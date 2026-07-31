Найдено тело преподавателя МГУ Владимира Кржевова. Фото: vk.ru/philosophy_msu

Вечером 31 июля в окрестностях озера Селигер в Тверской области обнаружено тело преподавателя МГУ Владимира Кржевова. 77-летний мужчина пропал шесть дней назад.

Обнаружил ученого поисковый расчет отряда «Сова». Волонтеры совместно с МЧС и полицией начали поиски спустя два дня после исчезновения доцента МГУ. На Селигер Кржевов приехал недавно — остановился в пансионате в деревни Новые Ельцы. Сюда приехал вместе с семьей. Камеры засняли, как он покидает территорию.

— Вероятно, собирался на прогулку по окрестностям. Владимир Сергеевич плохо передвигался: хромал но одну ногу и ходил с тросточкой. Кроме того, на прогулку он вышел в шортах, сланцах и легкой кофте, что указывает на то, что хотел совершить короткий променад по окрестностям, — сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

На момент написания статьи, тело еще не осмотрели криминалисты и судмедэксперты. Однако по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. Вероятно, пожилому человеку поплохело на прогулке.

Кржевов преподавал на философском факультете МГУ с 1989 года. До этого он также окончил этот факультет. Доцент был автором ряда учебников по философии, читал несколько курсов, в том числе авторских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видный философ Владимир Кржевов пропал в лесах Селигера: он вышел из пансионата и исчез