В одной руке – охапка роз, в другой – бильярдный кий: как Наталия Белохвостикова отпраздновала юбилей

Наталия Белохвостикова отпраздновала юбилей – 75 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

28 июля народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова отпраздновала юбилей – 75 лет. Наталия Николаевна - закрытый человек, во всяком случае для журналистов. Но она делится событиями частной жизни со своими подписчиками. Раз обещала рассказать, как отметила день рождения, обещание выполнила.

Она опубликовала несколько фото с коротким комментарием в одной запрещенной соцсети. Белохвостикова отпраздновала день рождения в одном подмосковном отеле, в котором, судя по всему, бывала не раз. На берегу Истринского водохранилища. Где можно и рыбку поудить, и на лодке покататься. Ещё там есть парк и музей военно-морского флота с подводной лодкой и вертолетом.

Оказывается, Наталия Белохвостикова заядлая бильярдистка. Играла в день рождения в бильярд. Почти нет сомнений, что компанию ей составили её дочь Наталья Наумова и приемный сын Кирилл.

Актриса обещала рассказать как отметила день рождения и обещание выполнила.

Стоит напомнить, что Белохвостикова сыграла немало ролей в кино, причем в основном главные. Ещё на третьем курсе ВГИКа она снялась у своего мастера Сергея Герасимова в фильме «У озера». Сыграла главную роль Лены Барминой. За что получила Государственную премию СССР. И стала самым молодым (в 20 лет) лауреатом Госпремии в истории отечественного кинематографа.

И потом было много главных ролей. В пятисерийном телефильме Сергея Герасимова «Красное и черное» она сыграла Матильду де ля Моль. Донну Анну в картине режиссера Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», английскую королеву Анну в «Стакане воды» у Юлия Карасика, трогательную учительницу музыки в военной мелодраме Альберта Мкртчяна «Законный брак», у Светланы Дружининой - в музыкальной комедии «Принцесса цирка». Но самые яркие свои роли Белохвостикова сыграла в фильмах своего мужа режиссера Владимира Наумова, которые он снимал в соавторстве в Александром Аловым - в «Легенде о Тиле», «Тегеране-43», «Береге», «Выборе»… К сожалению, уже много лет Наталия Николаевна не снимается. Наверное, нет интересных предложений, не увлекают сценарии и режиссеры. Но зрители по-прежнему любят и помнят актрису.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Говорят, в нее был влюблен Ален Делон, а своего мужчину мечты она встретила в облаках: как живет актриса Наталия Белохвостикова

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину