозили к дому бочки объемом от 30 до 170 литров. В них, по версии следствия, хранились тела убитых, которые заморозили с помощью жидкого азота, а потом расчленили.

Екатерина отрицает обвинения в надругательстве над трупами, сваливая все на подельника Дмитрия Метревели. Но именно она покупала бочки, жидкий азот и сабельную пилу в разгар новогодних праздников, объясняя продавцам: «Это для криошоу»; «Это подарок мужу-садоводу».

Останки смешали с гречкой, используя ее как абсорбент, и пропустили через мясорубку. Происходило это, вероятно, в ванной. 15 января 2025 года сантехник по просьбе Екатерины приехал в квартиру Тарховых устранять засор и нашел в сливе горсть размякшей крупы. Молодая женщина объяснила, что чистила с помощью гречки вазу...

Всю массу расфасовали по пакетам и на такси развезли по помойкам. Никаких останков так и не нашли.

Екатерина считала, что 100 тысяч, которые ей ежемесячно выделяли дедушка и бабушка, - слишком мало. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Подменяла порошок в капсулах

Смерть Виктора и Натальи не была быстрой. Из обвинительного заключения следует, что подельник Екатерины Дмитрий Метревели в конце ноября привез из Грузии некое «опасное для жизни и здоровья вещество». Некоторые лекарства Тарховы принимали постоянно в капсулах. Вскрываются они легко. Внучка засыпала в них ядовитый порошок и закрывала. Капсулы проглатываются целиком, оболочка растворяется в желудке. Поэтому, даже если у яда был резкий вкус, его невозможно почувствовать.

Образ Екатерины Тарховой для соцсетей и ее фото после задержания.

Катя контролировала прием лекарств и сообщала о состоянии близких Дмитрию и его тете Светлане Метревели, которую называют организатором преступления. Та руководила процессом из Грузии.

Тарховы чувствовали себя все хуже. Обратиться к врачам они не успели.

Племянница Виктора говорила, что дядя в сентябре 2024-го, во время их последней встречи, выглядел сильно похудевшим и будто потерял интерес к жизни. Списывала на осложнения после ковида и возрастные заболевания. У Тархова были гипертония, астма, остеохондроз.

После 20 декабря Екатерина запустила Дмитрия в квартиру дедушки и бабушки. Метревели прятался на балконе и, возможно, даже ночевал там. В какой-то момент, когда Наталья вернулась после занятий с правнуком, он напал на 76-летнюю женщину и связал ее. Сам Виктор Тархов к тому моменту уже не мог ходить, не то что заступиться за жену.

Пару продолжали насильно пичкать таблетками, вызывающими помутнение рассудка. Видимо, рассчитывая, что супруги подпишут доверенность на снятие денег и продажу машины. Закончился «курс» смертью Тарховых.

Дочь Тархова Людмила признана потерпевшей. Правда, сейчас она сама отбывает срок за вымогательство - требовала 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Тарховы могли умереть в новогоднюю ночь

Точная дата гибели супругов неизвестна. Внучка число не называет, а без тел ни время, ни настоящую причину смерти установить нереально. Не исключено, что это могло случиться в новогоднюю ночь.

Заведующая детским садом, куда ходил Маор, сын Екатерины, последний раз встречалась с Натальей Тарховой 18 декабря 2024 года, когда та привела правнука на праздник. С 23-го числа мальчика сопровождала няня.

20 декабря председатель ТСЖ дома, где жили супруги, видела Наталью на улице. В этот же день жена бывшего градоначальника вместе с внучкой приходила в бутик своей подруги, выбрала для Кати много красивых вещей, но не оплатила: не было денег. Наталья Ивановна просила придержать заказ. 25 декабря подруга смогла до нее дозвониться, та ответила, что нашла нужную сумму и скоро заберет покупку, но так и не приехала. После этого на звонки отвечала только Екатерина.

Дмитрий, сосед Тарховых из квартиры напротив, вспомнил, что в конце декабря 2024-го (точное число он назвать не смог) вечером к нему в дверь постучалась Наталья. Сказала, что муж упал, нужна помощь.

- Я его поднял, сил почти не прикладывал, он сразу встал. Почему упал, не объяснили. На щиколотке у него была ссадина. Запаха алкоголя я не почувствовал. Да и на вид Виктор был полностью адекватным, речь четкая.

