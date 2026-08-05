Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 августа 2026 2:00

Дочь Анны Седоковой считает копейки, а сын Кати Семеновой работает кладовщиком: Дети звезд, которые выбрали судьбу обычного человека

KP.RU составил подборку отпрысков знаменитостей, которые отдали предпочтение земным профессиям
Константин ГЛЫБА
Как любой отец, Илья очень переживает за сына, но не мешает ему самостоятельно решать, как жить. Фото: Личная страница Мартина Авербуха в социальной сети

Как любой отец, Илья очень переживает за сына, но не мешает ему самостоятельно решать, как жить. Фото: Личная страница Мартина Авербуха в социальной сети

Нам привычно, что дочь актрисы поступает в театральный, а сын фигуриста с утра до ночи на катке. Но бывает и наоборот, когда яблоко от яблони катится очень далеко.

Мартин Авербух

22 года

Сложно представить детей Ильи Авербуха - серебряного призера Олимпийских игр, хореографа, постановщика ледовых шоу и демиурга «Ледникового периода» - вне катка. Но придется. Лев и Лия - дети от Елизаветы Арзамасовой - совсем малы и при желании еще могут надеть коньки. А вот взрослый Мартин (22-летний сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой) уже точно отказался от фигурного катания.

- Фигурное катание - показушный вид спорта, там нужно быть в центре внимания, - поясняет Авербух-старший. - Без «я лучше всех» невозможно, а в Мартине этого не было. Он пока не нашел себя в жизни и профессии. Ему что-то интересно - он загорается, но недожимает и отпускает.

Поначалу Мартин жил с мамой - и это было сложно. Парень признавался, что у Лобачевой были проблемы с алкоголем, поэтому в 13 лет он переехал к отцу. Притом что нужды Авербух-младший, понятное дело, ни в чем не испытывал, баловать его никто не собирался.

- Мои родители - пример для меня, - признавался парень. - Папа направляет, но всегда говорит: «Дальше ты сам». У меня есть поддержка, чтобы сделать первый шаг, а тропинку к успеху прокладываю самостоятельно.

Молодой человек тренировал детей на скейтборде, а затем ударился в модный киберспорт. Теперь он учится в магистратуре РАНХиГС на гейм-дизайнера и мечтает достичь высот родителей, но в иной сфере.

Алина Белькевич

21 год

Алина сама зарабатывает на хлеб - для нее это дело принципа. А вот за квартиру платит мама. Фото: Личная страница Анны Седоковой в социальной сети

Алина сама зарабатывает на хлеб - для нее это дело принципа. А вот за квартиру платит мама. Фото: Личная страница Анны Седоковой в социальной сети

Дочь Анны Седоковой Алина от брака с белорусским футболистом Валентином Белькевичем живет в Америке, но далеко не шикует. Верится с трудом, правда? Сколько мы слышали сказок о прозябающих в нищете детишках селебрити! И все же это тот случай, когда можно поверить. Во-первых, карьера бывшей солистки ВИА «Гра» Анны Седоковой после ухода из группы не задалась. Во-вторых, у певицы трое детей от троих мужей - стоит полагать, каких трудов матери-одиночке стоит сводить концы с концами. В-третьих, папа Алины ушел из жизни в 2014 году, так что Седоковым во всем приходится рассчитывать только на себя. И хотя молодую наследницу удалось пристроить в колледж в Бостоне, который Алина окончила в прошлом году с отличием, жизнь в США дико дорогая - и Белькевич приходится несладко.

- Мама помогает мне с квартирой, но личные расходы на мне, - признает 21-летняя дочь певицы. - Сейчас на моей карте всего $147 - примерно 11 тыс. руб. Не все дети знаменитостей могут быть богатыми. Мама никогда не пыталась влиять на мой выбор профессии и увлечений. Я не человек творчества, люблю сидеть в офисе (девушка пробует силы в финансовой сфере. - Авт.).

Александр Буйнов - младший

20 лет

Певец очень хотел, чтобы внук стал военным. Но целеустремленность парня уважает. Фото: Архив Шкулев Холдинга, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Певец очень хотел, чтобы внук стал военным. Но целеустремленность парня уважает. Фото: Архив Шкулев Холдинга, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Внук певца Александра Буйнова сначала пошел по военной линии - окончил кадетское училище. Но в военный вуз идти не захотел - решил зарабатывать первые деньги. Трудился курьером, грузчиком и уборщиком, чтобы накопить денег на запуск собственного бренда одежды. Поступил учиться на дизайнера.

- Я не родился с золотой ложкой во рту, - говорит парень. Его мама Юлия - дочь Александра Буйнова от второго брака, папа - дизайнер мебели. - Никогда не просил у дедушки денег, мне важно добиваться всего своим трудом. Когда я решил запустить свой бренд, многие друзья отнеслись к идее скептически. Дедушка, наоборот, верил в меня и всегда говорил, что нужно идти за мечтой.

Иван Батурин

41 год

Иван был женат, у него есть сын. Бабушка в мальчике души не чает. Фото: Личная страница Екатерины Семеновой в социальной сети

Иван был женат, у него есть сын. Бабушка в мальчике души не чает. Фото: Личная страница Екатерины Семеновой в социальной сети

Иван - сын певицы Кати Семеновой («Чтоб не пил, не курил») от Андрея Батурина, гитариста группы «Арсенал». Сначала поступил на философский факультет. Там парню стало скучно: вуз он бросил. Отучился на звукорежиссера, работал в кино.

В 2020 году у Ивана случился инсульт. Стрессовая работа теперь ему не подходит - работает кладовщиком. Жилье снимает.

- Иван устроился на склад магазина спорттоваров, - объясняла недавно Семенова. - Не могу сказать, что я довольна тем, как складывается его жизнь. Я во многом виновата, в первую очередь в том, что у него нет своего жилья (певица и сама живет в однушке. - Авт.)

Музыкой Батурин занимается в свободное время. Для души.

Денис Шальных

33 года

Похоже, главная проблема Дениса в том, что он сам не знает, чего хочет. Да и хочет ли вообще? Фото: Кадр из видео, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Похоже, главная проблема Дениса в том, что он сам не знает, чего хочет. Да и хочет ли вообще? Фото: Кадр из видео, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных стал живым воплощением мудрости «после первого тату невозможно остановиться». Сделал первую наколку в 11-м классе, когда потерял любимого пса, потом последовали другие тату, а потом, уже будучи взрослым, начал сводить это все лазером, в том числе и на лице, что вызывало жуткие отеки и боли. Так и не свел.

Он мог бы пойти по стопам родителей, но не захотел. Школьником его отправляли учиться в Англию. Не пошло. Да и в России получением диплома о высшем образовании Денис заморачиваться не стал. Начал заниматься музыкой, которая денег не приносила. Потом пробовал себя в роли воспитателя, тренера по фитнесу, увлекся бодибилдингом. Обращаться к матери за деньгами, поскольку был женат и надо было кормить семью, не стеснялся.

Выучившись на парикмахера, Денис работал в барбершопах. Правда, во время пандемии снова остался без работы. Второй раз женился и живет в скромной двухкомнатной квартире.

- Мечтаю, чтобы он, в конце концов, нашел себя, - признавала Елена Яковлева в интервью. - Это сейчас непросто. Раньше у нас были какие-то идеалы, фантазии, и мы пытались их осуществить. А у их поколения этого нет, совершенно другое время...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Плющенко трудится, дочь Волковой укатила в лагерь, а наследница Ивановой сходила в Большой театр: как дети звезд проводят это лето

Выбор сделан! Результат - отличный: Сыновья Петросяна, Мироновой, Лазарева, Авербуха нашли любимое дело

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину