Гигантские вирусы и черви, ожившие через 40 тысяч лет: что скрывает вечная мерзлота под 2/3 России

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Вечная мерзлота покрывает почти две трети территории России. В Якутии для ее изучения создан Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН.

- Благодаря вечной мерзлоте в Якутии очень хорошо сохранились мамонты. Но в ней хранится и метан, и бактерии, и вирусы, которые могут оттаять из-за глобального потепления. Поэтому ее необходимо изучать, - пояснил заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

А подробнее о некоторых удивительных и иногда пугающих существах, которые могут таиться в тающей вечной мерзлоте, KP.RU рассказал руководитель лаборатории Музей мамонта, кандидат биологических наук Максим Чепрасов.

Что пугает?

- Очень интересные данные были не так давно получены нашими коллегами из подмосковного Пущино (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. - Ред.). Они изучали высохшие запасы древнего суслика. Суслик собирал семена, складывал хатку, это все заморозилось и до наших дней сохранилось. Оказалось, что там больше 800 тысяч семян 42 видов растений! Подстилка, на которой лежали эти семена, тоже была непростой. Суслик собирал семена не просто на замороженной земле, он делал подстилку. В ней есть перья, птиц, шерсть бизона, веточки древних растений. Ученые их положили в чашку Петри и начали оттаивать. И увидели под бинокуляром движение крупных объектов. Оказалось, что после длительной заморозки ожили одноклеточные организмы: инфузории, жгутиконосцы, амебы.

И самое удивительное, ожили круглые черви нематоды, а это уже многоклеточные организмы возрастом более 42 тысяч лет! На сегодня это самые древние живые многоклеточные организмы, которые живут на планете.

А после того как коронавирус парализовал весь мир, стал вопрос о том, что же может произойти, если неизвестная угроза попадет в экосистему? В качестве превентивной меры мы вместе с микробиологами и вирусологами работаем над тем, чтобы выявить потенциальную угрозу. Потому что мерзлота, как я уже сказал, очень хорошо сохраняет бактерии и вирусы.

- То есть реально есть угроза, что какой-нибудь древний вирус оттает?

- Да, это не просто страшилка. На самом деле мерзлота же не вчера начала таять, а более десяти тысяч лет назад (после окончания ледникового периода. - Ред.). Постепенно это все попадает в экосистему. Скажем, в Якутии найдены гигантские вирусы. Их еще называют зомби-вирусы, потому что они паразитируют на одноклеточных организмах, заставляя их заражать других. Сейчас гигантские вирусы не представляют угрозы для человека, но они могут внедряться в геном современных вирусов, меняться и становиться опасными для людей.

КСТАТИ

Впрочем, есть и польза:

! Бактерии, которые давно уже обнаружены в мерзлоте, используются при ликвидации разливов нефтепродуктов.

! Мерзлота очень долго сохраняет жизнеспособность вирусов и бактерий - в перспективе это поможет понять их эволюцию. А благодаря этому - опять же, возможно - победить антибиотикорезистентость (устойчивость к антибиотикам), одну из серьёзных проблем современной медицины.

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