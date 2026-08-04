Дмитрий запенил монтажной пеной двери машины своей бывшей, а потом направил женщине струю прямо в лицо. Фото предоставлено юристом Мирой Моисеевой

Этот момент сняла камера. День, двор жилого дома, парковка. У чужой машины появляется мужчина и деловито так начинает заливать монтажной пеной контур двери со стороны водителя. Потом переходит к переднему стеклу и «пенит» под щель между стеклом и капотом. В этот момент на улице появляется женщина в пальто. Неадекват бросается к ней, брызгает в лицо и убегает.

Что это было. По версии нападавшего — месть за то, что «возлюбленная» написала на него очередное заявление.

Подобных видео у 48-летней Марии (имя изменено) — десятки. До этого Дмитрий подсовывал в ее машину тряпки, обрызганные из перцового баллончика. Устанавливал на авто трекеры для слежки. Вешал на дверь квартиры возлюбленной ее голые фотографии, снятые скрытой камерой.

Нескончаемая атака продолжалась долгие три года. Мария писала заявления, но все без толку. Наши правоохранители почему-то зачастую не решаются заводить дела, даже если преследователь-сталкер избивает свою жертву (помните легендарное «когда убьют, тогда и приходите»?). Однако Марии и ее юристу все-таки удалось отправить Дмитрия в СИЗО — доказав, что действия бывшего довели женщину до нервного истощения. И это, похоже, первый подобный случай в российской истории.

Через секунду мужчина нырнет под машину. По версии юриста Моисеевой, это один из эпизодов, когда Дмитрий установил на автомобиль бывшей трекер для слежки. Фото предоставлено юристом Мирой Моисеевой

ВРАЧ-РИЕЛТОР

Мария и Дмитрий познакомились в интернете около пяти лет назад, в 2021-м. После смерти мужа москвичка одна воспитывала сына-подростка. Дмитрий при знакомстве представился бывшим врачом (он действительно отоларинголог по образованию), который теперь работает риелтором. На первом свидании ничего подозрительного Мария не заметила. Мужчина был старше ее на несколько лет, никогда не состоял в официальном браке, у него трое детей от разных женщин. Но при этом он казался заботливым и внимательным.

— Они встречались, но вместе никогда не жили, — рассказывает KP.RU юрист Мира Моисеева. — Когда начались отношения, Дмитрий сразу же снял квартиру рядом с Марией — в соседнем доме.

Переезжать к мужчине Мария не собиралась. Не хотела она и приглашать его жить к себе — опасалась травмировать сына. Эти отношения продолжались около двух лет. Однако со временем, по словам женщины, Дмитрий стал все больше контролировать ее жизнь. Постоянно интересовался, где она находится, требовал объяснять, почему она задерживается на работе, появлялся рядом с домом и, как утверждает Мария, следил за ее передвижениями.

В какой-то момент Мария решила прекратить отношения. Но, по ее словам, Дмитрий с расставанием не смирился.

Мужчина не раз вешал на двери квартиры своей «возлюбленной» ее голые фотографии - чтобы видели соседи и ребенок. Фото предоставлено юристом Мирой Моисеевой

МАСКИРОВКА ПОД «РОМАНТИКУ»

— За год работы с Марией мы сняли с ее машины 34 установленных Дмитрием трекера, которые позволяли отслеживать перемещения женщины, — рассказывает Мира Моисеева. — Кроме того, в квартире моей доверительницы было обнаружено прослушивающее устройство. Еще одно такое же устройство нашли в автомобиле. У нас имеются видеозаписи, на которых, как мы считаем, зафиксированы моменты установки этой техники.

Потом камера сняла, как тот же Дмитрий засунул в машину Марии «проперцованные» тряпки — чтобы когда она сядет в автомобиль, очутилась в «газовой камере».

По словам Марии, Дмитрий также распространял ее фотографии интимного характера. Например, расклеивал в районе, где она живет. А интимное видео, снятое еще в период их отношений, бывший отправил ее несовершеннолетнему сыну.

