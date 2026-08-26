«Эмалан» – универсальная формула заживления ран

Это в сказках даже смертельные раны мгновенно затягиваются от капли живой воды. А В жизни простая царапина заживает в среднем 7–10 дней, а восстановление кожи после пореза продолжается до 2–4 недель. Легкий солнечный ожог проходит дней за пять, а более серьезный, с волдырями – за две недели. Даже укусы мошкары могут до двух недель напоминать о себе красными шишками на коже. Еще дольше остаются на коже следы от акне – от месяца до полугода, а то и до нескольких лет.

Когда организму не хватает своего «строительного материала»

Наш организм умеет сам заживлять раны. В ответ на повреждения кожи он синтезирует коллаген. Это белок, создающий каркас, на котором строится новая ткань. Он же стимулирует образование новых мелких сосудов для поступления питательных веществ к месту повреждения и предотвращает появление рубцов.

Но в некоторых ситуациях собственного ресурса коллагена недостаточно и процесс заживления замедляется. Например, при некоторых хронических заболеваниях, нарушении кровоснабжения и инфекциях. Синтез коллагена ухудшается с возрастом (он снижается уже с 25 лет примерно на 1% ежегодно), а также под влиянием ультрафиолета, высокого уровня гормона стресса кортизола и курения.

В медицине несколько десятилетий велась работа по получению чистого биосовместимого коллагена для препаратов, помогающих ускорить заживление ран. В 1986 году советские ученые разработали коллагеновый гидрогель «Эмпаркол», применявшийся при тяжелых ожогах после аварии на Чернобыльской АЭС. А позже усовершенствовали формулу и получили не имеющий аналогов коллагеновый гидрогель медицинского назначения «Эмалан», который более 20 лет успешно применяется в различных областях медицины и косметологии.

Природная структура – это сила

Нативный коллаген – это уникальный компонент, входящий в состав гидрогеля «Эмалан» с доказанным механизмом действия. В нем сохранена природная трехспиральная структура молекулы.

К примеру, гидролизованный коллаген, который входит в состав кремов для увлажнения кожи, расщеплен на короткие пептиды и аминокислоты. Организм использует их для синтеза своего коллагена. Но каркасом для новой ткани он быть не может. Зато нативный коллаген, в котором сохранена естественная трехмерная конфигурация, способен активно участвовать в восстановлении тканей и служить матрицей для их строительства.

Кроме нативного коллагена, в составе «Эмалана» есть еще три важных компонента. Аллантоин мягко увлажняет и снимает шелушение. Метилэтилпиридинола гидрохлорид является антиоксидантом и защищает клетки от окислительного стресса. А диметилсульфоксид работает как проводник: он помогает всем активным веществам проникать глубже, поэтому ингредиенты не задерживаются на поверхности, а начинают действовать сразу в очаге воспаления.

Благодаря инновационному составу препарат применяется как средство для быстрой и эффективной регенерации кожи при различных повреждениях кожи и слизистых тканей: порезы и ссадины, ожоги любого происхождения (в том числе и после загара), послеоперационные швы и отеки, укусы насекомых и животных, стоматит, пародонтит, гингивит, травматические поражения слизистой носоглотки, пролежни, трофические язвы, дерматит, дерматоз, анальные трещины.

Также «Эмалан» используется в косметологии: после инвазивных и агрессивных косметологических процедур (мезотерапия, пилинги, лазерное воздействие и др.), в составе комбинированной терапии акне, розовых угрей, демодекоза, себореи, а также для лечения и профилактики образования рубцов.

Побочные действия – местные аллергические реакции – возможны при индивидуальной чувствительности к компонентам.

В косметичке для детей и взрослых

На базе уникальной коллагеновой формулы «Эмалан» разработана косметическая линейка бренда:

«Эмалан Kids» – успокаивающий и восстанавливающий коллагеновый гидрогель для детей от 5 лет. Средство создано для бережного ухода за кожей ребенка на каждый день после ссадин и царапин, укусов насекомых, солнечных ожогов и раздражений после загара, ветра, трения.

«Эмалан Акне» – коллагеновый гидрогель для проблемной кожи. Предназначен для коррекции акне, постакне, себорегуляции и уменьшения воспалений на коже лица, декольте и спины. При этом средство не закупоривает поры, мягко восстанавливая гидролипидный барьер, и возвращает коже здоровый вид без эффекта стянутости.

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