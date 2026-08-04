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Политика4 августа 2026 10:39

«Попрошайничайте изо всех сил!»: Зеленский озадачил украинских послов

Зеленский поставил задачу украинским дипломатам попрошайничать везде
Александр ГРИШИН
Зеленский приказал послам Украины просить больше денег, больше оружия, больше санкций для россиян

Зеленский приказал послам Украины просить больше денег, больше оружия, больше санкций для россиян

Фото: REUTERS.

Буквально на днях украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский провел ежегодное совещание с послами Украины, которых для этого специально вызвали в Киев из стран их пребывания. Задачи им ставил непосредственно лично «просрочка» и делал это под девизом «попрошайничайте, попрошайничайте и еще раз попрошайничайте - изо всех сил!». Впрочем, зачем наговаривать на этого морального урода, пусть он сам скажет все.

- Оружие для Украины уже сейчас. Качество работы посольства должно измеряться объемом оружия, которое Украина получает, финансов, которые Украину поддерживают, политических решений и конкретных шагов, которые давят на врага. Это четкая основная рамка, объявил «просроченный» и начал ставить задачи уже конкретно послам. - Посол Украины должен знать, сколько ракет для ПВО есть в стране его работы, и как сделать так, чтобы ракеты были не где-то там на складах, а в наших пусковых здесь, в Украине.

Причем, речь идет не только о ракетах для ПВО, в частности, противоракетах РАС-3 для ЗРК «Пэтриот». Зеленский существенно расширил номенклатуру и ассортимент вооружений, поставок которых он ждет от украинских дипломатов.

- Ракеты для всех систем, о которых я говорил неоднократно, оружие для нашей боевой авиации, все, что нужно для наших дронов. Это ваша и наша, безусловно, совместная ежедневная работа. Каждый посол должен приносить Украине оружие, - потребовал «просрочка». - И то, что, например, сейчас Европа в отпусках, не должно быть причиной, почему затормозились взносы в программу PURL или откладываются те или иные пакеты.

Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Фото: REUTERS.

Для упоротого «гниды» (определение президента Белоруссии А. Лукашенко) совершенно неважно, что таким руководящим указанием он фактически ставит послов в положение, когда они могут (и должны) быть объявлены персонами нон грата в странах пребывания. Потому что требованием «посол должен знать» все про вооружение страны пребывания – это уже не дипломатия, это, извините, уже разведка, что несовместимо с дипломатическим статусом. Но его уже так прижало, что корчащийся в состоянии начинающейся агонии гнида плевать хотел на все правила приличия и международные нормы дипломатической деятельности. Он требует, чтобы каждый из послов Украины превратился в своеобразного Паниковского, который преследует мультимиллионера, теребя его за рукав и нахально требуя: «Дай миллион! Ну дай миллион! Дай миллиончик!»

Впрочем, перед послами стоит и другая задача. Кроме попрошайничества они должны обеспечить принятие странами своего пребывания новых самых жестких санкций в отношении России.

- Мы видим, что, к сожалению, Россия восстанавливает позиции в международных и спортивных организациях, не останавливая войну. Это значит, что направление не получает достаточно внимания от нас: от спортивных институций, от Национального Олимпийского комитета, от наших послов, от служащих, от системы МИД. Мы забудем – им простят, я в этом уверен, - объявил «просрочка» тотальную «мобилизацию» институтов и ведомств Украины на эту борьбу. - Всем важно сосредоточиться и дать максимальные результаты в санкциях против России.

Но, какие бы задачи ни ставил «просроченный» перед своими дипломатами, спортсменами, актерами и певцами с певичками, как бы ни старался окончательно и бесповоротно оболванить население своей страны, в одном он может быть уверен на все 100% - мы совершенно точно не забудем ни одного из совершенных им и его пособниками преступлений и не простим ни его самого, ни его последователей.

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