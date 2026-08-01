Цирцея из красавицы стала пожилой ведьмой, а лестригоны облачились в латы: чем «Одиссея» Кристофера Нолана отличается от поэмы Гомера

В поэме - хитроумный (это его главная характеристика), легкий, полный энергии и любви к жизни. В фильме - достаточно простой парень, пацифист, который отнюдь не рвется на войну. После войны он унылый и мрачный из-за глубокой депрессии (десятки рецензентов уже поставили ему диагноз «постттравматическое стрессовое расстройство»).
Много шума было вокруг того, что Нолан назначил на эту роль чернокожую Лупиту Ньонг’о (у Гомера она «белоплечая» или «белорукая»). Некоторые говорили, что проблема не в цвете кожи, а в том, что Лупиту трудно назвать прямо вот уж самой прекрасной женщиной на Земле. Не то, что молодую Наоми Кэмпбелл, например... Но Одиссей в фильме четко говорит, что вся история с Еленой - не больше, чем предлог, настоящая цель войны - сломить контроль Трои над торговыми путями. Может, Елена и не является прекраснейшей женщиной в мире, раз вся эта история раздута пропагандой? Нолан многое в фильме старается сделать более прозаическим и реалистичным.
У Гомера это «светлая нимфа» с горячим и нежным сердцем, бессмертная, влюбившаяся в Одиссея и семь лет удерживавшая его на своем острове Огигия. Удерживала бы и дальше, до конца его жизни, но к ней прибыл Гермес и объявил волю Зевса: немедленно отослать героя на Итаку.
В фильме Калипсо (Шарлиз Терон) активно кормит Одиссея цветками лотоса, благодаря которым он все забывает - в том числе случившуюся в Трое трагедию, которая не дает ему покоя. Цветы лотоса у Гомера есть, но ими спутников Одиссея угощает специальный народ, лотофаги (после этого спутники временно теряют память и желание вернуться на родину).
Что еще важнее, Калипсо выступает у Нолана своего рода психотерапевтом. Лотос ей нужен для того, чтобы герой перестал, наконец, мучиться, а то его душевная боль невыносима. В процессе лечения она в него влюбляется, и уже не может заставить себя снять его с цветочной иглы. Семь лет спустя, осознав, что пора бы ему что-то делать со своей судьбой (на лотосе, оказывается, надежного счастья не построишь), она прекращает давать ему цветы. И заставляет вспомнить все, что было до их встречи, анализируя по ходу его душевное состояние: «Почему ты не хочешь вернуться домой?» В результате историю Одиссея мы узнаем из его рассказа, из флэшбеков. И это, кстати, совсем как у Гомера: там герой тоже рассказывал о своих приключениях, только не Калипсо, а добродушному царю феаков Алкиною.
Фото: Кадр видео.
Вообще Цирцея (она же Кирка) в мифологии - то ли богиня, то ли нимфа, то ли волшебница. Гомер называет ее то чародейкой, то «прекраснокудрой богиней». Она обольстительна и умеет превращать людей в животных: львов, волков (они упоминаются у Гомера), тигров, пантер, леопардов (это уже добавление Нолана). Спутников Одиссея она превращает в свиней. Хочет превратить в хряка и его самого, но бог Гермес вовремя дает ему противоядие против цирцеиного зелья и рекомендует как следует пригрозить чародейке мечом. После этого она распознает в посетителе Одиссея, чей визит уже давно предсказал ей тот же Гермес. И восклицает: «Вдвинь же в ножны медноострый свой меч и со мною / Ложе мое раздели: сочетавшись любовью на сладком / Ложе, друг другу доверчиво сердце свое мы откроем!»
Одиссей берет с нее клятву, что она не причинит ему вреда, потом требует, чтобы она превратила его спутников обратно в людей. Ну, а потом делит с нею ложе. В течение года. Его спутники в это время пируют и пьют сладкое вино, потом им это надоедает, и они напоминают своему предводителю: «Время, несчастный, тебе о возврате в Итаку подумать».
Нолану показалось, что одной соблазнительницы, Калипсо, в фильме достаточно. Его Цирцея (Саманта Мортон) - немолодая, отнюдь не прельстительная тетушка, ненавидящая мужчин и считающая их свиньями («низменные, отвратительные, первобытные, насиловавшие и грабившие по всему миру - думаешь, это не их природа?») А свою родную сестру она превратила в ворону («Так мы лучше ладим»). И это изобретение Нолана: у Гомера ничего такого нет, а в мифах сестрой Цирцеи была Пасифая, мать Минотавра. Никто ее в ворону не превращал, у нее были свои своеобразные отношения с миром животных (за гранью, так сказать, банальности).
У Гомера исполинский одноглазый циклоп с самого начала ведет с Одиссеем и его спутниками долгие беседы. (Знаменитый эпизод: циклоп спрашивает Одиссея, как его зовут, и тот отвечает: «Никто». Потом другие циклопы - а у Гомера было много других! - спрашивают Полифема, кто его ослепил, он отвечает: «Никто!», а они раздраженно ему бросают: «Если никто, для чего же один так ревешь ты?»)
