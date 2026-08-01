Женщину с бомбой остановил охранник ресторана: НАК заявил о подрыве самодельного взрывного устройства в Москве

Бомбу в ресторан Balzi Ross принесла неизвестная женщина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади,1 произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

«Бомбу в ресторан Balzi Ross принесла неизвестная женщина. Ее остановил на входе охранник. Взрыв произошел после того, как он не допустил ее в помещение», - заявили в НАК.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В комитете также уточнили, что при взрыве погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, сама неизвестная и один из посетителей.

При взрыве устройства 21 человек получили ранения различной степени тяжести. Бомба была начинена поражающими элементами.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в СК РФ.

Отметим, что украинские террористы все чаще используют российских граждан «втемную». Вовлекая обманом в преступление через соцсети, они предлагают доставить подарок, выполнить благое дело или пустяковое поручение за деньги, но используют курьера в качестве смертника.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как правило, террористы контролируют ситуацию с помощью видеокамер, мобильной связи и приводят бомбу в действие дистанционно.

Как стало известно KP.RU бомба была начинена пластитом (около 1,5 кг. в тротиловом эквиваленте). Взрыв был такой мощности, что курьерше оторвало голову, а одну ее руку нашли на проезжей части рядом с выходом из ресторана.

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