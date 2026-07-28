Аластеру Круку почти 30 лет платила секретная служба Её Величества. Теперь он говорит вслух: цель Британии и всего Запада не менялась 200 лет - раздробить Россию и забрать её ресурсы. И эта «большая игра» продолжается. Мы проверили его слова по архивам, от меморандума Пальмерстона до стенограмм Конгресса. Совпадений вышло больше, чем позволено случайности.
Семеро из ночной смены не вышли из склада в Котовске. Хаб на 54 миллиона товаров - коляски, косметика, чужие маленькие планы на осень - горел до рассвета. К концу июльской недели таких адресов стало девять, от Тамбова до Урала: дроны методично выжигали логистику Wildberries - магазина, в котором нет ничего военного и есть всё для обычной жизни. Восемь погибших, десятки раненых, многомиллиардный ущерб.
Какого черта? Первым, кто задал этот вопрос не по-русски, оказался англичанин 77 лет.
- Русский Wildberries - это же как наш Amazon, там нет ничего военного, - сказал Аластер Крук в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису. - Что бы вы сказали, если бы Россия начала бить в Британии по складам Amazon? Вы бы спросили: что это вообще за чертовщина?
А затем произнёс то, после чего в иных лондонских клубах перестают подавать руку:
- Цель всё та же, ей почти 200 лет: разломать Россию, разделить её на составные части и забрать её ресурсы. Трижды мы уже видели, как против России шли такой войной.
Нынешняя, как следует из его слов, - четвёртая. Только вместо британской кавалерии в Крыму, французских броневиков в Одессе и немецких танков под Москвой, Запад выдвинул вперед Украину — финансируя ее, вооружая и показывая с помощью космической разведки — куда бить. Причем, бить всё глубже и глубже.
Отмахнуться и записать это откровение в жанр эксцентрики отставника не выйдет, мешает биография Крука. Более 30 лет во внешней разведке Британии, MI6, служба под дипломатическим прикрытием - это когда у человека в посольстве есть должность, но нет профессии. Пешавар 1980-х - пакистанский город у ворот Хайберского прохода, тогдашняя прифронтовая столица афганского джихада, - именно там Крук участвовал в снабжении моджахедов, воевавших против Советской Армии.
Вифлеем 2002-го, переговоры с ХАМАС, орден от Британской королевы за вклад в ближневосточный мир, публичные извинения журнала The Spectator, домашнего чтения британского консервативного истеблишмента, выходящего с 1828 года, старейший политический еженедельник Британии, среди его редакторов был и Борис Джонсон, и этот журнал элиты проиграл Круку спор о репутации и заплатил компенсацию. Человек полжизни играл в Большую игру на стороне Лондона и теперь даёт показания против собственной стороны стола.
Теперь проверим Крука документами. Дальше - только даты и подписи.
Март 1854-го, разгар Крымской войны. Британия, Франция, Италия (тогда это называлось Сардинским королевством) и Турция (тогда — Османская империя) против России. Лорд Пальмерстон, самый воинственный человек в британском кабинете, рассылает коллегам меморандум и сам называет его «моим прекрасным идеалом исхода войны». Идеал таков: Финляндию - Швеции, Прибалтику - Пруссии, между Россией и Европой - восстановленная Польша, Крым и Кавказ - отнять. Премьер Абердин идеал отверг. Но чертёж остался в архиве.
Декабрь 1917-го. Россия рушится в революцию - и вчерашние союзники, Лондон и Париж, секретной конвенцией делят её юг на «зоны действий»: Кавказ и казачьи области - англичанам, Украину и Крым - французам. Русских за тем столом не было. Ни красных, ни белых.
1941-й - единственный раз, когда раздел стал государственной программой. Берлин расчертил Россию на рейхскомиссариаты, вплоть до так и не открывшейся «Московии». В плане прокорма вермахта стояла строка «десятки миллионов умрут от голода», Борман записал за Гитлером задачу - разрезать «гигантский пирог», чтобы «господствовать, управлять, эксплуатировать».