То есть после 20 декабря экс-мэр был еще жив. Как, возможно, и 30 декабря. В этот день Татьяне Конновой, главному бухгалтеру компании «Новитрек», учредителем которой был Тархов, позвонил гендиректор Сергей Ноздрачев и сообщил, что внучка Виктора должна заехать в офис за ежемесячными дивидендами деда - 500 тыс. рублей.

- Когда я приехала, она уже была там. Сказала, что бабушка серьезно заболела, ее увезли в Москву на спецтранспорте в сопровождении Виктора. Траты оказались большими, 300 тыс. рублей, потому она хотела дивиденды, - объяснила Коннова.

Женщина попросила у Кати доверенность, та поехала домой и где-то через час вернулась с документом.

- Выписано было в свободной форме, но подпись была точно Тархова. Мы пытались с ним связаться - никто не отвечал.

Деньги Екатерина получила. Возможно, доверенность она написала сама, а умирающий дед в бреду лишь расписался.

В новогоднюю ночь, а затем 3 января, когда бывшему мэру должно было исполниться 77 лет, ни до него, ни до Натальи никто не мог дозвониться. Кто-то получал ответы по СМС: «Благодарю, приеду, позвоню. ТВА». Это вызывало недоумение, ведь подписывался мужчина иначе - ВАТ (Виктор Александрович Тархов). Вероятно, к тому моменту он был уже мертв. Что подтверждают и покупки инструментов и емкостей в «несезонные» первые числа января 2025 года.

По показаниям специалиста по клинингу Ольги Ахмедяновой, еще до Нового года Екатерина интересовалась генеральной уборкой квартиры, особенно настойчиво расспрашивая о том, как очистить холодильник.

Внезапный ремонт: выбросили дорогую мебель

Тяжело представить, что Екатерина Тархова сама додумалась до ухищрений с гречкой, подменой содержимого в капсулах, жидким азотом. Вероятно, здесь ее консультировала опытная мошенница Светлана Метревели, за плечами которой немало афер и участие в убийстве родного отца, которого они вместе с матерью Таисией Киселевой застрелили спящим и утопили в проруби в реке Самара в 1987 году. Кстати, 80-летнюю Таисию тоже судят: она перед покупателем играла роль Натальи Тарховой, когда Екатерина продавала за 1,5 млн рублей автомобиль бабушки Toyota RAV4.

Дом, в котором убили Виктора Тархова и его жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но именно внучка сразу после исчезновения родственников готовила квартиру к масштабному ремонту. Частный мастер Артак Адамян заявил, что Екатерина планировала сделать дизайнерский интерьер на кухне, а для этого нужно было снять штукатурку, полы и потолки до основания, избавиться от дорогой качественной мебели и работающего холодильника. С Артаком в итоге не сошлись в цене, 250 тыс. рублей было для заказчицы дорого. Но грузчики успели вывезти часть вещей.

- Мебель из красного дерева была в хорошем состоянии, но она сказала, что будет новая, - рассказали грузчики. - Вывезли шкафы, диван, тумбочки, зеленое кожаное кресло. На полу лежали книги и картины. В квартире сильно пахло ладаном (возможно, так пытались замаскировать неприятный запах. - Ред.), мы разговорились с Катей о религии. А еще она не разрешала заходить на кухню и в комнату, где находился ее сын. К моменту задержания 5 февраля доделать капремонт обвиняемая не успела.

Во время обыска в самарской квартире Тарховых. Фото: СК Самарской области

Странные эсэмэски

Давний друг экс-мэра Александр Кузнецов заподозрил неладное, когда тот не брал трубку на Новый год и только писал: «Занят. Перезвоню». 2 января он решил навестить Тарховых лично. Позвонил Виктору, в ответ - СМС с тем же содержанием. И его жена отписалась: «У нас гости. Уедут, перезвоню».

Когда версия о болезни Натальи и ее отправке в столицу дошла до Кузнецова, он вновь набрал номер друга и получил СМС: «Я по семейным обстоятельствам в Москве, приеду 19 января. Все вопросы к Кате».

Внучка заявила: у бабушки инсульт. Но Кузнецову все это казалось странным. 9 января он приехал в квартиру. Увидел Екатерину (она сказала, что дедушка уехал к приятелю), мешки с раствором для плитки и услышал какой-то стук в спальне. Спустя несколько дней Кузнецов написал заявление в полицию.

Пока Екатерина с Дмитрием Метревели убивали супругов, ее шестилетний сын Маор находился в их съемной квартире с няней. Екатерина попросила ее присмотреть за ребенком и водить его в детский сад, объявив, что с 24 декабря на 2 - 3 дня уезжает в Москву. Расставание растянулось до 6 января, Новый год Маор встретил без мамы. Та ежедневно звонила и уверяла, что она в Москве с бабушкой и дедушкой: мол, кто-то из близких попал в аварию, и они должны быть там.

Позже мальчик, который в июне 2026 года переехал к отцу в Израиль, скажет следователю: «Мы часто ходили к ним в гости, но потом мама сказала, что они уехали в командировку. А она помогала им собирать чемоданы ночью, пока я спал. Когда проснулся, их не видел. Кошку с собой не брали. Она у нас. Они ни разу мне после этого не звонили».

Виктор Тархов был мэром Самары с 23 октября 2006 года по 11 октября 2010 года. Фото: Администрация г. о. Самара

Екатерина Тархова пыталась задушить деда шарфом

Основным мотивом преступления следователи называют корысть. Светлана Метревели организовала все ради денег богатой самарской семьи. Со Светланой Катя познакомилась несколько лет назад во время путешествия в Грузию. Именно эту женщину, ранее судимую и лечившуюся в психдиспансере, следствие считает организатором преступления. Ее племянник Дмитрий помогал на месте.

Еще один мотив - ненависть.

- Когда последний раз я видел дочь, два года назад, та жаловалась на бабушку и деда, говорила, что они дают ей слишком мало денег - по 100 тысяч рублей в месяц, - заявил отец Екатерины Сергей Логинов. - Предлагала забрать у деда деньги и имущество. Я сказал, что она не в себе. После этого встретился с Натальей Тарховой и рассказал обо всем. Она не удивилась, вспомнив, что однажды во время ссоры Катя пыталась задушить Виктора шарфом.

Сергей охарактеризовал дочь как сильную и жесткую и удивил слушателей признанием: дочери и самой хватило бы духу на убийство. Она ненавидела родных и жаждала только денег.

А водитель Ильдар Минибаев, около семи лет работавший с семьей экс-градоначальника, вспомнил, как однажды прямо во дворе Катя набросилась на бабушку и трясла ее так, что та упала.

Есть свидетельства о конфликтах и в показаниях Маора. Ребенок рассказал, что близкие часто ссорились:

- Спорили громко, слышал матные слова. Ругались мама и бабушка. Дедушка - нет.

КОНКРЕТНО

Организатор и подельник по делу об убийстве Тарховых находятся в розыске

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. В тот день была задержана их внучка Екатерина Тархова. По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Тархова в составе организованной группы расправилась с дедушкой и бабушкой, отравив их. Затем преступники заморозили, расчленили и выбросили тела, а имущество убитых похитили, в том числе с использованием поддельных документов.

Екатерину обвиняют в убийстве, надругательстве над телами умерших, мошенничестве, краже, уничтожении имущества, подделке документов и по другим статьям УК РФ. Екатерина признала вину почти во всем. Организатор преступления Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели находятся в розыске.

Дмитрий и Светлана Метревели объявлены в международный розыск.

Судебный процесс по делу начался в конце мая 2026 года. Сейчас продолжается допрос свидетелей.

В ТЕМУ

Виктор Тархов называл внучку солнышком

И Виктор Александрович, и Наталья Ивановна любили внучку, а в правнуке вообще души не чаяли. Чтобы купить Кате жилье, в 2023 году они продали за 20 млн рублей дачу под Самарой. Наталья регулярно водила Маора в частный сад, оплачивала его. Супруги делали внучке подарки, чего стоит только тот визит в магазин дорогой одежды 20 декабря...

Давний приятель экс-мэра Андрей Степанов вспомнил разговор с Виктором о Екатерине. Беседа случилась в 2015 или 2016 году в офисе Тархова. Фотография внучки в рамке стояла на столе.

- При мне он сказал: «Солнышко мое, кровинушка моя, на тебя вся надежда» - и поцеловал фото. Говорил, что внучка у него единственная. Ничего отрицательного о ней не рассказывал.

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