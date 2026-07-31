Диброва, уставшая от оскорблений, подает в суд на Товстик: «Я терпела больше года»

Полина Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Год назад бизнесмен Роман Товстик ушел от жены Елены к новой возлюбленной Полине Дибровой. И Товстик, и Диброва официально развелись, чтобы быть вместе. 37-летняя Полина ничего не стала делить с бывшим мужем и отцом троих ее сыновей, известным ведущим, 66-летним Дмитрием Дибровым. Основательница женского клуба переехала в съемный дом неподалеку. А вот 51-летний Роман, как ни старался договориться с бывшей женой и матерью его шестерых детей, так и не смог разойтись мирно. В соцсетях 41-летняя Елена до сих проклинает и экс-супруга, и его новую возлюбленную. Товстик не скупится на эпитеты. Диброва, которая с самого начала столкнулась с волной хейта, очень долго терпела нападки со стороны Елены.

Но, кажется, чаша терпения Полины переполнилась. Нам стало известно, что бизнесвумен подает в суд на Товстик.

«Я терпела больше года, но хватит. Мы живем с Романом вместе уже год. В течение года она поливает нас грязью. Мы молчали, потому что входили в положение Лены, понимая, что она в расстроенных чувствах. Но она тронула моих детей, тут я не буду молчать. Каждая мать будет защищать своих детей. Пусть теперь отвечает перед судом и законом», — сообщила KP.RU Полина Диброва.

Так, в соцсетях Елена заявляла, что ее сына Артема у нее фактически забрали.

«Мой сын не видит родных братьев и сестёр. В другой семье портят моего сына и мою дочь… Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отеле, где + 18 лет, развращает их… увозит в Ростов без отца. Они отправляют детей в лагеря за деньги, чтоб я не могла их увидеть, когда они путешествуют вместе в это время без детей, пьют сомнительные смеси, чтоб уже женился, наконец… Они отдают Диброву всех сыновей, чтоб он воспитывал их, а сами отправляются в романтическое путешествие», — делилась в личном блоге Товстик.

Елена Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом Роман Товстик до сих пор содержит и бывшую жену, которая никогда не работала, и всех шестерых детей. Добавим, что старшие дети (Артем и Анна) по собственному желанию переехали жить к отцу. 18-летний Андрей живет с бабушкой и дедушкой. А младшие дети остались с мамой. По информации KP.RU, Товстик ежемесячно переводит экс-супруге 1,2 млн рублей. Из них 500 тысяч идут просто на жизнь Елены. Также бизнесмен оплачивает наёмных сотрудников — нянь, водителей, домработницу. Шикарный особняк стоимостью 500 млн рублей записан на Елену. Однако в соцсетях многодетная мама не раз жаловалась, что ее оставили чуть ли не в нищете.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Тем временем Елена Товстик продолжает вести привычный образ жизни: посещает светские мероприятия, отдыхает за рубежом и занимается спортом. Как правило, Товстик тренируется за границей в компании подруг. Недавно она отдыхала на Кипре и делилась в соцсетях фото «морских ужинов» с устрицами и лобстерами. Нетрудно догадаться, что все эти «пиры» оплачивает бывший муж. Кстати, сам Роман Товстик не раз заявлял, что готов содержать экс-супругу пожизненно. При этом сама Елена на мировую не идет.

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