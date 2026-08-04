Президент США дал понять, что считает нынешний момент решающим. Фото: REUTERS.

Пока Вашингтон говорит о переговорах, Тегеран уверяет: никакого диалога не существует. Именно вокруг этого противоречия сегодня строится новый виток эскалации в конфликте США и Ирана, вновь заставивший Ближний Восток балансировать на грани большой войны.

Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном уже идут контакты, которые могут привести либо к сделке, либо к масштабной военной операции. По его словам, для того, чтобы договоритсься, Иран получил «последний шанс перед обезглавливанием».

В Тегеране ответили почти демонстративно. Представитель МИД Исмаил Багаи парировал: Исламская Республика не ведет прямых переговоров с США, а контакты идут только с Оманом и касаются вопросов безопасного судоходства через Ормуз.

Схожую позицию занял и Катар, подтвердив: прямые переговоры между США и Ираном пока не планируются, хотя обмен предложениями через посредников продолжается.

УЛЬТИМАТУМ ТРАМПА

Президент США дал понять, что считает нынешний момент решающим. Ранее он отменил подготовленный удар по Ирану, который, по его версии, мог стать крупнейшей военной атакой со времен Второй мировой войны. Вашингтон отговаривали Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

По признанию главы Белого дома, именно готовность Тегерана к обсуждению заставила его дать дополнительное время, хотя военные планы остаются в силе. Одновременно Трамп подчеркнул: американцы будут полностью контролировать Ормузский пролив и способны перекрыть любые поставки в Иран.

ОРМУЗСКИЙ РЫЧАГ

Если Трамп делает ставку на давление, то Иран отвечает угрозой использовать свой главный стратегический козырь – Ормуз, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил: в случае сохранения морской блокады Тегеран создаст серьезные угрозы для военных кораблей США. Одновременно стало известно, что Иран отказался открыть пролив до полного завершения конфликта.

Через посредников обсуждается схема, при которой Иран откроет Ормуз, а США снимут морскую блокаду и позволят восстановить экспорт иранской нефти. Однако окончательного соглашения пока нет.

Иран отвечает угрозой использовать свой главный стратегический козырь – Ормуз, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Фото: REUTERS.

СДЕЛКА ПОД ВОПРОСОМ

Еще одной точкой конфликта остается иранская ядерная программа. Вашингтон требует разбавления запасов обогащенного урана с последующей передачей материала третьей стороне.

Однако даже внутри администрации Трампа нет уверенности, что такая сделка достижима. Руководство Ирана, в свою очередь, пришло к выводу: прежняя гибкость лишь усилила давление со стороны США, поэтому теперь ставка делается не на компромисс, а на демонстрацию силы.

НЕФТЬ И ПОЛИТИКА

Пока дипломаты спорят о переговорах, последствия кризиса уже ощущает мировой рынок. Из-за перебоев в судоходстве через Ормуз выросли цены на нефть, а крупнейшие американские нефтяные корпорации получили рекордную прибыль.

Трамп неожиданно раскритиковал Chevron и ExxonMobil, отметив: компании заработали слишком много на фоне войны с Ираном, и призвал их снизить цены для потребителей.

Тем временем судоходство через пролив остается фактически парализованным, а американские военные продолжают усиливать морскую блокаду.

Из-за перебоев в судоходстве через Ормуз выросли цены на горючее. Фото: REUTERS.

МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ

На этом фоне активизировались региональные посредники. Глава МИД России Сергей Лавров и его катарский коллега Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в Персидском заливе и подчеркнули необходимость прекращения боевых действий и возобновления переговоров.

Но главный вопрос остается прежним: существуют ли вообще переговоры, о которых говорит Трамп, или Вашингтон лишь пытается создать впечатление дипломатического успеха?

Если Тегеран продолжит отрицать сам факт диалога, заявления американского президента могут выглядеть как попытка представить желаемое за действительное, а военное решение проблемы Ормузского пролива способно привести к масштабной войне.

ИГРА БЕЗ ДОВЕРИЯ

Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов в интервью KP.RU высказал мнение, что пока перспективы переговорного процесса выглядят не самыми лучшими.

– Главная проблема заключается в том, что ни США, ни Иран не демонстрируют готовности идти на уступки по тем ключевым вопросам, которые вынесены на повестку. А без движения навстречу даже самые активные посреднические усилия редко приводят к реальному прорыву.

Особенно важно понимать, что в Тегеране крайне настороженно воспринимают действия Вашингтона в регионе. Попытки США нарастить так называемый «ударный кулак» на Ближнем Востоке накануне возможных переговоров рассматриваются иранским руководством не как элемент давления в дипломатической игре, а как потенциальная подготовка к новым ударам. Именно поэтому иранская сторона не спешит переходить к прямому взаимодействию с американцами.

При этом нельзя сказать, что Тегеран полностью отказывается от дипломатии. Напротив, он продолжает активно работать с ключевыми региональными посредниками – прежде всего с Оманом, Катаром и другими государствами, которые традиционно играют роль каналов связи между Ираном и Западом.

Такой подход позволяет иранскому руководству сохранить пространство для маневра. С одной стороны, оно не идет на прямые контакты с США, которые считает преждевременными и потенциально опасными. С другой – поддерживает дипломатический трек через посредников, что лишает Вашингтон возможности обвинить Тегеран в намеренном срыве переговорного процесса.

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