Всплывают все новые провалы Зеленского в Вашингтоне Фото: REUTERS.

По поводу последнего по времени вояжа украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского в Вашингтон всплывают все новые и новые подробности, которые свидетельствуют, что у бывшего комика давно не было таких явных провалов.

Во-первых, что стало известно практически сразу же, Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву 300 противоракет к ЗРК «Пэтриот». Это было вполне объяснимо, поскольку США необходимо восполнить свой запас ракет, которых, как говорят эксперты, у американской армии осталось немногим более 700 штук.

С лицензией на производство этих противоракет тоже не сложилось. Трамп сначала пообещал, а потом, как настоящий хозяин своего слова, быстро взял свои слова назад.

- Трамп отказался передавать Украине права на производства зенитных ракет Patriot из опасений, что это оружие может быть использовано против Америки, - сообщила известная американская газета The New York Times. - На встрече с членами своего кабинета в пятницу, когда его спросили о соглашении (с Украиной – прим. авт.), г-н Трамп ответил: «Мы не соглашались на это», предположив, что он изменил свое мнение, потому что «трудно отдать такие технологии» и из-за риска того, что «те, кому вы передадите технологии, однажды могут обернуться против вас». Если вспомнить, что корпорация «Боинг» не согласилась передавать (какое хорошее слово – одна сторона вилит в этом бесплатную передачу, а другая – продажу, и полагаю, не стоит специально уточнять, какова тут была позиция Зеленского) лицензию на производство головок самонаведения ракет РАС-3 для ЗРК «Пэтриот», то становится понятно, что решение вопроса об их производстве с участием Украины отодвинулось куда-то за горизонт.

Трамп отказал в Patriot Украине Фото: REUTERS.

Еще одна попытка Зеленского в Вашингтоне увезти из Штатов хоть что-то также не увенчалась успехом. «Просрочка» попытался было получить разрешение на использование «Старлинков» на территориях в глубине российских тылов, но Илон Маск отказался встречаться с Зеленским. А Трамп не выразил особого желания быть лоббистом Зеленского перед Маском.

Но и это не весь позор, выпавший на долю Зеленского в Вашингтоне. Как сообщила сегодня американская же газета пишет The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный Купол» и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США.

Зеленский набивался на отдельную встречу с Нетаньяху, в которой тот отказал. Они все же встретились, но коротко и у гроба сенатора Линдси Грэма*. Обменялись буквально несколькими репликами, но и этого оказалось достаточно.

Маск отказался встречаться с Зеленским Фото: REUTERS.

- В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, согласно которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены правительством США, - пишет американская газета.

С точки зрения оценки результативности этого вояжа в США под предлогом «похорон друга» Зеленский ничего не может записать себе в актив. Все сплошь негатив и исключительный негатив. Есть большие сомнения и в том, что идея поездки спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев с какими-то мирными инициативами, чтобы попытаться возродить дипломатический процесс, которую Зеленский сейчас записывает себе в достижения, принадлежала на самом деле ему, а не Трампу. Ведь Зеленскому не нужны сейчас никакие мирные усилия, даже те, которые не будут иметь никаких реальных последствий. Ему нужны только деньги и оружие для продолжения войны.

В общем и целом, съездил Зеленский хоронить «друга Линду» (как звали покойного сенатора в Штатах за глаза) очень результативно. Если, конечно, считать под этим, что «просрочка» совершенно феерически обгадился.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похоронный гость хуже Зеленского: Что он на этот раз выпросил у Трампа

По визиту Зеленского в Польшу можно писать анекдоты: особенно отметился Туск

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим нужно добить прямо сейчас