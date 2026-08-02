К вам приехал ревизор: Новую жену экс-мужа Ксении Бородиной увезла полиция из ее салона красоты

Курбан Омаров и Валерия Мага Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Молодую жену бывшего мужа Ксении Бородиной обвинили в «серой косметологии». 25-летнюю Валерию Мага после скандала в ее салоне увезли в отдел полиции.

Напомним, что телеведущая Бородина в течение шести лет была замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. В 2015 году Ксения родила любимому дочь. Но в 2021-м пара развелась. Бородина тогда назвала имя разлучницы – некоей Валерии Маги, заявила, что муж какое-то время изменял ей с этой блондинкой. Валерии на тот момент было всего 20 лет. Она – дочь бизнесмена, владевшего когда-то сетью книжных магазинов.

Свою новую пассию Курбанов официально представил светской публике в 2022-м. Затем они поженились и завели совместного ребенка. Ранее Курбан Омаров рассказывал в интервью, что его молодая жена очень хочет стать косметологом и он ей всячески в этом деле помогает.

Сегодня стало известно, что Валерию обвинили в «серой косметологии». Известная блогерша Марина Ильина, которая сделала себе имя в качестве этакой Ревизорро по салонам красоты, записалась на прием к Маге-Курбановой и сняла некое «разоблачение». По словам Ильиной, у Валерии не оказалось диплома косметолога, хотя она сама проводит клиенткам процедуры. Кроме того, на камеру «мастер» призналась, что южнокорейский аппарат «Морфеус» (он используется для процедур по омоложению лица), на котором она работает, - «не оригинальный».

Блогер Марина Ильина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ильина вызвала наряд полиции. Поддержать супругу приехал Курбан Омаров. Полицейские увезли Валерию на своей машине в отдел – для дальнейших разбирательств.

Как стало известно, все это случилось вчера, 1 августа. Позже Курбанов заявил журналистам, что Ильина заявление в полицию не писала. А вот Валерия – да. Она требует возбудить уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (якобы ее удерживали до приезда полиции) и «Самоуправство». По словам бизнесмена, у его жены есть профильное образование, а все оборудование - сертифицировано.

Курбан Омаров рассказывал в интервью, что его молодая жена очень хочет стать косметологом и он ей всячески в этом деле помогает. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как дальше могут развиваться события? Что может грозить Валерии? Эти вопросы корреспонденту KP.RU прокомментировал адвокат Андрей Мишонов.

- Преждевременно утверждать, что в отношении супруги Курбана Омарова возбуждено уголовное дело или что она была задержана как подозреваемая. Из публикаций следует лишь, что после конфликта и вызова полиции ее увезли в отдел для разбирательства. Это может быть обычным доставлением для установления личности, получения объяснений и проверки поступившего сообщения, - объяснил Мишонов. - Для правовой оценки необходимо установить, какие именно процедуры проводились. Не всякая услуга в сфере красоты является медицинской: обычные уходовые и эстетические процедуры могут выполняться без медицинской лицензии. Но аппаратные и инвазивные вмешательства, относящиеся к медицинской косметологии, должны проводиться в рамках лицензированной медицинской деятельности. При этом исполнитель действительно должен иметь соответствующее образование и допуск к медицинской деятельности — как правило, действующую аккредитацию специалиста.

- Что будет, если выяснится, что лицензии нет?

- Возможна административная ответственность по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Для гражданина предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностного лица — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей. Возможна также конфискация оборудования. Если лицензия у клиники имеется, но нарушались ее требования — например, к работе был допущен человек без необходимой квалификации, — штраф для организации может составить до 200 тысяч рублей, а деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

- Еще один аспект, на который упирала блогерша - «неоригинальный Morpheus».

- Само по себе это высказывание еще не означает, что он незаконный или контрафактный. Оборудование могут проверять. Это может быть аппарат другого производителя, легально зарегистрированный под собственным наименованием. За нарушение правил применения и эксплуатации медицинских изделий по статье 6.28 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. А вот если клиентам аппарат другого производителя представляли именно как оригинальный Morpheus, либо сообщали недостоверные сведения о квалификации специалиста, возможно привлечение за введение потребителей в заблуждение. В этом случае штраф по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ может составить для гражданина от 3 до 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 12 до 20 тысяч рублей, для организации — от 100 до 500 тысяч рублей. Но во всех деталях еще нужно разбираться.

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