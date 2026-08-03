Гарик Харламов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время многие заметили, как 45-летний Харламов похудел. Так, мы встретили Гарика на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа). Шоумен подчеркнул результат похудения за счет черной футболки и шортов. В сказке комик уже по традиции озвучил харизматичного Колобка.

«Вы увидите рождение, отрочество, всю его жизнь и приключения. А также вы увидите Журавлева, в которого вселяюсь я», — рассказал KP.RU Харламов о своем персонаже.

Также Гарик поделился, что общего у него с Колобком.

«Живот!» — с улыбкой произнес Харламов.

А мы поинтересовались, каким образом Гарику удалось так похудеть. Впрочем, справедливости ради стоит добавить, что шоумен много лет борется с лишним весом: периодически худеет и поправляется.

Гарик Харламов рассказал, как похудел на 16 кг: «Надо дойти до ста» Гарик Харламов рассказал, как похудел на 16 кг

«Да, булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно. Был 120, сейчас 104. Надо дойти до ста. Постараться», — рассказал KP.RU Харламов.

А вот на спорт у артиста физически не хватает времени. Потому приходится ограничиваться ходьбой.

«Да, я хожу. Вот сюда пришел. Ну, правда, у меня четыре проекта в параллели. Нет просто на это времени», — добавил Харламов.

Гарик Харламов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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