«Мама говорит, что выгонит из дома, если диагноз снимут»: Исполнитель хита «Белая стрекоза любви» сошел с ума

Николай Воронов. Кадр из видео Клиника доктора Шурова youtube.com/@pervyy_shag

Мало кто прошел мимо вирусного хита нулевых «Белая стрекоза любви». Песню исполняла и группа The Quest Pistols, созданная русским продюсером Юрием Бардашом, и Николай Воронов — эксцентричный очкарик, амбассадор «задротов» в России.

На самом деле, этот парень — весьма незаурядный музыкант: будущий хит он написал 11 лет (!), а первый этюд для фортепиано — аж в 8 лет (!!). Впервые он исполнил «Стрекозу» в 2004 году в школе в дубнинской школе, где учился. Однако в интернет ролик попал в 2008 году — и мгновенно стал вирусным. Парень, бренчащий на синтезаторе со взъерошенными волосами городского сумасшедшего, конечно, прославился — и попал в шоу пародий «Точь-в-точь», и в «Давай поженимся!», и даже на «Евровидение» от России отбирался (занял 11 место), и потом договорился с The Quest Pistols, что коллектив будет исполнять его хит.

А что было дальше?

Кадр Первого канала

Еще пять лет назад композитор и вокалист признавался, что «живет с родителями и дедушкой в старой пятиэтажке на северо-востоке Москвы», а в «квартире, в которой уже давным-давно никто не убирался и не делал ремонт, Николай занимает тесную комнатушку». В 2023 году Воронов вернулся в эфир, чтобы исполнить свой главный хит в «Новогодней ночи» на Первом канале. Именно тогда и поползли слухи о проблемах с психическим здоровьем парня.

И вот в свежем интервью доктору Шурову опасения подтвердились — Воронов, которому в этом году исполнилось 35 лет, сам признался в тяжелом диагнозе. Признавая «бесполезность» своего творчества, Николай подтвердил, что у него шизофрения.

Фото из семейного архива

— Диагноз «шизофрения» у меня стоит с 10 лет, — сказал музыкант. — Но он стоит ошибочно, потому что у меня были тяжелые отношения с матерью: она била меня ни за что с шести лет, в результате чего я, конечно, дергался. И когда мама привела меня к психиатрам, тики я преувеличивал, потому что надеялся, что врачи спасут от нее. Не знал, куда деваться. Теперь меня не бьют, но так же [дома] критикуют.

Тем не менее, Воронов в больнице не лежит — он гастролирует по России, выступает на различных мероприятиях, дает интервью и зарабатывает.

— Я стою на учете в диспансере (психоневрологическом), получаю лечение, — говорит Николай. — Но я не нахожусь в тисках, имею право отказаться от этого лечения. Но мама запрещает мне это делать — говорит, что выгонит из дома. Ей это выгодно. Мы обсуждали этот момент, после чего она вызывала санитаров, врала им, что я не работаю, и меня госпитализировали.

Кадр из видео Клиника доктора Шурова youtube.com/@pervyy_shag

Музыкант вспомнил, что первая госпитализация в больницу им. Кащенко состоялась в 12 лет, когда он подошел к газовой плите и начал смотреть на конфорку. Бабушка заметила это, передала маме — и та вызвала врачей, сказав им, что мальчик включает газ в квартире, чтобы все задохнулись. С тех пор он продолжает внутреннюю борьбу внутри семьи, однако съезжать никуда, несмотря на приличные гонорары, не собирается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлию Савичеву затравили за экстрим-вокал: певице пришлось уйти из соцсетей

«Ну такова доля женская»: Ираклий Пирцхалава отказался от 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, беременной от него

Пропавший из эфира Иван Ургант отчаянно подает сигналы: во время интервью с Гоголем шутил про покаяние и «вольную»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину