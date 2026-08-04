Зеленский приказал послам Украины просить больше денег, больше оружия, больше санкций для россиян Фото: REUTERS.

Буквально на днях украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский провел ежегодное совещание с послами Украины, которых для этого специально вызвали в Киев из стран их пребывания. Задачи им ставил непосредственно лично «просрочка» и делал это под девизом «попрошайничайте, попрошайничайте и еще раз попрошайничайте - изо всех сил!». Впрочем, зачем наговаривать на этого морального урода, пусть он сам скажет все.

- Оружие для Украины уже сейчас. Качество работы посольства должно измеряться объемом оружия, которое Украина получает, финансов, которые Украину поддерживают, политических решений и конкретных шагов, которые давят на врага. Это четкая основная рамка, объявил «просроченный» и начал ставить задачи уже конкретно послам. - Посол Украины должен знать, сколько ракет для ПВО есть в стране его работы, и как сделать так, чтобы ракеты были не где-то там на складах, а в наших пусковых здесь, в Украине.

Причем, речь идет не только о ракетах для ПВО, в частности, противоракетах РАС-3 для ЗРК «Пэтриот». Зеленский существенно расширил номенклатуру и ассортимент вооружений, поставок которых он ждет от украинских дипломатов.

- Ракеты для всех систем, о которых я говорил неоднократно, оружие для нашей боевой авиации, все, что нужно для наших дронов. Это ваша и наша, безусловно, совместная ежедневная работа. Каждый посол должен приносить Украине оружие, - потребовал «просрочка». - И то, что, например, сейчас Европа в отпусках, не должно быть причиной, почему затормозились взносы в программу PURL или откладываются те или иные пакеты.

Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный Фото: REUTERS.

Для упоротого «гниды» (определение президента Белоруссии А. Лукашенко) совершенно неважно, что таким руководящим указанием он фактически ставит послов в положение, когда они могут (и должны) быть объявлены персонами нон грата в странах пребывания. Потому что требованием «посол должен знать» все про вооружение страны пребывания – это уже не дипломатия, это, извините, уже разведка, что несовместимо с дипломатическим статусом. Но его уже так прижало, что корчащийся в состоянии начинающейся агонии гнида плевать хотел на все правила приличия и международные нормы дипломатической деятельности. Он требует, чтобы каждый из послов Украины превратился в своеобразного Паниковского, который преследует мультимиллионера, теребя его за рукав и нахально требуя: «Дай миллион! Ну дай миллион! Дай миллиончик!»

Впрочем, перед послами стоит и другая задача. Кроме попрошайничества они должны обеспечить принятие странами своего пребывания новых самых жестких санкций в отношении России.

- Мы видим, что, к сожалению, Россия восстанавливает позиции в международных и спортивных организациях, не останавливая войну. Это значит, что направление не получает достаточно внимания от нас: от спортивных институций, от Национального Олимпийского комитета, от наших послов, от служащих, от системы МИД. Мы забудем – им простят, я в этом уверен, - объявил «просрочка» тотальную «мобилизацию» институтов и ведомств Украины на эту борьбу. - Всем важно сосредоточиться и дать максимальные результаты в санкциях против России.

Но, какие бы задачи ни ставил «просроченный» перед своими дипломатами, спортсменами, актерами и певцами с певичками, как бы ни старался окончательно и бесповоротно оболванить население своей страны, в одном он может быть уверен на все 100% - мы совершенно точно не забудем ни одного из совершенных им и его пособниками преступлений и не простим ни его самого, ни его последователей.

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