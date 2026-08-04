Курбан Омаров намекнул, что в скандале с его женой виновата Бородина: на защиту телеведущей встала Ольга Орлова

Курбан Омаров и Валерия Мага Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жена Курбана Омарова Валерия Мага оказалась в центре скандала после визита блогера Марины Ильиной в ее салон красоты. Девушку обвинили в работе в сфере «серой косметологии»: после конфликта на место вызвали полицию, а Валерию увезли в отдел для разбирательства. Позже сам Омаров заявил, что считает причиной произошедшего свой выбор, сделанный много лет назад.

Напомним, Валерия Мага известна публике как нынешняя супруга бизнесмена Курбана Омарова, который ранее был женат на ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Их отношения с Валерией стали одной из причин громкого конфликта: в 2021 году Бородина заявляла, что муж изменял ей с этой девушкой. Позже Омаров и Мага поженились, у пары родился ребенок.

Поводом для нового обсуждения семьи стало посещение салона Валерии блогером Мариной Ильиной. Она заявила, что у девушки якобы нет диплома косметолога, хотя она проводит процедуры клиентам. Кроме того, во время съемки Мага, по словам Ильиной, рассказала, что аппарат Morpheus, используемый в работе, не является оригинальным.

После этого блогер вызвала полицию. Валерию доставили в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сам Курбан Омаров приехал поддержать супругу и позже рассказал, что заявление в полицию со стороны Ильиной написано не было. При этом, по его словам, Валерия сама обратилась в правоохранительные органы, заявив о незаконном лишении свободы и самоуправстве.

Позже бизнесмен поделился размышлениями о случившемся и намекнул, что видит связь между произошедшим и событиями из прошлого.

«Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал. И сейчас этот выбор до сих пор не дает спокойно жить. И, к сожалению, ты тоже страдаешь», — сказал Омаров, обращаясь к жене.

При этом Курбан не уточнил, о каком именно решении идет речь. Однако в публикациях о ситуации пользователи связали его слова с историей знакомства с Валерией и разводом с Ксенией Бородиной.

На фоне скандала о ситуации высказалась и Ольга Орлова. Телеведущая ранее уже оказывалась в центре громких обсуждений после того, как опубликовала кадры с закрытой скандальной вечеринки Ивлеевой, из-за чего скандальные фото и видео попали в сеть.

Одна из подписчиц спросила Орлову, как поступить, если она знает, что подруга якобы обманывает клиентов в косметологии с препаратами. В ответ телеведущая призвала внимательнее относиться к выбору специалистов.

«Жить свою жизнь по другим правилам. Сейчас очень много псевдопрофессионалов развелось. Одно дело, если это не касается здоровья, другое дело — когда ты работаешь с людьми и можешь причинить вред на всю жизнь! Будьте осторожны и бдительны! Не ведитесь на обертку от конфетки! Недаром говорят: остерегайтесь подделок!» — написала Орлова, поддержав тем самым коллегу по «Дому-2».

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