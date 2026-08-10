Маршрут за пределами путеводителей: что посмотреть на Северо-Западе России

Выборгский крендель. Фото: Kseniia Zagrebaeva/Shutterstock/Fotodom

Летом хочется сменить обстановку, увидеть что-то новое и просто отдохнуть. А что, если путешествие может принести не только впечатления, но и приятные подарки? Держатели карт «Мир» могут сделать поездку по Северо-Западу России еще интереснее: открыть для себя небанальные маршруты, выполнять задания и получать призы — от необычных экскурсий до туров с профессиональными гидами, сувениров и гастрономических подарков.

ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ – ПОЛУЧАТЬ ПРИЗЫ

Есть туристические места, которые давно стали символами Северо-Запада России, — Эрмитаж, Кижи, Петергоф. Но за пределами привычных туристических маршрутов скрываются десятки мест, ради которых стоит отправиться в путешествие — от Музея алмазов в Архангельске до этнопарка в Коми. В таких поездках можно открыть для себя историю Русского Севера, познакомиться с местными традициями, попробовать необычную кухню и найти новые точки на карте.

Отправиться за такими открытиями и превратить обычную поездку в увлекательный квест предлагает платежная система «Мир» в рамках проекта «Туристический Привет». Акция проходит с 1 июня по 30 ноября 2026 года в шести регионах Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми. В список объектов акции вошли не только известные достопримечательности, но и локации, которые станут настоящей находкой для гостей регионов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Чтобы стать участником акции «Туристический Привет», достаточно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. После регистрации в личном кабинете можно будет ознакомиться со списком объектов для посещения, условиями заданий и каталогом доступных призов. Там же участники смогут отслеживать свой прогресс и количество накопленных баллов «Приветов». Чем больше баллов удалось собрать, тем шире выбор призов.

Путешествуя по регионам, участники выбирают интересующие их музеи, культурные пространства и другие туристические объекты, выполняют предусмотренные условиями акции задания и получают баллы «Приветы». Большинство заданий предполагают оплату покупок или входных билетов картой «Мир».

Важно: в проекте участвуют только покупки по карте «Мир» — если оплата произведена наличными, через Систему быстрых платежей (СБП) или по Пушкинской карте, то баллы не начисляются.

Акция проходит с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Первые пять месяцев отведены на выполнение заданий, накопление баллов «Приветов» и их обмен на призы или промокоды для их получения. В последний месяц участники акции смогут только обменивать накопленные баллы на промокоды — начисление новых баллов будет недоступно.

Накопленные «Приветы» можно обменять на различные сувениры, услуги или промокоды на скидки от партнеров. Среди призов: традиционный северный пряник — козуля, экскурсии, туры в Выборг или Карелию, пригласительные на осенний фестиваль фонтанов в Петергофе. А еще настоящий бриллиант от Музея алмазов в Архангельске.

ЧТО И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

В маршрут акции вошли более 40 музеев и достопримечательностей Северо-Запада. Полный перечень объектов, заданий и призов можно посмотреть на странице акции «Туристический Привет» на портале vamprivet.ru. Вот лишь несколько мест, которые точно стоит взять на заметку.

Музей Императорского фарфорового завода. Фарфоровая фабрика братьев Корниловых, Санкт-Петербург, Российская империя 1843-1861. Фото: ST Stock Photos/Shutterstock/Fotodom

В Санкт-Петербурге можно заглянуть в Музей Императорского фарфорового завода, где рождаются легендарные сервизы. В Ленинградской области особого внимания заслуживают крепости: хорошо сохранившееся укрепление с потрясающими видами на эстонский город Нарва — Ивангородская крепость XV века, и Копорье — памятник древнерусского зодчества, где сохранился Спасо-Преображенский собор XVI века. Если прогуляться по боевым ходам, каменным ловушкам и винтовым лестницам, можно почувствовать себя настоящим средневековым воином.

В Выборге стоит заглянуть в «Ганзейский двор» — иммерсивную площадку, где для посетителей оживает XVI век. Купеческая жизнь, хитрости и байки под сводами подземелья вдохновлены историей реальной купчихи Каарины Мултиала.

Причал. Фото: исторический парк «Бастiонъ» в Сортавале

В Карелии, помимо знаменитой Рускеалы, также можно посетить исторический парк «Бастiонъ» в Сортавале. Это не только историческая реконструкция, но и отличное место, где можно купить сувениры: кованые изделия, украшения из карельского мрамора, вязаные игрушки и редкие книги.

В Вологодской области туристов ждёт знакомый Музей кружева: смотреть, как рождается это тонкое искусство, никогда не надоест. А ещё есть Шаламовский дом, Мастерская Пантелеева и Дом Корбакова. Все эти площадки Вологодской областной картинной галереи объединены в акции: покупая входные билеты или сувениры любой банковской картой «Мир», участник получает баллы «Приветы». В Белозерске стоит посетить музей Белого озера, посвящённый уникальному водоёму, его природе, обитателям и экологическим проблемам. Накопленные «Приветы» там можно потратить также на обзорную экскурсию по Белозерскому валу.

Бриллиант. Фото: Музей алмазов Архангельской области

Архангельская область удивит не только Малыми Карелами. Вы, например, знали, что в Архангельске есть уникальный Музей алмазов имени Е. Веричева? Это не просто экспозиция, а целый информационный центр, где можно узнать всё о разведке, добыче и обработке природных алмазов.

Национальная галерея в Сыктывкаре. Фото: художественный музей Республики Коми

В Республике Коми можно посетить Национальную галерею в Сыктывкаре - главный художественный музей региона с коллекцией более 10 000 произведений искусства. А в селе Ыб находится Финно-угорский этнокультурный парк — уникальный комплекс, посвящённый культуре финно-угорских народов. Здесь можно познакомиться с бытом коми погладить лося или поучаствовать в мастер-классе. Отдельного внимания заслуживает Воркута — город с уникальной историей. Здесь, в Воркутинском музейно-выставочном центре сохранились афиши и программы Воркутинского музыкально-драматического театра 1940–1950-х годов, материалы газеты «Заполярная кочегарка» и экспонаты по истории Воркутлага. Всего представлено более 14 тысяч этнографических предметов.

Коми изба. Фото: Воркутинский Музейно-выставочный Центр

- Для многих россиян некоторые регионы Северо-Запада России пока не воспринимаются как отдельное направление для путешествий, и одна из главных задач проекта — помочь изменить этот стереотип, показав их туристический потенциал. Надеемся, что интерактивный формат участия в акции привлечет внимание большинства россиян, вдохновит на путешествия по городам Серебряного ожерелья России, расширит их знания о новых музейно-туристических локациях и позволит держателям карт «Мир» разнообразить свои маршруты отдыха, - добавила Мария Точилова.

Северо-Запад России — это не только маршруты, знакомые каждому туристу. Иногда достаточно свернуть с привычного маршрута, чтобы найти место, ради которого захочется вернуться на Северо-Запад снова. Каким окажется путешествие — каждый решает сам: кто-то отправится за архитектурой и музеями, кто-то — за северной природой или гастрономическими впечатлениями. Но именно такие поездки нередко помогают открыть для себя новые точки на карте и увидеть знакомый регион совершенно по-новому.

Фото: OMfotovideocontent/Shutterstock/Fotodom

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