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
У Нолана Полифем молчит, герои считают его немым (а когда понимают, что это не так, осознают, что он не говорил с ними, потому что считал ничтожными муравьями).
Фото: Кадр видео.
У Гомера это людоеды и великаны («ростом с высокую гору», «не людям подобные»). Они «злосчастных / Спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город / Всех унесли на съеденье» - жалуется Одиссей. В фильме, как и в поэме, они тоже атакуют и разрушают один из кораблей.
У Нолана лестригоны крупные, но все же не величиной с гору - просто раза в полтора-два больше обычных людей; может, и людоеды, но это как-то не подчеркивается. В фильме к этому моменту уже появился один людоед, Полифем, так что Нолан решил им и ограничиться (кстати, в мифологии лестригоны, как и Полифем - потомки Посейдона). По труднообъяснимым причинам в фильме они в доспехах, ассоциирующихся со средневековыми рыцарями, их лиц мы не видим, да и само слово «лестригоны» не звучит - не читавшие Гомера вообще вряд ли поймут, кто это.
Фото: Кадр видео.
Между прочим, сообщается, что из-за нелюбви Нолана к компьютерным спецэффектам на съемках их изображали двухметровые статисты, в то время как спутников Одиссея - наоборот, невысокие дублеры. Мэтта Деймона дублировала очень невысокая и очень накачанная женщина.
Разумеется, у Гомера боги принимают активнейшее участие в судьбе смертных и постоянно фигурируют на страницах поэмы. У Нолана появляется только Афина - вместе с жирным намеком на то, что она всего лишь галлюцинация Одиссея, воплощающая его совесть. То, что корабли попадают в шторм, персонажи списывают на гнев Посейдона, но поди знай, может, просто так совпало. Гремит гром - но, может, это просто гром, не связанный с Зевсом. А может, и не просто. Хотя изначальный слоган фильма, появившийся год назад, был «Брось вызов богам», в итоге Нолан не уделяет олимпийцам особого внимания, его фильм не об этом.
Нолан довольно точно воспроизводит гомеровский антураж. Одиссей плывет на дальний север, в Киммерию (нынешние Крым, юг Украины, Краснодарский край; по мнению современников Гомера, особо не имевших о тех местах представления - «печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков»). В общем, где-то в районе Сочи герой поэмы приносит жертву - вырывает яму, наполняет ее свежей кровью животных, и на нее толпою собираются души умерших.
У Гомера это громадный эпизод: кого только Одиссей не встречает у этой ямы (а он же потом еще отправляется с экскурсией в Аид!) Не только прорицателя Тиресия (поговорить с ним - его главная цель) или Агамемнона, но и Ахилла, и Аякса, и свою мать... А вот с кем он там не сталкивается - так это с воином Синоном, пожертвовавшим жизнью, чтобы троянцы затащили в свой город нафаршированного ахейцами коня. У Гомера этого персонажа нет вообще. Он описан в других источниках, в частности, «Энеиде» Вергилия - еще одной поэме о странствиях, римской, созданной на много веков позже. И описан иначе, чем у Нолана. У Вергилия вероломный Синон долго вешает троянцам лапшу на уши: говорит, что греки хотели принести его в жертву, но он сбежал, проклял бывших соратников, а теперь всем сердцем с бывшими противниками. И им непременно нужно перенести коня в город - тогда он будет охранять Трою «силой священной». Ему верят.
Он упоминается именно в «Одиссее», а не в «Илиаде», как думают те, кто не читал Гомера (или основательно его забыл и представляет по фильму «Троя» с Брэдом Питтом). Действие «Илиады» разворачивается до взятия Трои. А в «Одиссее» о коне говорится чуть ли не впроброс. Подробности описаны в произведениях других авторов (в частности, той же «Энеиде» - именно оттуда фраза «Бойтесь данайцев, дары приносящих»). Нолан ставит коня буквально в центр фильма - эта конструкция, придуманная Одиссеем, губит не только осажденный город, но и его душу: весь фильм он раскаивается в том, что создал такую подлую штуку и стал виновником чудовищной резни.
Фото: Кадр видео.
Кстати, насчет души: Данте в «Божественной комедии» (которую Нолан, несомненно, хорошо помнил) поместил Одиссея в восьмой круг ада, где мучаются «лукавые советчики». Как раз из-за коня. И вообще из-за того, что он всех обманывал и подбивал на нехорошее - например, Ахилла выдернул с острова Скирос, где тот жил припеваючи, и потащил на Троянскую войну (мы помним, чем она для Ахилла закончилась).
Для Нолана весь мотив с переживаниями Одиссея, важнейший в картине - прямое повторение его собственного «Оппенгеймера». Там гениальный физик создает атомную бомбу, просто потому, что может. Оказывается заворожен ее мощью и масштабом своего свершения. А потом соображает, что этой бомбой убивают людей, в том числе невинных. У Одиссея все точно так же, только вместо бомбы - конь.
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