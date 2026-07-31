В Москве после долгой паузы возобновился судебный процесс по делу Валерии Чекалиной - блогерши Лерчек. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве после долгой паузы возобновился судебный процесс по делу Валерии Чекалиной - блогерши Лерчек.

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Коротко напомним:

- 33-летнюю Чекалину, ее бывшего мужа Артема и их общего бизнес партнера обвинили в незаконном выводе 200 млн рублей из России на заграничные счета по поддельным документам.

- В январе у Валерии выявили онкологию, и судебный процесс приостановили на время лечения. Но - только по ней. Артем Чекалин еще весной получил 7 лет колонии общего режима.

- 30 июля в Гагаринском суде состоялось очередное заседание. Онкологи подтвердили, что состояние здоровья позволяет Чекалиной приезжать в суд. При этом по ходатайству защиты Лерчек процесс закрыли и журналистов вывели из зала перед началом допроса свидетелей.

Вчерашнее заседание завершилось в 22:00, а уже в 9 часов утра сегодня суд возобновился. Процесс, очевидно, ускорился. Почему? О чем это говорит? Почему защита блогерши, которая до этого активно комментировала СМИ состояние ее здоровья, резко изменила тактику?

В этом и других процессуальных сложностях мы разбирались с известными столичными адвокатами.

33-летнюю Чекалину, ее бывшего мужа Артема и их общего бизнес партнера обвинили в незаконном выводе 200 млн рублей из России на заграничные счета по поддельным документам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС ТАК РЕЗКО УСКОРИЛСЯ?

- Это может быть связано с разумными сроками судопроизводства. Суд таким образом проявляет заботу о правах подсудимого на процесс без волокиты, - считает адвокат Вадим Багатурия.

При этом адвокат Андрей Мишонов уточняет, что нет нормативов, которые запрещали бы суду проводить заседания несколько дней подряд - хоть целую неделю.

- Наиболее очевидное объяснение - стремление суда компенсировать длительный перерыв и рассмотреть дело в разумный срок, - считает Мишонов. - Кроме того, суд может стараться исследовать максимальный объем доказательств, когда состояние здоровья Валерии Чекалиной, согласно представленным медицинским документам, позволяет ей участвовать в процессе.

Стоит учитывать, что соучастнику Лерчек - ее бывшему мужу - приговор уже вынесли. То есть доказательная база и круг свидетелей суду уже в принципе понятен.

При этом адвокат Мишонов не исключает, что в процессе вновь могут начаться паузы:

- Шестичасовое заседание с продолжением в девять часов следующего утра для человека, проходящего лечение от тяжелого заболевания (ранее сообщалось, что у Чекалиной 4 стадия рака желудка. - Авт.), выглядит достаточно серьезной нагрузкой. Если состояние здоровья не позволяет Чекалиной полноценно воспринимать происходящее, консультироваться с адвокатами и так далее, защита вправе заявлять ходатайства о перерывах или об отложении заседания.

Шестичасовое заседание с продолжением в девять часов следующего утра для человека, проходящего лечение от тяжелого заболевания, выглядит достаточно серьезной нагрузкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАЧЕМ СУД ЗАКРЫЛ ПРОЦЕСС?

Защита, к слову, аргументировала свое ходатайство тем, что в заседании могут озвучивать нюансы состояния здоровья блогерши Валерии Чекалиной и что шумиха вокруг этого дела заставляет женщину сильно переживать.

Андрей Мишонов:

- По общему правилу судебное разбирательство должно быть открытым, однако сведения о диагнозе, лечении, результатах обследований и иных медицинских показателях относятся к частной жизни человека и составляют врачебную тайну. При этом решение о закрытии процесса должно быть мотивированным: суд обязан указать конкретные обстоятельства, из-за которых дальнейшее открытое рассмотрение может привести к разглашению охраняемой законом информации.

- В этом деле просьба удалить любых зрителей под предлогом сохранения чувствительной информации выглядит неожиданно, - рассуждает Вадим Багатурия. - Ведь ранее именно защита предала огласке сведения о диагнозе Чекалиной.

Адвокат Мишонов считает, что с точки зрения гласности суд вполне мог закрыть только ту часть заседания, где участники процесса цитировали медицинские документы.

Почему закрыли весь процесс - действительно загадка. У некоторых журналистов возникла версия, что реальные документы могут содержать вовсе не такие жестокие нюансы, как ранее расписывали защита Чекалиной.

- Пока это может быть лишь исключительно предположением некоторых лиц, - прокомментировал версию Андрей Мишонов. - Формулировка врачей, что человек «может участвовать в процессе с учетом медицинских рекомендаций», не означает отсутствия заболевания, не говорит о незначительности диагноза. Она говорит лишь о том, что сейчас состояние позволяет присутствовать в суде при соблюдении определенных условий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕСЛИ ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТ ТАК ЖЕ БЫСТРО, КОГДА ЖДАТЬ ПРИГОВОРА?

Вадим Багатурия:

- Выход на приговор зависит от того, как долго доказательства будет представлять прокурор, а потом защита. В любом случае дело это не самое запутанное, поэтому можно предположить, что рассмотрят его быстро.

- Возможен вариант, что в течение нескольких недель, месяца?

- Запросто. За несколько заседаний проведут всех свидетелей, если кто-то не явится, то огласят его показания, данные на стадии следствия.

Луис Сквиччиарини пришел поддержать любимую. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕРЧЕК?

Часть 3 статьи 193.1 УК РФ, по которой судят Чекалину, предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Но, по словам экспертов, при наличии нюансов, события могут развиваться по разным сценариям.

- По итогу суд может не только не отправить Валерию в колонию, но и вовсе освободить от наказания по состоянию здоровья, - считает Вадим Багатурия. - Такая возможность прямо предусмотрена УК РФ при наличии тяжелого заболевания.

Правда, на более легкое наказание могут рассчитывать обвиняемые, которые признают свою вину. А Лерчек, насколько известно, с предъявленным ей обвинением не согласна.

И еще один важный фактор: муж Чекалиной по этому делу уже осужден и получил реальный срок - 7 лет колонии.

- Приговор Артему Чекалину, безусловно, является серьезным ориентиром, поскольку речь идет об одном и том же уголовном деле, об одном и том же предполагаемом эпизоде и, вероятно, общей доказательственной базе, - продолжает Андрей Мишонов. - Но суд обязан отдельно устанавливать роль конкретно Валерии Чекалиной, а также оценить все смягчающие обстоятельства.

- То, что у Валерии четверо детей и самому младшему всего несколько месяцев - смягчающее обстоятельство?

- Да. Причем существенное. Тяжелое заболевание суд тоже может учесть. Но если вина обвиняемой будет доказана, ни дети, ни состояние здоровья сами по себе не освобождают от уголовной ответственности. На сегодняшний день наиболее вероятным представляется наказание от 5 до 7 лет. Но даже при назначении реального срока суд теоретически может отсрочить его исполнение до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

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