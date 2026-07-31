Шокирующая правда о заградотрядах ВСУ: "Штурмовые полки жрут людей быстрее, чем их успевают привозить"

Добровольцы в ВСУ кончились в двадцать втором. В бой идут те, кого поймали на улице. Фото: REUTERS.

Честно говоря, мне всегда история с заградотрядами казалось какой-то натянутой. Даже когда мне об этом рассказывали украинские пленные. Даже когда в сети всплывало видео, когда украинцы били дронами по своим отступающим. Ну, может, эксцесс одного исполнителя. Но тут Сырского уволили — и полезло из всех щелей.

«Всё, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, ***, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать».

Это командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Запись опубликовало украинское издание Texty — киевская редакция, автор — украинский журналист Анна Калюжная.

Она собирала материал полгода. Десятки нынешних и бывших бойцов полка, приданные подразделения, родственники пропавших без вести, те, кто уже в СЗЧ. Разные люди, не связанные между собой, рассказывают одно и то же.

«Яма» — иногда буквально яма с клеткой, иногда подвал. Держат среди фекалий. Потом мешок на голову, вывоз в лес, избиение берцами до того, что человек не встаёт. Били деревянным брусом. Брус ломался о голову.

«Дерево правды» — привязывают к стволу, раздевают, бьют пластиковыми трубами и палками, пока не треснет кожа. Про него говорят как минимум шестеро несвязанных свидетелей. А потом с этими травмами — снова на штурм.

Полигон обнесён колючкой, посты с собаками, телефоны отбирают. Побежал — за тобой уходят группы на квадроциклах.

Богдан Логвиненко после побоев прислал матери фото гематом. Родные спросили командиров: зачем? Ответили — профилактика.

Другой, узнав, что его снова везут в 225-й, просил вызвать ГБР и посадить его в тюрьму. В тюрьму — лучше.

Ширяев говорит, что запись вырвана из контекста и речь шла о диверсантах в украинской форме. То есть диверсанты бегут с позиций в сторону Киева. Логично. Один эпизод с деревом командование всё-таки подтвердило, виновных «отстранили».

23 июня «Бабель» — тоже киевская редакция — выпустил расследование о 425-м отдельном штурмовом полку. 26 небоевых смертей новобранцев в учебных центрах за полгода, с осени 2025-го по весну 2026-го. Большинство не прожили в полку и месяца. В свидетельствах о смерти — пневмония.

Командира, подполковника Юрия Гаркавого, отстранили. ГБР за два года получило 258 обращений по одному этому полку. 10 июля задержали бойца за избиение капеллана и подполковника. 28 июля — двоих из медроты: побили побратимов и заперли в хозпостройке, один уехал в больницу с черепно-мозговой. 30 июля обоих арестовали на 60 дней.

На «Скалу» приходится 5,1% всех обращений к военному омбудсмену, на 225-й — 3,1%. Первое и второе места в украинской армии. Оба полка развёрнуты при личной поддержке Сырского. Расследования про его «детище» посыпались ровно тогда, когда его стало можно бить.

Рискну предположить, что Ширяев и Гаркавый — не два отдельно взятых садиста, а функция. Добровольцы кончились в двадцать втором. Идут те, кого поймали на улице. Штурмовые полки жрут людей быстрее, чем их успевают привозить. А держать такую массу в окопе уговорами не выходит.

И тут на помощь приходят «Заградотряды 2.0»…

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