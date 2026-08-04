Соседи прокомментировали «исчезновение» тайного брата Геннадия Хазанова

Андрей Лукачер, брат Геннадия Хазанова

В Москве снова «потеряли» младшего брата комика Геннадия Хазанова. Как ранее сообщал сайт KP.RU, 69-летний Андрей Лукачер много лет проживает один в квартире на Белореченской улице в столичном районе Марьино. Теперь его разыскивает племянница – единственная дочь покойного брата Юрия Лукачера.

- Мы подали официальное заявление в полицию после пропажи дяди, - сообщила женщина МК. - Как нам сообщили в правоохранительных органах, Андрей попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять.

При этом племянница уточняет, что к поискам дяди не привлекает поисковиков – не видит в этом смысла.

Точно так же Андрея искали и в начале июня. Тогда, правда, все его соседи в один голос заявили, что мужчина никуда не пропадал.

- С тех пор ничего не изменилось, - заявила KP.RU жительница многоэтажки на Белореченской Лариса Ивановна. – Лукачера регулярно видят. Да, он ведет затворнический образ жизни. Да, старается не общаться с соседями. Но это объяснимо – он ведь постоянно тащит к себе в квартиру мусор, весь подъезд воет от тараканов, которые бегут от него в другие квартиры. Уходит рано утром. Ездит в соццентр, посещает всякие концерты. Вечером возвращается домой. Он такой человек, любит погулять.

Геннадий Хазанов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Он никуда не пропадал! - дополняет другая соседка. - Если племянница не может его застать, пусть подъедет в любой день к дому с утра пораньше и подождет у подъезда – Андрей выйдет.

При этом жильцы дома отмечают, что жизнью одинокого дяди племянница до последнего времени не интересовалась.

Отметим, что Андрей Лукачер является единокровным братом Геннадия Хазанова – у них общий отец. Однако с отцом и его другими детьми худрук Театра Эстрады никогда не поддерживал отношений, потому что с детства был на них обижен. У женатого инженера Виктора Лукачера с мамой Геннадия Викторовича был роман. Но когда женщина забеременела, он вернулся в семью, где уже подрастала дочь. После этого законная супруга Лукачера родила ему еще двоих сыновей – Юрия и Андрея. Геннадий Хазанов старше младшего брата на 11 лет.

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