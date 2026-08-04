"Запасы на миллиард карат": Владимир Путин продемонстрировал алмазную мощь России

Фото: REUTERS.
- У вас запасы - 1 миллиард карат, да? - начал беседу Владимир Путин.
- Да.
- Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов.
- Всё верно.
- А добыча - примерно 30 процентов мировой добычи, - продолжал глава государства.
- 30 процентов в каратах.
За несколько фраз президент продемонстрировал всю мощь российской алмазной отрасли. И передал слово гостю.
Фото: REUTERS.
Маринычев доложил: несмотря на санкции, «Алроса» мировой лидер по добыче алмазов - 30 миллионов карат в год! На пяти комбинатах и 20 месторождениях работают 33 тысячи человек. Параллельно (так и хочется шутливо сказать «мимоходом») компания добывает золото. И, конечно же, превращает алмазы в бриллианты.
- У нас самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает уже второе или третье перерождение. По вашему поручению, на свободных площадях комбината мы создаём условия для того, чтобы частные, небольшие, в том числе иностранные огранщики могли там работать и развивать свой бизнес. И тем самым повышать добавочную стоимость конечного продукта, - объяснил Маринычев.
Дороже бриллиантов могут быть только украшения с бриллиантами. Поэтому под крылом «Алросы» сразу несколько ювелирных брендов - и это направление продолжают развивать. Еще во владении алмазного гиганта авиа- и судоходные компании, порт, гидроэлектростанция…
Фото: REUTERS.
Но запасы алмазов - вещь конечная, об этом прекрасно помнят и в «Алросе». Корпорация постоянно развивается, в первую очередь - углубляются месторождения. Из карьеров, где камни лежали практически на поверхности, приходится переходить к подземной добыче.
- Реальность такова, что «лёгкие» алмазы уже закончились, Владимир Владимирович, - заявил Павел Маринычев.
Кроме углубления компания занимается разведкой новых месторождений, покупкой новых активов - как раз золоторудных приисков. Но главным направлением остается «трудный» алмаз.
- Наш флагман - проект «Мир – Глубокий» (даст возможность добывать алмазы на глубине 575-1200 метров, - ред.). Это позволит сохранять наше безусловное лидерство на длинном горизонте, до 2070 года.
Еще «Алроса» участвует в строительстве Новоленской ТЭС, возводит здание аэропорта в городе Мирный. И не забывает о социальных обязательствах.
- Мы остаёмся социально ответственной компанией, сохраняем статус лучшего работодателя в Якутии и Российской Федерации, - добавил гость.
И государство о своем алмазном гиганте не забывает заботиться.
- На нас в определенной степени действует рынок синтетических бриллиантов… Хотел бы сказать спасибо Правительству, потому что вышли новые правила торговли, разделяющие понятия синтетического камня и природного. И (с 1 сентября 2026, - ред.) нельзя будет взвешивать синтетические камни в каратах (теперь только граммы), и даже называть их бриллиантами. Спасибо!
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