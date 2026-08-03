Их звездный пас: Владимир Путин сыграл в футбол и побеседовал со школьниками

Финалисты конкурса «Большая перемена» встретились с Владимиром Путиным в Красноярске. Фото: REUTERS.

Огромный зал на 800 школьников взорвался изумленными и восторженными криками. Их искренность почти можно было пощупать. Видимо организаторы до конца держали в секрете, что на сцену Красноярского университета в понедельник выйдет Владимир Путин.

Гвалт и гомон стал еще громче, когда помощник ведущего, юный школьник, решил отдать президенту пас. Футбольным мячом. Путин лакированной туфлей отправил передачу назад. Мальчишка не смутился и снова отдал передачу президенту - тот не сплоховал, снова сыграв в одно касание.

Тут уже вряд ли обошлось без подготовки, но выглядела маленькая распасовка красиво. И символично.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Здравствуйте, дорогие мои! Я очень рад, очень рад вас всех видеть, - Путин улыбался, наслаждаясь детским гвалтом и непосредственностью. - Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее!

Бушующий эмоциями зал перед президентом - финалисты конкурса «Большая перемена». Простые российские школьники с 1 по 7 класс, и старшеклассники из 8-10-х: и из России, и иностранцы. Полгода мальчишки и девчонки сдавали тесты, на удаленке, в специальном приложении. Теперь 800 лучших прибыли в Красноярск.

- Хотел бы обратить ваше внимание, что за те годы, в течение которых мы проводим «Большую перемену», этот конкурс, в нём приняли участие – только представьте себе – более семи миллионов человек! Но дело не только в количестве, а в том, каких результатов добиваются те, кто прошёл через «Большую перемену». Многие стали студентами ведущих вузов, занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве! - объяснял президент.

В «Большой перемене» 12 конкурсных направлений - хотя тут их принято называть «вызовами». На одном - творческие, влюбленные в искусство. На другом - школьники с предпринимательской жилкой. На третьем - будущие ученые. Есть и патриотические «вызовы», и эконогические, и связанные с ИИ…

На любой вкус.

УВИДЕТЬ РОССИЮ И ЗАМАТЕРЕТЬ

- Хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это, поприветствуем их всех аплодисментами, - зал снова взорвался искренней благодарностью. - Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России!

И это было вдвойне символично, потому что приз победителям - поездка на особом поезде «Москва - Владивосток». 300 самых талантливых школьников не просто посмотрят на страну из окна купе - везде детям организуют мастер-классы, экскурсии, встречи с артистами, предпринимателями.

- Вас ждут встречи с интересными людьми, интересные семинары… я вас с этим просто поздравляю. Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо. Спасибо вам! - с теплом попрощался президент.

Путин сыграл в футбол со школьником на сцене в Красноярске

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ?

После торжественной речи Владимир Путин познакомился с участниками «Большой перемены» - мальчишки и девчонки рассказали, что делают:

1. 18-летний Алексей из Красноярска, бывший победитель, рассказал, как научился основам блогерства.

2. 14-летняя Света из атомного городка Лесной выпустила книгу сказок, обучающую младшеклассников грамотности с помощью сказок.

3. 13-летняя Лера из Находки, родившаяся глухой, популяризирует кохлеарную имплантацию - сверхсовременный способ подарил ей возможность слышать мир и она делится ей со сверстниками.

4. 12-летний Иван развивает на «Большой перемене» актерские навыки.

5. 14-летний Дмитрий разрабатывает импланты ног для детей - чтобы постоянно растущему организму не приходилось их слишком часто и дорого менять.

6. 13-летний Слава занимается дзюдо и самбо, он и задал президенту единственный вопрос: что для Владимира Путина победа?

- Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа, - ответил глава государства.

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