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Звезды28 июля 2026 0:00

Говорят, в нее был влюблен Ален Делон, а своего мужчину мечты она встретила в облаках: как живет актриса Наталия Белохвостикова

Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполнилось 75 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполнилось 75 лет.

Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполнилось 75 лет.

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже много лет журналисты пишут: Наталия Белохвостикова стала затворницей. Это клише закрепилось за актрисой. Хотя затворницей в прямом смысле её назвать сложно. Она ходит по театрам часто в компании дочери - Натальи Наумовой. Заглядывает в ресторанчики и кафе, как раз недавно отметила там день рождения приемного сына Кирилла, ему исполнилось 22 года.

В зрелом возрасте Наталия Николаевна и её муж известный режиссер Владимир Наумов (Владимира Наумовича не стало в 2021 году) взяли на воспитание из детского дома четырехлетнего мальчика. Были в подмосковном детдоме на творческой встрече, после которой к ним подошел щупленький мальчик с выразительными глазами и попросил привезти ему... нательный крестик. Мальчика звали Кирюша. Надо отметить, что Наталия Николаевна – очень воцерковленный человек, хоть и родилась, скорее всего, в нерелигиозной семье советского кадрового дипломата Николая Белохвостикова, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции, Великобритании, Канаде. Просьба маленького Кирюши её тронула. Она не только подарила мальчику нательный крестик, но спустя время они с мужем решили мальчика усыновить. Так в семье появился приемный ребенок, который уже вырос и даже выучился на юриста.

Актриса Наталия Белохвостикова, режиссер Владимир Наумов и их сын Кирилл.

Актриса Наталия Белохвостикова, режиссер Владимир Наумов и их сын Кирилл.

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Об этом Наталия Николаевна рассказывает на своей страничке в одной запрещенной соцсети. Делится с подписчиками радостями и горестями. В апреле она написала, что в семье случилось горе - умер сын Владимира Наумова от первого брака (с актрисой Эльзой Леждей) – Алексей Наумов. Так что Наталия Белохвостикова не затворница. Просто не любит общаться с прессой. Что не мешает нам её любить за прекрасные роли в кино. Давайте их вспомним.

Её кинодебют был негромким, но судьбоносным. В 14 лет Белохвостикова снялась в небольшой роли у режиссёра Марка Донского в картине «Сердце матери», рассказывающем о Марии Ульяновой, матери Ленина. Съемки проходили в Стокгольме, куда Наташа приехала на каникулы к родителям. Её отец тогда был послом СССР в Швеции. Снялась в эпизоде, но этот эпизод определил судьбу.

Уже в Москве на киностудии им.Горького Наташа Белохвостикова встретила знаменитого режиссера Сергея Герасимова, который увидел в милой школьнице будущую актрису. Предложил ей учиться на своем курсе во ВГИКе. Принял без вступительных экзаменов. Без аттестата о среднем образовании (Наташа только перешла в десятый класс, впоследствии школу окончила экстерном). Это был знаменитый курс «четырёх Наташ». Вместе с Белохвостиковой учились ещё три Наташи - Аринбасарова, Бондарчук и Гвоздикова. Белохвостикова младше всех, ей было всего 16.

Мужская часть курса не менее яркая: два красавца - Николай Ерёменко и Талгат Нигматулин, по которым сходили с ума студентки ВГИКа. Позже Ерёменко и Нигматулин вместе снимутся в культовом советском боевике «Пираты ХХ века». Один сыграет бандита, другой – положительного супермена-механика корабля. Ещё с ними на курсе учился Вадим Спиридонов, сыгравший немало ролей в сибирских телесагах.

На третьем курсе Наталия Белохвостикова снялась у своего мастера Сергея Герасимова в фильме «У озера». Сыграла главную роль Лены Барминой. В этом же фильме снимались Николай Ерёменко и Вадим Спиридонов. Но из них только Белохвостикова получила Государственную премию СССР. И стала самым молодым (в 20 лет) лауреатом Госпремии в истории отечественного кинематографа.

С Николаем Еременко она встретится спустя несколько лет на съемках пятисерийного фильма Сергея Герасимова «Красное и черное». Он сыграет красавца Жульена Сореля, в которого страстно влюблены две женщины – госпожа де Реналь и Матильда де ля Моль. Их играли однокурсницы - Наталья Бондарчук и Белохвостикова. Говорят, что и в жизни Ерёменко был немного влюблен в Белохвостикову. А вот, кто её любил страстно и пылко - это Вадим Спиридонов. Она же была со всеми приветлива и мила, но не более.

Белохвостикова сыграла немало главных ролей: донну Анну в фильме режиссера Михаила Швейцера в «Маленьких трагедиях», английскую королеву Анну в «Стакане воды» у Юлия Карасика, трогательную учительницу музыки в военной мелодраме Альберта Мкртчяна «Законный брак», у Светланы Дружининой - в музыкальной комедии «Принцесса цирка». Но самые яркие свои роли всё-таки сыграла в фильмах своего мужа режиссера Владимира Наумова.

Они встретились, когда ему было сильно за сорок. Он был известным режиссером. Белохвостиковой чуть больше 20. И она - начинающая актриса. Вместе летели на кинофестиваль в Югославию. Наумов представлял их с Аловым фильм «Бег». Рядом в салоне самолета сидела молоденькая Белохвостикова, которая только что получила Госпремию за главную роль в фильме «У озера». Эта встреча в облаках оказалась судьбоносной. У Белохвостиковой и Наумова был счастливый брак, который длился почти полвека. Это был и замечательный творческий союз. Наталия Белохвостикова сыграла главные роли в фильмах Наумова и его соавтора Александра Алова - в «Легенде о Тиле», «Тегеране-43», «Береге», «Выборе»… В политическом детективе «Тегеран-43» с Белохвостиковой снимался Ален Делон, легенда мирового кино. Говорят, и Делон был влюблен в прекрасную Наталию. Но она это не подтверждает, хотя и не опровергает. Лишь загадочно улыбается

Актриса с Аленом Делоном и Шарлем Азнавуром

Актриса с Аленом Делоном и Шарлем Азнавуром

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

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