«Вряд ли ее ждет условный срок»: Как приговор порно-модели Мармеладовой отразится на деле Дианы Шурыгиной

Итоговый приговор Шурыгиной зависит от ее поведения до суда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Москве сегодня вынесли приговор по делу порно-модели Софьи Вершининой – она же блогерша Соня Мармеладова. 21-летнюю девушку судили за производство и распространение порнографии. Еще в 2024 году она завела в Телеграме приватный канал, в который выкладывала ролики со своим участием. Желающие получит доступ к этим записям, должны были заплатить до 50 тысяч рублей. По той же статье УК предъявлены обвинения небезызвестной блогерше Диане Шурыгиной. Тоже снимала ролики, тоже выкладывала их в сети для платных подписчиков. Правда, вместе с Дианой под следствием находятся еще двое – еще одна участница роликов и работавших с девушками продюсер.

В Москве сегодня вынесли приговор по делу порно-модели Софьи Вершининой – она же блогерша Соня Мармеладова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Прокуратура просила для Вершининой реальный срок – 3,5 года лишения свободы, но судья приговорила девушку к 3 годам условно с конфискацией 4 млн рублей, заработанных на торговле порнографией.

Означает ли это, что когда (и если) дело Шурыгиной дойдет до суда, для нее все тоже обойдется условным сроком?

Адвокат Гюзель Пушкарева отмечает, что в российском праве нет института прецедента – то есть, судьи не обязаны выносить приговоры с оглядкой на предыдущие решения коллег по аналогичным делам. Тем более, что статья 242 УК РФ, по которой обвиняют и Вершинину, и Шурыгину, предусматривает большой диапазон наказаний – от штрафа до реального срока.

- Выбор конкретной меры наказания всегда индивидуален: суд оценивает личность подсудимого, степень и характер его роли в преступлении, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, поведение в ходе следствия и отношение к содеянному, - уточняет Гюзель Пушкарева. – Однако де факто единообразная судебная практика по одинаковым составам действительно существует и влияет на решения судей. Особенно когда дела резонансные и находятся «под одним углом» общественного внимания. В этом смысле приговор Вершининой, безусловно, станет одним из ориентиров, на которые будет ссылаться защита Шурыгиной в суде. Но говорить о высокой вероятности такого же исхода я бы не спешила.

Адвокат объясняет, что на итоговое решение суда повлияло много факторов. Вершинина сразу признала свою вину, добровольно согласилась на конфискацию имущества, не нарушала меру пресечения (во время всего следствия и судебных разбирательств находилась под подпиской о невыезде, то есть могла свободно перемещаться по Москве. – Авт.). А вот у Шурыгиной все сложней.

- Ей уже ужесточали меру пресечения, - напоминает Гюзель Пушкарева. - Перевели из-под домашнего ареста в СИЗО именно за нарушение установленных судом ограничений (находясь под домашним арестом с запретом пользоваться связью, Шурыгина свободно пользовалась чужим телефоном, созваниваясь с друзьями. – Авт.). Это негативно характеризует ее процессуальное поведение и может насторожить суд при решении вопроса о том, можно ли ей доверить условный срок. Кроме того, по ее делу проходят еще двое задержанных.

Кроме того, в следствии сейчас проверяют версию, что Диана Шурыгина могла быть организатором всего съемочного процесса и участвовала в вербовке других девушек для съемок. Если это будет доказано, ситуация для нее усложнится.

- Поэтому я бы не спешила называть условный срок для Шурыгиной «высоковероятным» исходом, - резюмирует адвокат Пушкарева. - Скорее, приговор Вершининой задает нижнюю планку ожиданий защиты. Но итоговое решение будет зависеть от того, как сложится доказательная база и процессуальное поведение самой Шурыгиной до суда.

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