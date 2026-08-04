30 лет назад в России провели последнюю смертную казнь: приговоренным к высшей мере стал маньяк Фишер

2 августа 1996 года привели в исполнение последний смертный приговор в новейшей истории России. Фото Евгения Епанчинцева и Владимира Саяпина / ИТАР-ТАСС

2 августа 1996 года. Дата исполнения последнего смертельного приговора в современной России. В этот день в московском следственном изоляторе «Бутырка» расстреляли серийного убийцу Сергея Головкина – знаменитого маньяка по кличке Фишер. Ведущий зооинженер Московского конезавода еще с середины 1980-х охотился на мальчиков-подростков. Сначала в подмосковных лесах у пионерлагерей, затем – подбирая на своем «Жигуле» голосующих школьников на автобусных остановках. Его жертвами стали 11 ребят.

Фишера задержали осенью 1992-го. Потом было большое расследование, приговор, обжалование приговора и даже прошение о помилование, которое Головкин отправлял на имя Президента России Бориса Ельцина. Однако глава государства серийнику в помиловании отказал…

А вскоре после расстрела Сергея Головкина в России ввели мораторий на смертную казнь.

Сергей Головкин на кадрах оперативной съемки, 1992 г.

Этот процесс начался еще в начале 1990-х. После распада СССР Россия стремилась войти в Совет Европы. Для этого нужно было выполнить множество различных требований. Одно из них – подписать протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который автоматически отменял и смертную казнь.

Еще 16 мая 1996-го Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». В августе того же года Головкин стал последним приговоренных в нашей стране к высшей мере, кого казнили. Хотя де-факто тот самый протокол №6 Россия подписала лишь в апреле 1997-го. До этого момента мораторий еще не действовал, но казни были приостановлены.

Интересный факт: задержанный в октябре 1996 года за убийство двадцати детей и девушек серийный убийца Александр Спесивцев был уверен, что его казнят – сам говорил об этом посещавшим его в СИЗО журналистам. Однако уже через несколько месяцев несказанно обрадовался, прочитав про мораторий в свежих газетах…

Отметим, что в книжном издательстве «Комсомольская правда» вышли две документальные книги журналиста Александр Рогозы, посвященные расследованиям преступлений Головкина и Спесивцева. Книги «Фишер. По следу зверя» и «Спесивцев. Мама знает» можно приобрести в официальном интернет-магазине «КП».

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