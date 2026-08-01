Строение правильной геометрической формы: на Луне обнаружена база инопланетян

Снимок, на котором уфологи разглядели базу пришельцев. Фото: NASA

Энтузиасты-уфологи возвратили в широкий доступ фотографию, которую NASA много лет назад удалило из своих архивов. Они же и объяснили мотивы. На снимок точно попало то, о чем непосвященным знать не положено. Конкретно на Луне виден объект правильной геометрической формы – примерно половинка куба, покрытого рельефной квадратной «крышей». Фото найдено и выложено в архив интернета.

Прицельная бомбардировка

Началась история почти 20 лет назад. 9 октября 2009 года от американского космического аппарата LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite), находившегося на лунной орбите, отделилась и устремилась вниз разгонная ступень ракеты Центавр (Centaur) весом более двух тонн. На огромной скорости она врезалась в поверхность нашего естественного спутника, взметнув облако взрыва на высоту нескольких километров. Через несколько минут в это же место, в кратере Кабеус , расположенном на южном полюсе Луны, ударила вторая «бомба» - сам аппарат LCROSS, летевший следом и снимавший взрыв. Вспышка, кстати, была видна с Земли.

Квадратик какого-то строения виден и на другом снимке лунного кратера Кабеус.

«Бомбили» специалисты NASA из исследовательского центра Эймса (NASA Ames Research Center). По официальной версии, целью эксперимента было определить, есть ли на Луне вода. Ее пары, выброшенные взрывом, должны были уловить приборы.

Приборы, в итоге, уловили. А ученые объявили, что вода имеется на Луне не только в почве - в связанном виде. Есть даже лед, который заполняет дно некоторых кратеров.

На лунную воду, кстати, всерьез рассчитывают будущие пилотируемые экспедиции после уточнения имеющихся данных о местах ее расположения.

Въедливых и дотошных любителей аномального заинтересовала отнюдь не вода. Они обратили внимание на снимок, который лежит на столе у одного из сотрудников центра Эймса – конкретно под левой рукой Энтони Колаприта (Anthony Colaprete), как потом выяснилось. Рядом с ним – доктор Ким Эннико (Dr. Kim Ennico) Вместе они обрабатывают данные, полученные с аппарата LCROSS. Репортаж об этом показывали по телевизору. На снимке – поверхность Луны как раз в районе обстрела.

Даже при небольшом увеличении под рукой Энтони легко можно разглядеть объект правильной геометрической формы. Он выглядит явно искусственным - внушительным и фундаментальным сооружением, которое, скорее всего, возвели пришельцы. А кто же еще?

Удар в самый Кабеус

Конспирологических версий три. По одной, объект и в самом деле представлял собой базу инопланетян, которую в NASA специально уничтожили, обнаружив в процессе подготовки к бомбардировке. Чтобы до объекта не добрались конкуренты из других стран. Например, китайцы. Или даже японцы с индусами. Да и в России ума хватило бы туда наведаться.

По другой версии, наоборот, увидев «базу» на одном из снимков, сделанном с зонда LCROSS, специалисты NASA перенацелили бомбу. Чтобы не разрушить объект с целью все-таки добраться туда первыми.

Фото с базой находится под рукой сотрудника центра. Фото: NASA

База выглядит массивным усеченным кубом.

В самом деле, первоначально для удара был выбран другой кратер - Кабеус А. В последний момент руководители эксперимента сменили его на Кабеус, расположенный поодаль. По официальной версии, новое место показалось более привлекательным в смысле возможного наличия воды.

Как показали анализы, в облаке взрыва, помимо воды (более 100 килограммов), содержались: 570 килограммов угарного газа, 140 кг водорода, 160 кг кальция, 120кг- ртути и 40 кг магния. Нашлись так же следы аммиака, натрия, серебра и золота. Но кто знает, о чем вся эта «химия» свидетельствует - то ли о насыщенном разными элементами лунном грунте, то ли о взорванных объектах – на самой базе или рядом.

В командировку на Луну

Третья версия еще более безумная, чем первые две. Суть ее: здание инопланетной базы на Луне есть. Но занято оно не пришельцами, которые забросили его в далекой древности, а земными служащими. Они ведут там исследовательскую работу – изучают доставшееся. Вот и этот молодой парень - Энтони Колаприт из Центра Эймса - получил туда назначение. И рассматривает на снимке будущее место работы. Может быть, и Ким с ним полетит. Бомбардировка же вообще не имеет никакого отношения к «базе».

Версия основана на показаниях британского хакера Гари Маккиннона (Gary McKinnon). Он – более известный в своей среде под ником Solo - с 2001 по 2002 год взломал в общей сложности 97 компьютеров с секретной информацией. По словам хакера, не злого умысла ради. А дабы узнать, что известно в Пентагоне и NASA об НЛО, антигравитации, новых источниках энергии и прочих технологиях, возможно, заимствованных у пришельцев. Часть общественного любопытства сейчас удовлетворяет Дональд Трамп, рассекречивая якобы секретные файлы, собранные военными.

По легенде, популярной среди конспирологов, Маккиннон обнаружил существование некого «Проекта сокрытия» и вышел примерно на 400 свидетельских показаний, относящихся к наблюдениям «летающих тарелок».

- Речь там шла об аппаратах, а не просто об НЛО, - рассказывал Маккиннон журналистам. - Очевидцами выступали люди, заслуживающие доверия, - диспетчеры военной авиации и те парни, которые отвечают за пуски ядерных ракет.

- Однажды я познакомился с женщиной - экспертом по фотографиям из NASA, - вспоминал хакер. - Она рассказала, что в восьмом корпусе Космического центра Джонсона (Lyndon B. Johnson Space Center, JSC)

ее коллеги целыми днями ретушируют фотографии, полученные со спутников. Убирают с них НЛО. Я взломал местные компьютеры - те, которые стояли в этом самом корпусе. Пока соединение не оборвалось, успел вытащить из папки «не обработано» и рассмотреть одну картинку. На ней был серебристый объект в форме сигары с какими-то сферами по бокам. Он висел над Землей. Снимок, похоже, был сделан со спутника, находящегося выше. Я не заметил на «сигаре» никаких швов или заклепок - ничего такого «человеческого».

И самое удивительное: если верить Маккиннону, то он получил доступ к файлу Non-Terrestrial Officers - дословно «Внеземные служащие». Она содержала имена и звания офицеров ВВС США, данных о которых больше нигде не было. Ни в одном из существующих документов.

- В папке была еще и информация о переводах офицеров с корабля на корабль, - говорил хакер. - Но кораблей или военных баз с такими названиями тоже нет.

Получается, что офицеры «из папки» служили - где-то далеко от родной планеты. Кто-то, возможно, на той самом базе со снимка NASA.

Подозрительно, что в американской космическом ведомстве, удалили у себя все ссылки, пройдя по которым можно было бы рассмотреть то самое фото со снимком «инопланетной базы». Их не стало через пару месяцев после того, энтузиасты привлекли внимание к таинственному объекту. Значит было, что скрывать? Ныне снимок «возник из небытия». Можно снова рассматривать и удивляться. Разъяснений из NASA как не было, так и нет. Надо, наверное, чтобы Трамп попросил. А то заладили, мол, нет никаких инопланетян, знать их не знаем…

А британцы так и не выдали американцам Маккиннона, которому в США грозило 70 лет тюрьмы.

О воде, спрятанной в рассыпанных по Луне шариках, читайте наш материал

О следах инопланетных цивилизаций, оставленных на Луне, читайте тут.

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