Дмитрий постоянно преследовал Марию физически. Улица, парк, магазин — где бы она ни находилась, могла встретить бывшего. Это продолжалось несколько лет — постоянное ожидание, что Дмитрий в любой момент может появиться рядом.

— Именно этот аспект имеет принципиальное значение, — объясняет юрист Мира Моисеева. — Сталкинг часто маскируется под «романтику». Со стороны может показаться, что за женщиной просто ходит влюбленный мужчина, который не может ее забыть. Но когда речь идет о систематическом контроле, слежке, навязчивых контактах, использовании техсредств наблюдения, распространении интимных материалов, это уже совершенно другая ситуация.

На этих снимках Дмитрий забивает во все щели закрытой машины тряпочки, облитые из перцового баллончика. Чтобы устроить бывшей, которая сядет в авто, «газовую камеру». Фото предоставлено юристом Мирой Моисеевой

СДЕЛКА О СЕКСЕ

Мария писала заявления в полицию. Но особой реакции на них не было, уголовное дело на Дмитрия не возбуждали. Все упиралось в то, что в России до сих пор нет ни состава преступления, под которое подпадает подобное навязчивое преследование, нет и законного механизма, запрещающего сталкеру приближаться к своей жертве.

— Мы обращались с заявлениями, представляли доказательства, фиксировали отдельные эпизоды, — рассказывает Мира Моисеева. — Важно было показать не отдельный конфликт между двумя людьми, а системную картину происходящего.

В апреле этого года Дмитрия вызвали на допрос в Следственный комитет. Но выскочив из здания СК, мужчина снова оказался у дома Марии. Залил монтажной пеной дверь квартиры, затем «запенил» машину. А когда появилась Мария, она получила струю монтажной пены прямо в лицо — чудом успела увернуться, пена слиплась на волосах и одежде.

На этих снимках Дмитрий забивает во все щели закрытой машины тряпочки, облитые из перцового баллончика. Чтобы устроить бывшей, которая сядет в авто, «газовую камеру». Фото предоставлено юристом Мирой Моисеевой

— Я не раз объясняла Дмитрию, что Мария просит оставить ее в покое, — говорит юрист. — Я даже предлагала оплатить консультацию врача-специалиста, который мог бы помочь ему справиться с этой навязчивой фиксацией на одном человеке. А Дмитрий предложил мне «сделку». Написал, что я ему нравлюсь, и предложил, чтобы я вступила с ним в интимные отношения, а взамен он якобы перестанет преследовать Марию, — рассказывает юрист. — Я ответила, что он переходит все допустимые границы. После этого мужчина направил мне видеозапись интимного характера с участием моей доверительницы, снятую скрытой камерой, когда они еще встречались…

«НАПЕНИЛ» НА ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ

В итоге все собранные юристом материалы отправились на экспертизу. Специалисты признали порнографией и это видео, и ролик, который Дмитрий отправил несовершеннолетнему сыну своей бывшей. Затем провели психологическое исследование состояния женщины.

— Специалисты выявили у Марии выраженные негативные последствия пережитой ситуации и установили связь между ее психологическим состоянием и обстоятельствами, связанными с многолетним преследованием, — объясняет Мира Моисеева. — Когда в распоряжении следствия оказались результаты проведенных исследований, видеозаписи и другие материалы, уголовно-правовая оценка ситуации изменилась.

19 июня было возбуждено уголовное дело. Дмитрию предъявили обвинение сразу по четырем статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (до 2 лет лишения свободы), «Незаконный оборот порнографии» (до 6 лет), «Развратные действия в отношении ребенка» (до 3 лет) и «Незаконный оборот спецсредств» (до 4 лет).

Теперь Дмитрий в СИЗО. Скоро ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это причиняет ему глубокие страдания»: Суд обязал москвичку выплатить 10 тысяч рублей извращенцу, который облизал ее сапог

Бросил тело в колодец, сверху поставил качели для сына: Свою первую «невесту» Богородский маньяк отпустил, а других закопал на участке

Москвич облил монтажной пеной бывшую

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте