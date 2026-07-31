Двойное убийство в Таиланде: брата и сестру хотели похитить?

Убийство 17-летнего Романа Назимова и его 22-летней сестры Дианы официально подтвердили в тайской полиции.

На туристических порталах пока нет свежих новостей о поиске под Паттайей тел убитых тюменцев. Там лишь о том, что на курортах Таиланда по-прежнему ярко светит солнце, а на море - штиль. В тайской газете Thairath пишут, что на указанном бандитами месте нашли тела пяти человек (еще трое - возможные свидетели расправы или семья владельцев скутера). Среди них тела 17-летнего Романа Назимова и его 22-летней сестры Дианы. Их убийство официально подтвердили в тайской полиции.

УБИЙЦ СДАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Сначала сотрудникам полиции удалось найти закопанный убийцами мопед с номером «6379», на котором Назимовы выехали из жилищного комплекса Bristol Park Pattaya в сторону горы Као Чи Чан ночью 26 июля. 31 июля спецназ тайской полиции отловил в джунглях рядом с границей Камбоджи двух убийц россиян Понга и Тхонга. Бандиты признались, что Романа они застрелили из револьвера, а Диану забили до смерти. После этого они отдали скутер его владельцу. Выйти на преступников помогли местные жители. Они описали полиции подозрительных мужчин, которые суетились с лопатами у дороги. По всей видимости убийцы заставили владельцев уничтожить скутер, а затем их также убили, чтобы замести следы.

МОПЕД - ПОВОД ДЛЯ ПОХИЩЕНИЯ?

Убийцы заявили, что причиной расправы стал мопед тюменцев. Но больше никаких подробностей. В самом мопеде ничего особенного нет. Говорят, что скутер Honda ADV - 150 вполне рядовой арендованный байк. Подержанный стоит на местном рынке порядка 150 тысяч рублей. Такие берут в аренду туристы по копии паспорта во время краткосрочного отдыха.

А вот задержанные оказались тайцами с криминальным прошлым. На кадрах задержания хорошо видны характерные наколки, которые говорят о принадлежности мужчин к международным бандам. Понг и вовсе оказался местным криминальным авторитетом: с 2010 сидел за похищение несовершеннолетнего, а в 2016-м и 2018-м арестовывался за незаконное владение огнестрельным оружием.

31 июля спецназ тайской полиции отловил в джунглях рядом с границей Камбоджи двух убийц россиян Понга и Тхонга.

ТАЙЦЫ ЛЮБЯТ ОГНЕСТРЕЛ

Короткоствольное огнестрельное оружие в Таиланде есть почти в каждой десятой семье (холодное есть в каждой - страна аграрная). На 70 миллионов населения - 7 миллионов легальных стволов, и еще несколько миллионов - без всяких документов и номеров. За нелегальные пистолеты тайцы откупаются взятками, реже - официальными штрафами.

После коронавируса в стране произошел мощный всплеск преступности. Чтобы привлечь туристов, власти легализовали продажу марихуаны* (часто под ее видом там продают убийственную синтетику, которая напрочь отключает туристам голову) и проституцию (в тайской армии служит 360 тысяч человек, а на панели стоят только официально - 300 падших женщин), что и стало привлекать в Таиланд не самых законопослушных туристов и экспатов. Кстати, среди них оказалось немало смельчаков, решивших «покрышевать» местную проституцию и наркобизнес. Отличились умом и сообразительностью выходцы практически из всех бывших республик СССР. И далеко не всем посчастливилось попасть в тайскую тюрьму…

И НЕ ТЕРПЯТ КОНКУРЕНЦИИ

Стремление к риску и азарту закладывается в тайца с детства через участие в петушиных боях и тайском боксе на ближайшем рынке. Они верят в перерождение души, а потому смерти не боятся, а некоторые ее демонстративно презирают (о том, как они водят транспорт - отдельная история). Потому каждый любитель погреть руки на тайской проституции и наркотиках должен понимать, что, в первую очередь, он попадет под контроль именно таких, как Понг и Тхонг. А они, как вы уже понимаете, опасны, хорошо вооружены и считают свои души бессмертными.

Именно такие приходят на разборки с туристами и экспатами, которые отказываются платить за ущерб местным жителям. Часто одним только своим видом «бандосы» выбивают деньги за кражи, драки, убийство домашних животных, но чаще за травмы местным жителям в авариях, либо за повреждения байков. При этом полиция в такие дела встревает редко, а если и вмешивается, то практически всегда встает на сторону местных жителей и берет еще штраф.

ЦАРАПИНА - ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА

Криминальные группировки стараются не трогать туристов из звездных отелей. Отели - бизнес короля, а его охраняет полиция и армия. Потому они вымогают чаще деньги у тех, кто снимает жилье в частном секторе, сам нарушает закон: ходит к проституткам, употребляет наркотики, крадет, нелегально работает или торгует, привлекает внимание своим праздным образом жизни.

С мопедами отдельная история: почти в каждой туристической зоне есть группировки, которые крадут мопеды, перекрашивают их, сдают туристам, провоцируют аварии, чтобы затем получить деньги за разбитую фару или крыло.

Поцарапать арендованный байк в Таиланде (и не только там) могут на стоянке у магазина за пять минут. И тут же может появиться арендодатель, обратить внимание на ущерб и потребовать деньги на месте. Наслышан о случаях, когда наши туристы, заметив серьезное повреждение, или уронив мопед, просто заявляли владельцам, что мопед украли (сообразительные закапывали в песок или топили транспортное средство в пруду). От встречи с «Понг и Тхонгом» их это не спасало.

Известен и другой классический способ грабежей туристов в ЮВА: во время движения перед мотоциклистом может резко натянуться леска (с одной стороны она привязана к дереву, с другой стороны - к быку, которого «Понгу» нужно лишь хлестнуть хворостиной). Веревка, которой бык привязан к дереву, может натянуться и без участия человека, если животное перебежит сельскую дорогу. Даже если мотоциклист при ударе и выживет (тут все зависит от скорости и места, по которому ударила леска), то точно останется без личных вещей и байка. Таким криминальным ремеслом промышляют морские цыгане (живут во всех странах ЮВА, ненавидят местные власти и туристов за уничтожение своего ареала обитания) даже в сельской местности Китая и Вьетнама.

НЕУДАВШИЙСЯ КИДНЕППИНГ?

Тонгу и Тхонгу за похищение и убийство детей грозит пожизненный срок, либо смертельная инъекция. Эта мера заменила расстрел из пулемета в 2003 году. Условия в тюрьмах невыносимые, а сроки громадные (за оскорбление изображения короля на купюре можно получить от 3 до 15 лет).

Конечно, всем хотелось верить, что брата с сестрой не убили, а похитили, чтобы продать работорговцам.

Увы, по всей Юго-Восточной Азии регулярно происходят кражи детей. И тут важно отметить, что абсолютно безопасных в этом отношении стран нет. Не помогают даже камеры. Крадут детей не на органы, а для проституции и принудительного труда на подпольных фабриках.

Если верить полиции, то Понг занимается этим незаконным бизнесом (сидел за похищение несовершеннолетнего) с 2010 года. Возможно, что брата с сестрой собирались похитить, пока их мать была в отъезде, а потому и следили за ними. Похоже, что тайские бандиты не ожидали столкнуться с яростным сопротивлением российских детей.

Мать детей Зарина (пять лет ведет блог о жизни на тайских островах) утверждает, что перед исчезновением дочь сказала, что за ней следят через приложение в смартфоне, а в ночь похищения (4:26) от нее пришло сообщение «Urgent!» («Срочно»).

В посольстве России в Таиланде заявили, что российские дипломаты на месте помогут матери убитых детей. А заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин выразил надежду, что расследование и наказание виновных в убийстве Дианы и Романа Назимовых будет справедливым.

ПОСТСКРИПТУМ

Если вы собираетесь ехать в тропический рай, то обязательно наткнетесь в сети на сотни материалов о том, что вас там ждут десятки видов злобных акул, змей и крокодилов. И они все хотят вас съесть. Но никто не задумывается над тем, что едет отдыхать к людям, которые все это ежедневно вылавливают и едят. Кататься по такой стране на мопеде ночью? Знаете, какое самое безопасное место ночью в любой стране? Это кладбище. А знаете, почему? Да потому, что там нет живых людей…

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.