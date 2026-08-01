Короткие мудрости недели: «В некоторые головы мысли приходят умирать»

«В некоторые головы мысли приходят умирать». Фото: DukiPh/Shutterstock/Fotodom

Содружество «СОКРАТ» представляет новую серию своих знаменитых афоризмов.

В некоторые головы мысли приходят умирать.

Конечно, много денег не бывает, но я не ожидал, что не бывает так много.

Лекарство надо принимать такое, какое здоровье позволяет.

Вадим Зверев

Слабостями мы страдаем с особым наслаждением.

Бывшие в употреблении мужчины не становятся хуже.

Трудолюбивые супруги живут дружно, как пчела и трутень.

Владимир Малёшин

Всегда следует рассчитывать свои силы, чтобы понять: стоит ли на них рассчитывать.

С приходом весны дачники переходят на рассадное положение.

Мозг женщины – это устройство для накрутки.

Станислав Овечкин

Повторение мать учения, но мачеха творчества.

Умеем, если захотим, но ещё лучше умеем не хотеть.

Пудра не так для женского лица, как для мужских мозгов.

Александр Петрович-Сыров

Кризис литературы – это когда у графоманов появляются плагиаторы.

Страшно не исполнение смертельного трюка, а его неисполнение.

Общее у борцов за культуру и борцов с бескультурьем – агрессивное начало.

Сергей Сидоров

Если долго находиться в подвешенном состоянии, можно сорваться.

Если не вытанцовывается, танцуйте от печки.

Замыкаясь в себе, ощущаешь внутреннее напряжение.

Афанасий Смыслов