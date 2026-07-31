Что делал Стивен Хокинг на педофильском острове Эпштейна

Книга журналиста Андрея Абрамова «Эпштейн. Империя монстра», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда»

Остров Эпштейна стал местом, где преступления происходили в течение нескольких десятилетий. Сколько сломанных судеб на совести этого человека и его сподвижников, кто ему помогал и кто пользовался услугами, почему файлы Эпштейна всплыли только сейчас - об этом книга журналиста Андрея Абрамова «Эпштейн. Империя монстра», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда». И об этом же беседовали на радио «КП» ее автор с врачом-психиатром Василием Шуровым и ведущим Александром Рогозой.

В ЭТИХ ФАЙЛАХ НАХОДИШЬ СВОИХ ЗНАКОМЫХ

А. Абрамов:

— Я свято верю, что зло боится, когда о нем рассказывают, когда о нем пишут. Если мы расскажем об этом, зло не повторится, мы сможем это предотвратить, уберечь наших детей. Когда «файлы Эпштейна» начали сотрясать мир, мы поняли, что мы, «Комсомольская правда», просто не можем пройти мимо. Слишком много фактуры, ее нужно было отделить от конспирологии. И много наших соотечественников в его файлах.

В процессе работы я внезапно понял, буквально знаком с Эпштейном через два рукопожатия. Все слышали про теорию «шести рукопожатий», что через шесть рукопожатий все мы друг с другом знакомы. Я знаю одного видного уральского бизнесмена, делал с ним интервью. Дочь этого человека была одной из вербовщиц Эпштейна, напрямую общалась с ним, переписывалась. В файлах есть их переписка. Меня это потрясло. Копаясь в файлах, я натыкался на знакомые имена, фамилии.

ФЕРМЫ, ЧТОБЫ ВЫРАЩИВАТЬ ДЕТЕЙ

А. Рогоза:

- Момент, который лично меня очень зацепил. Ему 20 с небольшим, он, не имея никакого педагогического образования, устраивается работать в школу, причем это хорошая частная элитная школа Далтона на Манхэттене. Не абы какая. Считается, что маньяки, всякие извращенцы, даже если еще не совершили преступление, стараются быть поближе к своим фантазиям. Это именно такая история?

В. Шуров:

- Люди, которые его вспоминают, отмечают, что он любил кокетничать со старшеклассницами. Но там учились дети финансовой элиты. Он занимался репетиторством и выходил на родителей, втирался в доверие. Как всякие психопаты, он обладал когнитивной эмпатией. Все отмечают его талант нравиться. Был на очень хорошем счету и очаровывал. Проводил родительские собрания, искал, к кому бы прилепиться, чтобы двинуться дальше.

Умел от каждого получить то, что нужно. Рассматривал человека как инструмент, знал, на какие слабые места надавить. Себя представлял как финансового гения, обещал, что принесет большие деньги, что готов и к легальным, и к нелегальным схемам. Через какое-то время приобрел репутацию гениального охотника за должниками, аферистами, мошенниками. Психопатия там однозначно присутствует.

А. Рогоза:

- А как она проявлялась?

В. Шуров:

- Полное отрицание моральных норм. Он себе придумал какую-то полубожественную сущность, что ему надо по несколько оргазмов в день получать. Он изучал евгенику, он планировал где-то фермы, чтоб выращивать детей «под себя». Он действовал максимально в интересах хозяина, любыми способами добивался нужного положения в моменте.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕДОФИЛ

А. Рогоза:

- На чем он сделал свои капиталы?

А. Абрамов:

- Эпштейн миллиардером никогда не был. Он талантливо зарабатывал для других. Тот же Лесли Векслер, владелец Victoria’s Secret — его состояние увеличилось на миллиарды долларов за время сотрудничества с Эпштейном. А Эпштейн получил комиссию с Векслера в 200 миллионов долларов. Сам он под присягой на суде в 2019 году говорил, что его состояние 550 миллионов долларов. Такая сумма и осталась у него на счету к моменту, когда он умер, жертвы и государство стали делить его наследство. 200 миллионов забрало государство

А. Рогоза:

- Его особняк в Палм-Бич, это элитный район. Буквально через дорогу районы попроще, и именно оттуда к нему начинают водить девочек. И это все поставлено уже на поток не скрываясь…

В. Шуров:

- Во-первых, там достаточно закрытая территория. Во-вторых, была создана сеть, где девочки обрабатывались. Это же было не в прямом смысле физическое насилие, это растление. Там были все-таки неблагополучные дети. У любых преступников чутье на социальное неблагополучие. Этих школьниц очень подробно расспрашивали о жизни, о проблемах. Иногда маме помогали, давали деньги, чтобы люди молчали. Обрабатывали. Хочешь выйти из системы - приведи подружку, посиди у бассейна, тоже получишь деньги. Это очень изощренная, продуманная система вербовки и обработки детей.

Фото из дома Эпштейна. Слева внизу видно детскую ногу. Помимо этого, на фото модно увидеть тату Эпштейна, которого не видно в дальнейшем на фото с его трупом. Вокруг этого факта строят конспирологические теории, умер ли Эпштейн

А. Рогоза:

- Гислейн Максвелл - правая рука Джеффри Эпштейна, она из очень богатой семьи, для нее это не вопрос денег был.

В. Шуров:

- К тому моменту она стала оборванкой. Папа 560 миллионов из своего пенсионного фонда украл, очень странно погиб, огромные долги. Она-то как раз привыкла к роскошной жизни, сбежала в Нью-Йорк, прибилась к Эпштейну, была у него фактически на содержании. Он очень жестко ее контролировал через финансы и совместные преступления. Это классический педофил.

Эпштейн и Максвелл. Фото было опубликовано Министерством юстиции США в 2021 году, в ходе суда над Максвелл

А. Абрамов:

- У Эпштейна, кстати, была несчастная любовь к девушке из состоятельной семьи, в книге есть ее фотография. Она его отвергла. Уже потом Эпштейн очень много внимания уделял ее дочери. Даже часть наследства он завещал этой девочке.

В. Шуров:

- Я не верю в чисто человеческие чувства у таких расчетливых, продуманных хищников. Возможно, просто ждал благоприятного момента.

БЫЛИ ЛИ КАННИБАЛЬСКИЕ ОРГИИ?

А. Рогоза:

- Небольшой остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Есть ли в файлах данные, что на этом острове, приобретенном еще в конце 90-х, закладывались мысли создать некий укромный уголок для последующих оргий?

А. Абрамов:

- На момент его покупки Эпштейн уже однозначно развратничал, это мы видим из материалов уголовного дела. Но, как мне кажется, «педоостров», как его называли в американских СМИ, он покупал из корысти. Потому что в конце 90-х годов США запустили масштабную рекламную кампанию на американских Виргинских островах появилась оффшорная зона, там можно было очень здорово и легально уходить от налогов. Все знают, что в США высоченные налоги. Эпштейн просто покупает этот остров за 7,5 миллиона, чтобы просто там оформить бизнес и уходить от налогов. Он там был своим человеком, вплоть до того, что семья губернатора делала ему ремонт. Там бедное население. Эпштейн привозит компьютеры полицейским, учебники в школу. За это он покупает лояльность к себе и молчание. На остров можно добраться только на вертолете. И он начинает работать как притон. Там был построен специальный корпус для привозных девочек с двухъярусными кроватями. Он даже хотел целый гарем выстроить на своем острове - аналог знаменитого испанского дворца Альгамбра. Все подробности - в моей книге.

В. Шуров:

- Начиная с императора Тиберия, его Капри, острова представляются наиболее легко контролируемыми территориями. Вход — рубль, выход – десять. Плюс они гарантируют определенную анонимность.

А. Рогоза:

- А почему все эти известные посетители не думали, что могут стать объектами шантажа?

В. Шуров:

- Это слишком могущественные и богатые люди, чтобы они чего-то серьезно боялись.

А. Абрамов:

- Плюс это круг для своих. Все повязаны, все друг другу доверяют.

А. Рогоза:

- Стивен Хокинг меня удивил.

А. Абрамов:

- Кадр с Хокингом в окружении моделей сделан даже не на острове Эпштейна, а на Виргинских островах. Эпштейн пытался обелить свою репутацию и организовывал научные симпозиумы, приглашая туда звёзд науки. Рядом с ним не модели, это сиделки, если присмотреться. Я в книге перечисляю полный список побывавших там. Илон Маск напрашивался на остров - не попал. Ди Каприо не был знаком с Эпштейном, слухи о его участии в каннибальских оргиях остались слухами. Детей Эпштейн, к счастью, не ел.

Фото из файлов Эпштейна с Хокингом и его сиделками во время научной конференции

А. Рогоза:

- Это не подтверждается?

А. Абрамов:

- Это не подтверждается. Пусть и не 6 миллионов файлов Эпштейна, которые есть в деле, но хотя бы 3,5 миллиона опубликовано. И мы можем в них покопаться и для себя понять, как там что устроено наверху. Пять-шесть увлекательных вечеров с этой книгой я вам гарантирую.

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