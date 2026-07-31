Глава компании Wildberries Татьяна Ким

...Первые атаки на распределительные центры WB произошли в ночь на 18 июля. Тогда в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области погибли восемь человек. Десятки пострадали. Налеты после этого повторились в других регионах.

Почему атакуют именно WB? Этим вопросом задаются многие. И основательница Wildberries Татьяна Ким в том числе. И на этот, и на многие другие вопросы Татьяна Ким ответила в своем видеообращении, которое она передала KP.RU.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ТАТЬЯНЫ КИМ: ОБ АТАКАХ, ЗАЩИТЕ И ФОРС-МАЖОРЕ

- Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны, и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно – нашим сотрудникам, нашим продавцам, производителям, логистам, владельцам ПВЗ, тысячам других предпринимателей, исполнителям и покупателям, среди которых есть и социально незащищенные люди, - рассказала Татьяна Ким в своем обращении вечером 31 июля. - Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных граждан. И повторюсь – не только россиян.

Уточним, что в экосистеме WB ведут бизнес десятки тысяч людей из России, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки.

- Я вижу в интернете рассуждения «диванных экспертов» на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторяю – наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. По понятным причинам, детали раскрывать я не буду, но будьте уверены – мы каждый день модернизируем системы защиты, - говорит Татьяна Ким. - Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолетного типа.

Первые атаки на распределительные центры WB произошли в ночь на 18 июля. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Отдельно Татьяна рассказала о противопожарной защите объектов Wildberries:

- С 2024 года, когда мы создали объединенную компанию, мы, слава Богу, полностью перестроили работу наших складов по противопожарной безопасности. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты самыми современными системами пожаротушения, производим собственные комплектующие и регулярно проводим эвакуационные учения с персоналом.

Около двух тысяч человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на всех наших складах. Возглавляет службу пожарной безопасности полковник внутренней службы, бывший сотрудник МЧС, со стажем более 26 лет в пожаротушении. Это позволило и позволяет нам обеспечить безопасность людей на складах, оперативно локализовывать возгорание и по возможности сохранять в целостности товары наших продавцов. При этом, надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, несут поражающие элементы, чтобы как можно больше людей пострадало.

Еще один момент, про который многие наслышаны в последние две недели: атака БПЛА считается форс-мажором, пункт об этом некоторое время назад появился в договоре-оферте продавцов.

- Террористические атаки наших складов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению, - объясняет Татьяна Ким. - К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.

Татьяна Ким: "Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны, и других стран тоже". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

О ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАВЦОВ

Отдельно Татьяна Ким рассказала о том, какие меры компания предпринимает сейчас.

- Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен. Пока система разрабатывается, мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак.

Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации, - рассказывает основательница Wildberries.

Я уже говорила, что мы сейчас максимально оперативно перестраиваем свою логистическую инфраструктуру, распределяем товары наших партнеров по различным логистическим объектам, чтобы сохранить скорость их доставки и оборачиваемость. В целях безопасности вас и ваших товаров, детали раскрыть не могу, но будьте уверены, мы делаем все возможное для этого. Никогда вас не подводили и всегда находили решение любой проблемы. И я не вижу причин, почему текущая ситуация должна стать исключением. У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия.

ОТВЕТ ТАТЬЯНЫ КИМ ОРГАНИЗАТОРАМ АТАК ВСУ

- Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс – Амазон или Алибаба и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичные заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России. Единственная их цель – оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян, - говорит Татьяна.

Единственное, что можно сейчас сделать – это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться. Мы – предприниматели – умеем это делать как никто другой. Мы видим, что ситуация сплотила всех – и предприниматели, и покупатели, и бизнес-сообщества объединяются, чтобы вместе решить проблему. Мы сделаем все, чтобы помочь малому и среднему бизнесу справиться с этой непростой ситуацией. Потому что Wildberries – это и есть вы Всех благодарю за поддержку. Вместе мы сильнее! - заключила основательница WB.

В экосистеме WB ведут бизнес десятки тысяч людей из России, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

КСТАТИ

Как ещё помогают пострадавшим

Напомним, сразу после первых атак на склады Татьяна Ким объявила, что предприниматели получат компенсации.

31 июля (об этом Ким тоже упомянула в своем обращении) предпринимателям отправили уже второй транш поддерживающих выплат. Деньги перечислили 97 тысячам продавцов.

- Это представители малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты, - пояснили в пресс-службе компании. - Ранее Wildberries уже осуществила первый транш выплат для более чем 88 тысяч предпринимателей, а также запустила ряд дополнительных мер поддержки, включая увеличение инвестиций в скидки для покупателей за счет платформы, предоставление льготных условий хранения и логистики, а также другие инициативы, направленные на сохранение продаж и устойчивости бизнеса предпринимателей.

Уточним, что выплаты получили не только продавцы. Семьям погибших сотрудников перечислили по 2 млн рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – по миллиону.

И это далеко не все меры поддержки для продавцов Wildberries. Вот как еще помогают предпринимателям всем миром:

• В соцсетях начался флешмоб: россияне публикуют свои с товарами корзины на WB и призывают читателей активнее покупать товары с маркетплейса. Это поможет предпринимателям быстрее компенсировать убытки.

- Спасибо всем, кто принял участие это очень ценно! – поблагодарила участников флешмоба Татьяна Ким в социальных сетях. - Даже давно отложенный товар в корзине и его покупка - это помощь российским брендам, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке.

• Сбер, ВТБ и WB-Банк предоставили кредитные каникулы продавцам, чьи товары сгорели на складах

• Компания Wildberries организовала психологическую помощь, за ней обратились сотни людей

• Введены скидки на хранение товаров на ряде складов на 45 дней

• Транзитные поставки на региональные склады стали бесплатными.

• Предприниматели получили право на льготные займы от WB-Банка на восполнение товарных запасов

• Проценты на остаток в WB Банке будут начислены по повышенной ставке.

• WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов.

• Для всех продавцов Wildberries бесплатными стали ежемесячное обслуживание счета в WB Банке, все внутрибанковские переводы, а также переводы в рублях на территории РФ в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц.

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