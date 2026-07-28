Русский Wildberries - это же как наш Amazon, там нет ничего военного, - сказал Аластер Крук. Фото: ChicagoPhotographer/Shutterstock/Fotodom

Аластеру Круку почти 30 лет платила секретная служба Её Величества. Теперь он говорит вслух: цель Британии и всего Запада не менялась 200 лет - раздробить Россию и забрать её ресурсы. И эта «большая игра» продолжается. Мы проверили его слова по архивам, от меморандума Пальмерстона до стенограмм Конгресса. Совпадений вышло больше, чем позволено случайности.

НОЧНАЯ СМЕНА

Семеро из ночной смены не вышли из склада в Котовске. Хаб на 54 миллиона товаров - коляски, косметика, чужие маленькие планы на осень - горел до рассвета. К концу июльской недели таких адресов стало девять, от Тамбова до Урала: дроны методично выжигали логистику Wildberries - магазина, в котором нет ничего военного и есть всё для обычной жизни. Восемь погибших, десятки раненых, многомиллиардный ущерб.

Какого черта? Первым, кто задал этот вопрос не по-русски, оказался англичанин 77 лет.

- Русский Wildberries - это же как наш Amazon, там нет ничего военного, - сказал Аластер Крук в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису. - Что бы вы сказали, если бы Россия начала бить в Британии по складам Amazon? Вы бы спросили: что это вообще за чертовщина?

А затем произнёс то, после чего в иных лондонских клубах перестают подавать руку:

- Цель всё та же, ей почти 200 лет: разломать Россию, разделить её на составные части и забрать её ресурсы. Трижды мы уже видели, как против России шли такой войной.

Нынешняя, как следует из его слов, - четвёртая. Только вместо британской кавалерии в Крыму, французских броневиков в Одессе и немецких танков под Москвой, Запад выдвинул вперед Украину — финансируя ее, вооружая и показывая с помощью космической разведки — куда бить. Причем, бить всё глубже и глубже.

Аластеру Круку почти 30 лет платила секретная служба Её Величества. Теперь он говорит вслух: цель Британии и всего Запада не менялась 200 лет - раздробить Россию и забрать её ресурсы. Фото: Anthony Harvey/Getty Images

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

Отмахнуться и записать это откровение в жанр эксцентрики отставника не выйдет, мешает биография Крука. Более 30 лет во внешней разведке Британии, MI6, служба под дипломатическим прикрытием - это когда у человека в посольстве есть должность, но нет профессии. Пешавар 1980-х - пакистанский город у ворот Хайберского прохода, тогдашняя прифронтовая столица афганского джихада, - именно там Крук участвовал в снабжении моджахедов, воевавших против Советской Армии.

Вифлеем 2002-го, переговоры с ХАМАС, орден от Британской королевы за вклад в ближневосточный мир, публичные извинения журнала The Spectator, домашнего чтения британского консервативного истеблишмента, выходящего с 1828 года, старейший политический еженедельник Британии, среди его редакторов был и Борис Джонсон, и этот журнал элиты проиграл Круку спор о репутации и заплатил компенсацию. Человек полжизни играл в Большую игру на стороне Лондона и теперь даёт показания против собственной стороны стола.

ЧЕРТЕЖИ

Теперь проверим Крука документами. Дальше - только даты и подписи.

Март 1854-го, разгар Крымской войны. Британия, Франция, Италия (тогда это называлось Сардинским королевством) и Турция (тогда — Османская империя) против России. Лорд Пальмерстон, самый воинственный человек в британском кабинете, рассылает коллегам меморандум и сам называет его «моим прекрасным идеалом исхода войны». Идеал таков: Финляндию - Швеции, Прибалтику - Пруссии, между Россией и Европой - восстановленная Польша, Крым и Кавказ - отнять. Премьер Абердин идеал отверг. Но чертёж остался в архиве.

Декабрь 1917-го. Россия рушится в революцию - и вчерашние союзники, Лондон и Париж, секретной конвенцией делят её юг на «зоны действий»: Кавказ и казачьи области - англичанам, Украину и Крым - французам. Русских за тем столом не было. Ни красных, ни белых.

1941-й - единственный раз, когда раздел стал государственной программой. Берлин расчертил Россию на рейхскомиссариаты, вплоть до так и не открывшейся «Московии». В плане прокорма вермахта стояла строка «десятки миллионов умрут от голода», Борман записал за Гитлером задачу - разрезать «гигантский пирог», чтобы «господствовать, управлять, эксплуатировать».

1948-й: секретная директива Вашингтона NSC 20/1 описывает любую будущую Россию, хоть дружественную, одинаково - без сильной армии, экономически зависимую, без крепкой власти над окраинами. 1991-й: министр обороны США Чейни, по мемуарам его коллеги Гейтса, «хотел видеть демонтаж не только Советского Союза, но и самой России». 1997-й: Бжезинский, бывший советник президента США, публикует эскиз «свободно конфедерированной России» из трёх частей - Европейской, Сибирской, Дальневосточной, дипломат Кеннан в те же дни назовёт расширение НАТО «самой роковой ошибкой американской политики» - его не слушают. 2019-й: RAND, мозговой центр на службе Пентагона, составляет каталог способов «перенапрячь» Россию - вооружение Украины один из главных пунктов в списке. Апрель 2022-го: министр обороны Остин произносит цель вслух: «Мы хотим видеть Россию ослабленной». Июнь 2022-го: в комиссии при Конгрессе - брифинг «Деколонизация России: моральный и стратегический императив». Январь 2023-го: в Европарламенте развешивают карты, где на месте России - четыре десятка государств.

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

«Забрать ресурсы» в 21 веке - это не флаг над скважиной. Это ценовой потолок, объяснённый Минфином США с обезоруживающей прямотой: нефть пусть течёт, чтобы мир не остался без топлива, но денег Москве за неё - меньше. Это около 300 миллиардов долларов замороженных резервов, проценты с которых уже воюют против владельца, и «зарезервированное право» однажды забрать все тело этих вложений. Это сенатор Грэм, считающий вслух: в украинских недрах «критических минералов на 10 - 12 триллионов долларов… я не хочу отдавать эти деньги Путину, чтобы он делился с Китаем»,- и подписанное 30 апреля 2025 года соглашение, отдающее совместному с Америкой фонду половину доходов от новых лицензий на 57 видов украинских ископаемых.

Раньше такие признания добывали разведки. Теперь их выдают в воскресном эфире.

ГЛУБИНА УДАРА

Вернёмся на разбомбленные склады русского Amazon - там осталась фактура, которую грех обойти. Объяснение Киева по-военному сухо: там могли лежать подсанкционные компоненты для дронов. Но командующий украинскими Силами беспилотных систем террорист Роберт Бровди сформулировал цель откровеннее: «разрушить в России иллюзию комфортной мирной жизни». «Иллюзию разрушали» прицельно, по сугубо гражданским объектам: сначала ударами по нефтепереработке, чтоб вызвать дефицит бензина, теперь вот — по доставке товаров.

Прозвучал и прогноз Крука в том же разговоре: «Скоро может последовать эскалация со стороны России против Европы… потому что европейцы сами на этом настаивают - при поддержке США они строят крылатые ракеты и дроны всё большей дальности, чтобы бить всё глубже в Россию». Ограничения на удары западным оружием сняты в ноябре 2024-го и не возвращались, Берлин, так и не отдав Taurus, с мая 2025-го оплачивает украинское дальнобойное производство, и ракета «Фламинго» с заявленной дальностью 3000 километров, по украинским сводкам, уже долетает до Кирова - тысяча триста километров от границы. Европа не дарит ракеты - она оплачивает их появление, сохраняя право повторять, что сама не воюет. Хотя очень-очень воюет.

КАРТА РОССИИ - КАРТА МИРА

200 лет назад для похода на Россию понадобилось подделать документ: «Завещание Петра Великого», отпечатанное в Париже к вторжению 1812 года, Пётр не писал. Нынешней попытке подделки уже не нужны - довольно подлинников: меморандум, доклад, стенограмма, соглашение о недрах. В этом весь прогресс за два столетия.

Россию не обязательно оккупировать - достаточно, чтобы её цены, доходы и коридоры определялись извне. Расчленение - предельная форма замысла, ослабление - его повседневная практика. Джордж Кеннан, отец американской доктрины сдерживания и архитектор Холодной войны, скажет после развала СССР: «Никто никому не угрожал». И был услышан так же, как Абердин в 1854-м. Потому финальные вопросы адресованы не Круку. Если распад России - «русская паранойя», отчего он вынесен в заголовок брифинга при Конгрессе? Если дело не в ресурсах - зачем пересчитывать чужие триллионы в эфире и вписывать в соглашения?

История отвечает статистикой: всякий раз, когда Россию не удавалось встроить в чужой порядок, кому-то казалось, что проще сделать меньше саму Россию, - и всякий раз меньше становилась не Россия, а расстояние до большой войны. Три таких чертежа уже в архиве. Четвёртый прямо сейчас на столе.

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