1948-й: секретная директива Вашингтона NSC 20/1 описывает любую будущую Россию, хоть дружественную, одинаково - без сильной армии, экономически зависимую, без крепкой власти над окраинами. 1991-й: министр обороны США Чейни, по мемуарам его коллеги Гейтса, «хотел видеть демонтаж не только Советского Союза, но и самой России». 1997-й: Бжезинский, бывший советник президента США, публикует эскиз «свободно конфедерированной России» из трёх частей - Европейской, Сибирской, Дальневосточной, дипломат Кеннан в те же дни назовёт расширение НАТО «самой роковой ошибкой американской политики» - его не слушают. 2019-й: RAND, мозговой центр на службе Пентагона, составляет каталог способов «перенапрячь» Россию - вооружение Украины один из главных пунктов в списке. Апрель 2022-го: министр обороны Остин произносит цель вслух: «Мы хотим видеть Россию ослабленной». Июнь 2022-го: в комиссии при Конгрессе - брифинг «Деколонизация России: моральный и стратегический императив». Январь 2023-го: в Европарламенте развешивают карты, где на месте России - четыре десятка государств.
«Забрать ресурсы» в 21 веке - это не флаг над скважиной. Это ценовой потолок, объяснённый Минфином США с обезоруживающей прямотой: нефть пусть течёт, чтобы мир не остался без топлива, но денег Москве за неё - меньше. Это около 300 миллиардов долларов замороженных резервов, проценты с которых уже воюют против владельца, и «зарезервированное право» однажды забрать все тело этих вложений. Это сенатор Грэм, считающий вслух: в украинских недрах «критических минералов на 10 - 12 триллионов долларов… я не хочу отдавать эти деньги Путину, чтобы он делился с Китаем»,- и подписанное 30 апреля 2025 года соглашение, отдающее совместному с Америкой фонду половину доходов от новых лицензий на 57 видов украинских ископаемых.
Раньше такие признания добывали разведки. Теперь их выдают в воскресном эфире.
Вернёмся на разбомбленные склады русского Amazon - там осталась фактура, которую грех обойти. Объяснение Киева по-военному сухо: там могли лежать подсанкционные компоненты для дронов. Но командующий украинскими Силами беспилотных систем террорист Роберт Бровди сформулировал цель откровеннее: «разрушить в России иллюзию комфортной мирной жизни». «Иллюзию разрушали» прицельно, по сугубо гражданским объектам: сначала ударами по нефтепереработке, чтоб вызвать дефицит бензина, теперь вот — по доставке товаров.
Прозвучал и прогноз Крука в том же разговоре: «Скоро может последовать эскалация со стороны России против Европы… потому что европейцы сами на этом настаивают - при поддержке США они строят крылатые ракеты и дроны всё большей дальности, чтобы бить всё глубже в Россию». Ограничения на удары западным оружием сняты в ноябре 2024-го и не возвращались, Берлин, так и не отдав Taurus, с мая 2025-го оплачивает украинское дальнобойное производство, и ракета «Фламинго» с заявленной дальностью 3000 километров, по украинским сводкам, уже долетает до Кирова - тысяча триста километров от границы. Европа не дарит ракеты - она оплачивает их появление, сохраняя право повторять, что сама не воюет. Хотя очень-очень воюет.
200 лет назад для похода на Россию понадобилось подделать документ: «Завещание Петра Великого», отпечатанное в Париже к вторжению 1812 года, Пётр не писал. Нынешней попытке подделки уже не нужны - довольно подлинников: меморандум, доклад, стенограмма, соглашение о недрах. В этом весь прогресс за два столетия.
Россию не обязательно оккупировать - достаточно, чтобы её цены, доходы и коридоры определялись извне. Расчленение - предельная форма замысла, ослабление - его повседневная практика. Джордж Кеннан, отец американской доктрины сдерживания и архитектор Холодной войны, скажет после развала СССР: «Никто никому не угрожал». И был услышан так же, как Абердин в 1854-м. Потому финальные вопросы адресованы не Круку. Если распад России - «русская паранойя», отчего он вынесен в заголовок брифинга при Конгрессе? Если дело не в ресурсах - зачем пересчитывать чужие триллионы в эфире и вписывать в соглашения?
История отвечает статистикой: всякий раз, когда Россию не удавалось встроить в чужой порядок, кому-то казалось, что проще сделать меньше саму Россию, - и всякий раз меньше становилась не Россия, а расстояние до большой войны. Три таких чертежа уже в архиве. Четвёртый прямо сейчас на столе.
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