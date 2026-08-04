После «Войны и мира» Сарик Андреасян пригласил Нолана на премьеру и доснял фильм про воскрешение Романа Костомарова

Фото: "Атмосфера кино"

Сложно найти более плодовитого и энергичного режиссера в современной России. Неуемный Сарик Андреасян, провозгласивший себя «русским Диснеем», выпустил «Сказку о Царе Салтане», потом доделал «Сказу о потерянном времени», начал разработку «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», а еще завершил работу над картиной «Война и мир», на премьеру которой уже позвал коллегу — британца Нолана, выпустившего шедевральную «Одиссею» (почти 1 млрд долларов в прокате).

— Кристофер, дорогой! — написал в соцсетях постановщик и продюсер. — Хочу пригласить тебя 18 февраля 2027 года на премьеру моего фильма «Война и мир». Очень хочется, чтобы ты и вся ваша команда посмотрели наш фильм. Обещаю, что мы экранизировали со всем уважением к первоисточнику и чтобы понять наш фильм не нужно будет смотреть «экспертов» в тик-токах и «критиков» в социальных сетях. Приглашаем, дорогой!

Но и это еще не все.

Оказывается, завершены съемки художественного (документальный уже был) фильма «Костомаров», посвященного героическому возвращению Романа Костомарова фактически с того света.

— От всей души благодарим Романа Костомарова и Оксану Домнину за доверие, за то, что были рядом на протяжении всего пути, участвовали в работе над сценарием и вдохновляли наших замечательных артистов своим примером, — сказано в соцсетях кинокомпании братьев Андреасян.

Фото: "Атмосфера кино"

За историей борьбы олимпийского чемпиона с тяжелейшими последствиями коронавируса следила вся страна. Костомаров приехал в больницу после празднования Нового года в 2023-м. Ничего не предвещало беды.

— Просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол и прополоскали мне рот, — признавался спортсмен. — Или как-то прополоскали меня, и через час вернусь домой.

10 января фигуриста госпитализировали в уже легендарную на тот момент Коммунарку — мощный антиковидный комплекс, спасший тысячи человек. Вместо «укола в попу» реаниматологи подключили пациента к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. 7 февраля стало известно, что Роману необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. 21 февраля он перенес инсульт. 17 марта Роман пришел сознание и состояние его, если можно так сказать, «улучшилось». Но в конце марта Костомарову из-за некроза тканей ампутировали стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой.

— Даже врачи — профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать», — вспоминала Оксана Домнина, жена спортсмена. — Или потом, когда он уже выкарабкался — если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм — тоже ничего не получилось бы.

Фото: "Атмосфера кино"

И все же победа пришла — 9 мая Роман выложил пост в соцсетях, показав всем, что вернулся. А в июле его выписали. Теперь в кино его сыграл Кирилл Зайцев — богатырь Финист из «Последнего богатыря» и Сергей Белов из «Движения вверх».

— Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма, это добавляет проекту глубины и настоящей правды, — подчеркнули создатели «Костомарова». — Мы снимаем кино не только о спорте, а о силе духа, любви и способности идти дальше, даже когда кажется, что это невозможно.

Фото: "Атмосфера кино"

Для Зайцева это будет уже не первая роль, где работать придется на льду. В «Серебряных коньках» он сыграл князя Трубецкого, но катался на винтажных коньках. Теперь же долго тренировался, чтобы уверенно выглядеть на современных.

— Актер, который играет меня, должен быть непосредственно связан со льдом и хоть как-то уметь кататься, — признавал сам Костомаров. — Это очень важно, чтобы в фильме это не смотрелось как-то культяписто и некрасиво. Этот фильм охватывает практически весь мой спортивный путь — и период становления, и долгожданную победу на Олимпиаде с Татьяной (Навкой). Но для меня лично картина не только про спорт. Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, — первый выход на лед после трагедии. Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя — мы все сделали правильно.

Фото: "Атмосфера кино"

Для органики Кирилл вел плотную работу с Романом и регулярно уточнял важные нюансы.

— Практически перед каждой сменой я уточняю какие-то моменты: мы пытаемся добиться правды, — говорил Зайцев. — Роль драматическая, серьезная.

Фото: "Атмосфера кино"

Жену прославленного фигуриста в картине сыграла Анна Снаткина. На большие экраны картина «Костомаров» с подзаголовком «Сильнее любви» выйдет 18 марта 2027 года.

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