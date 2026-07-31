Тело нашли в чемодане: путешествие петербурженки в Белград закончилось трагедией

В Белграде арестован предполагаемый убийца найденной в чемодане россиянки. Фото: личная страница в соцсетях

Вечером 30 июля жители белградского пригородного района Падинска-Скела стали свидетелями жуткой сцены. В одном из каналов было обнаружено тело молодой женщины, упакованное в чемодан, сообщает издание Espreso.

По данным издания Telegraf, погибшая — 27-летняя россиянка Людмила Туркова. Она работала барменом и боди-арт моделью. Девушка пропала в Белграде 25 июля.

ШЛА В НОЧНОЙ КЛУБ И ИСЧЕЗЛА

Людмила Туркова приехала в Сербию как туристка на две недели, жила в арендованных апартаментах. По данным местных СМИ, 23 июля она прилетела в Белград из Стамбула. Вечером 25 июля петербурженка находилась в белградском муниципалитете Палилула — одном из районов сербской столицы — и собиралась посетить местный ночной клуб. Об этом она сообщила подруге.

В 23:15 Людмила отправила близким последнее сообщение. После этого она перестала отвечать на звонки и не выходила на связь. Ее подруга позднее рассказала, что ей неизвестно, добралась ли Туркова до клуба.

Поисками девушки занималась полиция Сербии. Информацию о ее исчезновении подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Родные в России также подали заявление, которое через Интерпол было передано сербским правоохранителям.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. По данным нескольких сербских изданий, им оказался гражданин Турции. Фото: PhotoTamara/Shutterstock/Fotodom

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН

Сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. По данным нескольких сербских изданий, им оказался гражданин Турции. Мотивы преступления пока не разглашаются, следствие продолжается. Но, возможно, именно с турком девушка и собиралась пойти в ночной клуб или познакомилась с ним там.

Тело Людмилы направлено в Институт судебной медицины, где будет проведена экспертиза. Она должна установить точную причину смерти.

Район Падинска-Скела для белградцев имеет неоднозначную репутацию — здесь расположены Специальная психиатрическая больница имени доктора Лазы Лазаревича и одна из главных тюрем Сербии.

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