Пашинян нацелился на российскую военную базу: премьер-министр Армении «купился» на обманку Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, решил выйти на «тропу войны» с Москвой. Фото: Thomas Trutschel / www.imago-images.de / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, решил выйти на «тропу войны» с Москвой. Об этом свидетельствует ряд очень резких заявлений, сделанных им в последнее время, и расставленных в них акцентов.

Так, например, он почему-то спустя два года вдруг припомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Армения не нужна «никому, кроме нас», а потому, мол, надо просто подождать, пока ситуация нормализуется.

- Уважаемый коллега, президент Беларуси искал, искал и не находил ответа на этот вопрос. Теперь мы демонстрируем ответ на этот вопрос. Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения, — заявил Пашинян и упомянул, кроме названных стран, еще и Грузию, Францию, Германию, Польшу и Великобританию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Обращает на себя внимание не только злопамятность Пашиняна, который ждал 2 года, подыскивал ответ и дождался удобного момента, но и то, что среди партнеров республики он не назвал ни одной страны ЕАЭС, ни ОДКБ – международных объединений, в которые Армения входи полноправным членом. Отдельного упоминания заслуживает отсутствие среди партнеров России.

Понятно, что Пашинян очень обижен на предпринятые российскими контролирующими структурами мер по предупреждению попадания в нашу страну продукции армянского растение- и животноводства с нарушениями фитосанитарных и прочих норм. Но такими заявлениями он лишь усугубляет ситуацию, доводя ее до конфликтного состояния.

Впрочем, очень похоже, что по наущению Брюсселя армянский премьер сознательно ведет свою страну к этому конфликту. Служба внешней разведки России недавно предупредила, что Евросоюз требует от Пашиняна минимизировать, а лучше – и вовсе разорвать отношения с единственной страной, которая гарантирует суверенитет Армении. Среди предлагаемых Брюсселем мер – введение визового режима с Россией. Что последует после этого, Пашиняну предлагают не задумываться. Да он, похоже, и сам не готов это делать. Во всяком случае, когда грозится пойти ва-банк и намекает на ультиматум России. И речь вовсе не о Южно-Кавказской железной дороге, находящейся в концессии у дочки РЖД. Практически все российские СМИ написали на днях, что Пашинян, дескать, пригрозил арбитражным разбирательством по концессии и взиманием с России 2 млрд. долларов в год в качестве арендной платы за «железку». Но не надо путать мокрое с мягким. Про концессию Пашинян говорил еще весной, намекая, что он хотел бы передать ее Казахстану. Но в данном случае речь совсем про иное. Посмотрим, что он сказал на самом деле?

- Еще раз говорю: сейчас много обсуждают, пытаются что-то нагнетать — в основном армянская оппозиция через калужского олигарха — мол, это подорожает, то подорожает. В Армении тоже есть вещи, которые бесплатны. Может выясниться, что дорожает, а может оказаться, что есть вещи, которые в Армении существуют бесплатно уже 30 лет. И может выясниться, что Армения начнет просить за них 2 млрд. долларов год и скажет: платите 2 млрд. арендной платы ежегодно, - дословно заявил Пашинян.

Договор о концессии ЮКЖД был подписан в феврале 2008 года. Ему еще и 20 лет не исполнилось. Даты здесь важны, они не взяты с потолка, а имеют большое значение. А в Армении есть только один объект, который Россия арендует и делает это совершенно бесплатно в течение тех самых 30 лет – и это 102-я российская военная база, которая, по большей части, расположена поблизости от города Гюмри. Напомним, договор о ней был подписан в марте 1995-го.

Никол Воваевич настроен не просто решительно, а очень решительно. К тому же, он одержим манией величия. У него же теперь лепшие партнеры и друзья США, Китай и прочие Франции с Британиями. И не просто так он выдал свое «предупреждение», что если Россия не снимет свои ограничения на поставки из Армении, то это станет «началом конца ЕАЭС». Вот только все остальные страны-члены ЕАЭС могут прекрасно обойтись без Еревана, чего Пашинян, ослепленный «ласками» Баку, Анкары, Вашингтона, Парижа и Лондона видеть не хочет. Как и того, что всем деятелям из этих столиц его «новых друзей» и он сам, и Армения нужны лишь в качестве инструмента против России. И у них уже давно зафиксирован, на каком этапе этот инструмент перестанет быть полезным и будет списан.

Только вот за Армению без российской военной базы и в не самом, мягко говоря, дружественном окружении, ни один спекулянт в мире не даст и ломаного гроша.

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