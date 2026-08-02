«Разумное родительство или все сошли с ума?»: Почему современные мамы не хотят везти детей в гости к бабушке

Привозя младенцев в гости к бабушкам, мамы выдвигают условия. Фото: FamVeld/Shutterstock/Fotodom

Повод подкинула пенсионерка, выложившая в соцсетях видео с возмущениями: мол, мечтает нянчить новорожденного внука, однако дети целый список “допусков” выкатили. И это родной бабушке!

В ГОСТИ - КАК В КОСМОС

Обиженная блогерша обзвонила подружек, у которых тоже недавно появились долгожданные внуки, – та же история. Многие смирились и прошли строгий протокол, чтобы не ссориться. Кто-то бунтует и подумывает о бойкоте.

Среди условий для визита, которые выдвигают невестки, - прививки от детских инфекций (коклюша, дифтерии, столбняка), вакцинация от гриппа, соблюдение карантина после дальних поездок или путешествий. А еще нельзя целовать малыша и выкладывать его фото в интернете.

- Когда ты, наконец, добралась до следующего контрольно-пропускного пункта, еще придется позвонить семье - проверить, готовы ли мама и ребенок к твоему визиту физически и морально, - вот это пенсионерку особенно зацепило. - Это разумное родительство, как они говорят, или все сошли с ума?

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Дааа, бабушку понять можно. Человек - со всей душой, хотела посмотреть и понянчить кровиночку, может, даже маме помочь. А в ответ - ледяной ушат! Впрочем, и мама не сказать, что неправа - заботится о здоровье малыша.

Но выглядит все это как нашла коса на камень. При этом бабушкину версию мы знаем, а мамину - нет. И тогда есть вопросики. Какие отношения сложились между ними до рождения малыша? Бабушка частый гость в доме молодых? Считалась ли с их правилами? А про прививки-поцелуи как было озвучено мамой - в виде просьбы, с объяснениями-реверансами, как любит старшее поколение, или как жесткое требование, а то и ультиматум? Все это важные нюансы, без которых постороннему человеку сложно определиться, кого в этой ситуации ругать, кому сочувствовать.

ПРО ГРАНИЦЫ СЛЫХАЛИ?

Однако в комментариях явный перевес на стороне тех, кто “за маму”.

«Мне почти 30, каждый раз, когда болею или испытываю сильный стресс, у меня вылезает герпес. Просто кто-то решил, что поцеловать меня в младенчестве - хорошая идея».

“Моя мама очень похожа на вас. Не разговариваю с ней уже пять лет”.

Вердикт - бабушка нарушает личные границы родственницы, ставит свои хотелки и удобство выше безопасности малыша. И, судя по всему, не первый раз так себя ведет. И что маме остается делать?

Тех, кто “за бабушку”, тоже немало, хоть они и в меньшинстве. Их аргументы тоже весьма разумны.

“Это только начало! У подруги дочка - бежевая мама, у внучки ни одной яркой одежки! А у моей невестки другой бзик - под строгим запретом «агрессивные» игрушки: танки, пистолеты, рогатки… Как-то принесла крутой автомат трехлетнему внуку - мигает, звуки издает, я бы сама таким играла. Так невестка мне его в сумку засунула и пригрозила отлучить от дома”.

Примите как факт то, что бабушки бывают разными и они не обязаны быть такими, какими мы их себе придумали. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

ЗВОНОК ПЕДИАТРУ

Смотрины без перегибов: что важно, а что не очень

За разъяснениями мы обратились к педиатру Лилии Вибе, врачу-педиатру с 37-летним стажем, автору блога "Диалог с педиатром".

- Есть правило первого месяца. Наши предки не просто так придумали не показывать новорожденного посторонним до месяца (а потом устраивали «смотрины»). В этот период у ребенка идет колоссальная адаптация к новому миру и формируется иммунитет. Поэтому требование молодых родителей «подождать» — это не каприз и не «странность», а базовая безопасность, - говорит врач. - Что касается поцелуев, здесь я всегда делаю строгое медицинское разделение. Целовать ребенка в лицо, особенно в губы, и даже в ручки, которые он постоянно тянет в рот, — категорически нет. Это прямой путь передачи вирусов, герпеса и бактерий. А вот обнимать, трогать, брать на руки — НУЖНО. Тактильный контакт жизненно важен для развития нервной системы и чувства безопасности. Ребенок познает мир через прикосновения.

Если родственник вернулся из путешествия, попросить его посидеть дома неделю перед визитом к младенцу — абсолютно нормально и грамотно. Вообще, главное правило - в гости к младенцу ходят только абсолютно здоровые люди.

НАБОЛЕЛО

“Не лезьте куда не надо!”

Есть семьи, где мамы с бабушками прекрасно ладят. Но чаще между ними недовольство и обиды. В мамском топе - не хотят сидеть с внуками; лезут с непрошеными советами и продолжают воспитывать, поучать, критиковать даже если тебе 30, 40 и больше лет. И понимаешь, что это такое проявление любви и заботы, что старшее поколение иначе не умеет, а все равно ранит. Особенно сильно - когда бабушки то же самое проделывают с внуками, подрывая твой родительский авторитет.

“Моя свекровь слишком лезет в нашу семью - даже белье в шкафу перекладывает по-своему. И очень много критики слышу: я и мать плохая, и хозяйка так себе, и непонятно, что из моих детей. Бесит!”

“Меня аж передергивает от фразы “Мои дети, когда были маленькими, так не делали, потому что я их воспитывала”. Ну-ну, думаю, ваши дети уже выросли, и к их воспитанию у меня есть вопросы!”

“Наша бабушка - преподаватель по фортепиано на пенсии. И к внучке приходит как преподаватель”.

“Общение с бабушкой обычно выходит нам боком. Все правила летят к чертям, родители перестают быть авторитетом. Потому что у бабушки можно все - горы конфет, фастфуд, телефон часами, отбой за полночь…”

Часто между невесткой и свекровью - недовольство и обиды. Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/Fotodom

Как справиться с обидами?

Примите как факт то, что бабушки бывают разными и они не обязаны быть такими, какими мы их себе придумали.

- В реальности у бабушки может не быть ресурса. Или желания. Или у нее сложный характер. Может быть разная степень близости с разными детьми и внуками. Да, это обидно. Но не катастрофа, - говорит психолог Лариса Суркова. - Требовать любви невозможно. А у детей может быть много любви и без идеальной бабушки.

Честно спросите себя: почему мне так больно?

Может быть, у меня самой была бабушка, которая обнимала, пекла блины, всегда была рада, и я хочу такого же для своих детей. Или наоборот - мне очень не хватало такой фигуры в детстве, и я пытаюсь добрать это через своих детей. А может, устала и хочу помощи, но называю это «детям нужна бабушка».

- Все эти чувства нормальны, - отмечает Лариса Суркова. - Но они — наши взрослые чувства. И разбираться с ними нужно нам, а не детям и не бабушке.

Встречи надо планировать.

Это раньше в 55 - пенсионерка, а сейчас возраст выхода на заслуженный отдых сдвинули, и нужно работать. Нередко еще и детей обеспечивать лет до 30-40, потому что нынешняя молодежь не спешит взрослеть и отделяться от родителей.

- У таких “бабушек” помимо работы есть домашние дела, увлечения, друзья, хочется успеть на фитнес, в парикмахерскую. Выходных ждешь, чтобы просто отдохнуть и выспаться. И это нормально. Внимание к своим потребностям продлевает физическое и ментальное здоровье, - добавила педагог-психолог Анна Быкова. - . Пообщаться с внуками – с удовольствием. Но такие встречи нужно планировать заранее. А в некоторых случаях правильнее нанять няню.

“А где уважение к пожилым?”

Вот что расстраивает или обижает бабушек.

“Невестка заявила: вы же хотели внуков? Я родила. Теперь занимайтесь. А у меня работа-фитнес-маникюр”.

“Чувствую к себе потребительское отношение. Когда “любовь к внукам” - это то, что бабушка УЖЕ успела задолжать семье и теперь обязана выплатить по первому требованию”.

Как справиться с обидами?

По словам психолога Ольги Грудининой, старшее поколение взрослело в условиях, которые молодежи непонятны. В то время главным было одеть, накормить ребенка, дать образование, и это уже считалось проявлением родительской любви. Но мир продвинулся вперед, стали важны еще и эмоции. И когда бабушка напоминает что-то очевидное и банальное - вроде одевай ребенка тепло, чтобы не простудился, мама считывает не заботу, а контроль и нелюбовь. И это ее ранит. А любовь она ощущает, когда ее поддерживают и понимают, а не переделывают.

Есть интересная метафора - мы все живем в своем мультике. Но у мам диснеевский, а у бабушек - старый советский. В бабушкином мультике советы а-ля “капитан очевидность” нормальны. А в мамином нет. Но мама имеет право жить в своем мультике и защищать его, обозначая, что для нее ценно, а что нет. Поэтому внуков стоит воспитывать по маминым правилам, а не по своим. Старшему поколению бывает сложно принять это. Но попробуйте проявить к миру своих детей любопытство, поизучать, как там все устроено. И главное - постарайтесь не переделывать, не поучать, не улучшать. Даже из большой любви.

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