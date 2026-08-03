Маргарита Симоньян сделала признание о детях от Тиграна Кеосаяна: вот что сказала

Маргарита Симоньян души не чает в дочках и сыне от Тиграна Кеосаяна Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маргарита Симоньян рассказала о воспитании троих детей от Тиграна Кеосаяна после его смерти. Вдова режиссера призналась, что ее наследники не отличаются большими запросами.

Маргарита Симоньян от Тиграна Кеосаяна растит троих детей - дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта. Недавно она рассказала, что ее наследники не отличаются большими запросами. Кроме того, у них нет карманных денег.

"У моих детей нет наличных денег, вообще. Я не понимаю, зачем они им нужны. Старшей только исполняется 13. Им совершенно незачем где-то бывать, где они должны купить себе что-то сами. Если им что-то нужно или чего-то хочется, мы, конечно, им это покупаем. Мы с Тиграном - обеспеченные люди", - поделилась она в блоге.

После чего Маргарита сообщила, что дочь Марьяна грезит о подарке на день рождения. Ее очень привлекают загадки Вселенной. Девочка хочет получить энциклопедию о космосе.

Маргарита родила троих детей от режиссера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее Симоньян признавалась, что в декабре 2024 года узнала о болезни одного из детей. "Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает... Просто катастрофа", - отмечала Маргарита. Она не стала уточнять иные подробности болезни ребенка.

Напомним, всего у Кеосаяна пятеро детей. От первого брака с Аленой Хмельницкой у него две дочери - Александра и Ксения. Старшая наследница увлекается музыкой и прекрасно поет. Она сама мама, растит сына и дочь.

Младшая дочь Ксюша учится в школе. Ей 16 лет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину