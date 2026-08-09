Станет ли Луна штатом США, а Илон Маск - властелином Марса: Кто и как пытается делить космос

Не исключено, что нас ждет борьба за космические полезные ископаемые. Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Лето в разгаре, щедрое солнце заливает огород, на котором спеют огурцы и прочие помидоры. Стоп, а вы за Солнце заплатили? Или вы думаете, что оно светит для вас бесплатно? Будьте добры перечислить госпоже Анхелес Дюран в Испанию 1 евро. Ведь именно эта дама владеет как самим Солнцем, так и его светом, и мы ей все должны. А если серьезно (хотя Дюран предельно серьезна), то в мире разворачивается борьба за внеземные ресурсы.

С помощью специалиста по космическому праву, кандидата юридических наук Мариам Юзбашян KP.RU разбирается, готовят ли Штаты «оккупацию» Луны и сможет ли Илон Маск создать на Марсе независимое государство - если долетит дотуда, конечно же.

«Не я глупа, а ваши законы»

Мы, все жители Земли, задолжали госпоже Дюран триллионы. Этой милой женщине слегка за 60. Она мать четырех детей, психолог и, на нашу беду, юрист.

В далеком 2010 году в дверь кабинета нотариуса в испанском городе Виго постучали. На пороге нарисовалась она.

- Я хочу зарегистрировать свои права на Солнце. Вот документ, в котором я заявляю свое право.

Анхелес Дюран умудрилась зарегистрировать права на Солнце. Фото: Личная страница Анхелес Дюран в соцсети

Нотариус пробежал глазами бумагу. Он знал, что ранее эта дама у него же регистрировала на себя (список неполон):

* клич Тарзана;

* самую длинную в истории музыкальную партитуру собственного сочинения;

* изобретенную ею религию.

А еще он знал, что спорить с ней себе дороже. И подмахнул. Так Солнце стало собственностью госпожи Дюран.

Теперь каждый владелец солнечной панели должен перечислять ей 1 евро в год с квадратного метра. А прочие жители планеты Земля - просто по 1 евро в год за тепло и дневное освещение. И ведь не для себя старается. Половину обещает отдать правительству Испании на пенсии и пособия. 20% - в ООН на ликвидацию мирового голода. Еще столько же - ученым «на прорывные разработки». И лишь жалкие 10% (примерно 700 млн евро в год) - себе.

История прогремела на весь свет, но платить никто не торопился. Тогда госпожа Дюран принялась через eBay продавать участки на Солнце. А вот их покупали. Как сувенир, как курьез. Да вот беда, eBay заблокировал ее площадку. И получил в ответ судебный иск. Компания суд выиграла, но потратилась изрядно. Лучше бы, наверное, за солнечный свет заплатила...

Сегодня все при своих: Дюран считает себя императрицей Солнца и периодически рассылает мировым правительствам счета за свет. А те игнорируют.

- Это не я глупая, а законы! - говорит она, и часть правды в этих словах есть. Женщине удалось нащупать в законах лазейку. Какую?

Спутник Земли в розницу

В 1967 году правительства решили: планеты и Луну нельзя присваивать, «оккупировать». Договор о космосе, подписанный в том числе СССР и США, и сейчас считается основой космического права. Увы, в бумагах не упомянули кучу деталей:

- правительства не могут, а о частных лицах ничего не сказано;

- территории забирать нельзя, а о ресурсах ни полслова;

- не написано, как быть с косвенными благами, например солнечным светом.

Именно в эти (конечно, мнимые) юридические бреши пробралась Анхелес Дюран, да если бы только она.

В 1980 году американец Дэннис Хоуп услышал советскую поговорку: «Все вокруг колхозное - все вокруг мое». О, подумал он, и направил правительствам СССР и США уведомление о том, что «колхозная» Луна - теперь его личная собственность. Правительства не ответили, что Хоуп трактовал как «молчаливое согласие». И начал торговать Луной.

Дэннис Хоуп неплохо заработал, продавая участки на Луне. Фото: Joel KOWSKY/Global Look Press

Сегодня 80-летний Хоуп передает дела своей компании «Лунное посольство» (Lunar Embassy) сыну Кристоферу. Речь идет о процветающем бизнесе. С 1980 года Хоуп продал миллионы гектаров Луны и Марса и заработал сотни миллионов долларов.

Кто покупает? Да хоть вы (см. «А как у нас»). Минимальная площадь - акр (около 4000 квадратных метров). За это с вас попросят мизерные $30 плюс почтовые расходы (пришлют бумажный сертификат). Отличный подарок боссу, у которого «все есть». Юридически все это филькины грамоты. Не говоря о том, что добраться до «собственности» вы не в состоянии. Но участки на Луне липовые, а доллары-то настоящие! Так что Хоуп не дурак. Именно его история вдохновила Дюран, которая к тому же заметила, что Солнце не планета и из договора 1967 года якобы выпадает.

Соглашения Артемиды

Все это шутки-прибаутки. Но примерно тогда же, в конце нулевых, на Луне обнаружили воду и вечер перестал быть томным. Страны принялись готовиться к лунной гонке - 2. Теперь, когда НАСА облетело Луну и готовится к высадке человека в 2028 году, да и строительство обитаемой станции не за горами, вопрос, а чья Луна, вышел за рамки досужих разговоров.

И если бы только Штаты! Совместная лунная программа есть и у Китая с Россией. Долететь до Луны (и «воткнуть свой флаг») в состоянии Индия, Израиль, арабские страны. Но именно США инициировали некие новации в международном праве. Встречайте - Соглашения Артемиды. Их ратифицировали более 60 стран. Китай и Россия резко против. Речь идет об оккупации Луны, пишут в популярных изданиях. Что же там такое, в этих соглашениях?

Да вроде ничего особенного. Вот компания Х находит некий лунный ресурс. Сообщает всем заинтересованным: буду там бурить (копать). И устанавливает вокруг зону безопасности. Чтобы эту зону пересечь, нужно уведомить компанию. Режим ограничений налицо. Размер зоны? На глаз. В зависимости от производственных особенностей. Может, сотни метров, а может, и километры.

Создание зон безопасности противоречит действующему международному космическому праву, в частности, принципу свободы доступа во все районы небесных тел, пояснила «КП» Мариам Юзбашян. Просто взять, ввести в практику Соглашения Артемиды и сделать вид, что это и есть новое международное право, не получится, считает она. Ведь параллельно (вне какой-либо координации между собой) развиваются два конкурирующих проекта по исследованию и освоению Луны: американская «Артемида» и российско-китайский проект лунной станции, и оба предполагают использование природных ресурсов спутника как минимум в целях жизнеобеспечения. Надо садиться и договариваться.

- С широким развитием этих проектов потребуется специальное регулирование, а без него мы получим бесконечные споры. Возможно, что изначально договоренность будет достигнута среди лидирующих участников лунных проектов, а далее в более широком формате, оптимально - универсальном международно-правовом, - говорит Мариам Юзбашян.

Сейчас мировое сообщество обсуждает эти вопросы в рамках рабочей группы Юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. По итогам ее работы разработают рекомендательные принципы. Но только международный договор сможет обеспечить нормальную координацию за пределами национальной юрисдикции, то есть в космосе.

51-й американский

Посмотрите на проекты лунных станций. Футуризм, да и только. Бульдозеры вздыбливают лунный грунт, снуют роботы, космонавты приглядывают за процессом из домов-куполов. Когда это станет реальностью? Лет через 10 или чуть позже.

И вообразите: некто, купивший «фиговый листок» у Дэнниса Хоупа, заметит: горные работы идут как раз на «его» участке. Подаст иск в суд. А может, и найдется суд низовой инстанции, который права и признает. В таком случае иски станут массовыми. Народ полезет на чердаки и в шкатулки отыскивать «шутейные» документы. Придется вмешаться судам верхнего эшелона. Неразбериха как минимум.

Тем временем будущий американский президент резонно (с его точки зрения) скажет: вот стою я в кратере и куда ни гляну - до горизонта сплошь американские компании. Чем не 51-й штат США? Давайте оформлять поправки в конституцию. А соглашения 1960-х «просто устарели»...

Ситуация совершенно немыслимая с точки зрения действующего права, возражает Мариам Юзбашян:

- Принцип неприсвоения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, один из основополагающих, и он соблюдается всеми государствами.

Но что если Штаты переломят международное право через колено? Пока это из разряда фантастики, говорит Мариам Романовна. Провернуть аннексию Луны не получится. Тем более что таких намерений США, как и другие участники Соглашений Артемиды, не заявляют. Напротив, Штаты подтверждают приверженность принципу запрета присвоения космоса.

Для кого-то Луна - символ романтики, для кого-то - объект коммерческого интереса. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хозяин Красной планеты

А если не аннексировать планеты, а создавать на них новые государства? О чем грезит Илон Маск. Он ведь до сих пор не отказался от планов переселить на Марс с «умирающей Земли» миллион человек, включая себя. Колонисты примутся «за воду драться», а Маск, император новоявленной инопланетной империи, судил бы их да рядил. Вот доделает он свой Starship, тут кровь-то горячая и взыграет.

- С точки зрения действующего права это будет нарушение принципа запрета присвоения, - говорит Мариам Юзбашян, а аргумент, что это делает не государство, а частное лицо, не работает. Ведь именно государства несут ответственность за соблюдение Договора по космосу 1967 года (сегодня в нем участвуют около 120 стран, включая Россию, Китай и США). Таким образом, именно США должны следить за тем, чтобы действия их гражданина Илона Маска не противоречили международным обязательствам США.

Полвека назад законодатели верили, что уж космос-то человечество в состоянии оградить от судьбы Нового Света, жестоко завоеванного и грубо «освоенного». Верим ли мы в это сейчас?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Реальные конфликты возможны в конце XXI века

Представьте, что на Луне вдруг обнаружится нечто чрезвычайно ценное, что легко можно «взять». Те же редкоземельные металлы. Уже сейчас известно о гелии-3, способном обеспечить землян энергией на тысячи лет вперед. Неужели Штаты не расчехлят ковбойский кольт, не приватизируют Луну по праву сильного, а юристы просто перепишут законы?

- Мы плохо знаем ресурсы Луны, - пояснил KP.RU академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. - И это означает, что открытие чего-то сверхценного вполне возможно. Но «приватизировать» Луну может только тот, кто обладает техническим потенциалом для этого. Одно дело заявить «мое» и другое - добывать ресурсы, перевозить и защищать «свои» месторождения.

К 2030 - 2035 годам на Луне только-только появятся первые обитаемые базы. Поначалу - небольшие постройки. Космонавты займутся глубокими геологическими изысканиями, и, если что-то найдут, это даст мощный импульс экспансии.

- Но реальной добычи и, возможно, конфликтов стоит ожидать не ранее конца XXI - начала XXII века, - считает Александр Железняков. - Мы понятия не имеем, кто с кем будет конфликтовать. Сегодня главные конкуренты США и Китай, а завтра могут сложиться самые неожиданные конфигурации, например, Индия и Китай или США и Россия.

Если же на Луне ничего не найдут, она останется сугубо исследовательской базой, малоинтересной как бизнесу, так и политикам. То же самое в отношении Марса, но там определенности меньше, да и сроки другие. Не XXI век точно.

А КАК У НАС

В России работает представительство «Лунного посольства» (по крайней мере, сайт есть). Торгуют, как и в США, акрами (0,4 га). Акр на Луне стоит 4900 рублей, на Марсе даже дешевле - 4500 рублей. Есть премиум-предложения: 10 акров (4 га) на видимой стороне, свидетельство в красивой рамке - 19 900 руб.

А одна отечественная строительная компания предлагает межевание вашего лунного владения - к счастью, в шутку. Мы не сможем занести данные межевания в кадастр, а услуги стоят дорого (полет - 150 млн долларов, все под ключ - миллиард). Но уж если вы купили лунные «6 соток», без межевания как.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если купил сертификат на космическую дачу?

«Документы» о покупке участков на Луне и Марсе не имеют даже тени юридической силы, говорит Мариам Юзбашян. Лазейки в договоре, на которые часто ссылаются, мнимые. Присвоение космического пространства любыми способами и любыми субъектами, в том числе частными лицами, исключается полностью. Государства должны следить за исполнением договора своими компаниями и гражданами. По-хорошему США должны были бы пресечь деятельность «Лунного посольства», говорит Мариам Юзбашян. Это было бы в духе договора 1967 года.

КСТАТИ

Межпланетного императора подвели наследники

Пока простаки ковыряются с Луной, Джеймс Томас Мэнген еще в 1949 году объявил своей собственностью всю Вселенную. Он «основал» государство Селестия, в которое входит все на небе, кроме Земли. Как ни странно, дельцу удалось зарегистрировать свои права в родном штате Иллинойс, после чего он уведомил ООН. Когда СССР запустил первый спутник, подал протест: вторглись в мои владения. Затем регулярно митинговал (по тому же поводу) перед штаб-квартирой НАСА. И ведь тоже непрост: выпускал монеты Селестии, которые скупали нумизматы, так и разбогател. Умирая в 1970 году, передал бразды «правления» детям. Но они начинание забросили. Межпланетный император погорел на проблеме престолонаследия.