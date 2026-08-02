Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 августа:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 1158 дронов

2. Боевики бьют по Запорожской АЭС

3. Каратели сожгли дом семью дронами

4. Бывшую приближенную Зеленского ужасает уровень коррупции

5. Восемь категорий граждан лишились отсрочки

6. Львовянок заставили каяться за русские напевы

7. Семь приближенных Сырского Драпатый изгнал сразу

8. Зеленский врет о потерях как дышит

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли ВСУ такой урон: более 240 военнослужащих, 18 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

От действий «Южной» группировки войск противник потерял до 210 человек, четыре бронемашины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 220 бойцов. А также 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» вывели из строя до 360 солдат и офицеров, бронемашину, два автомобиля, боевую машину РСЗО и два артиллерийских орудия.

«Восток» уничтожил более 355 националистов, четыре бронемашины и десять автомобилей.

На счету «Днепра» - до 30 военнослужащих и 17 автомобилей.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и реактивный снаряд HIMARS производства США. Поражены 1158 беспилотников.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ВСУ ударили дроном по Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ прилетел к стене здания третьего энергоблока в районе переходной галереи. По ней ежедневно перемещается персонал Запорожской АЭС. Детонации, к счастью, не произошло. Это второй за последнюю неделю случай, когда украинский дрон прилетает на территории атомной станции. В пресс-службе ЗАЭС сообщают: радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения естественных природных значений пока не превышает. Это сегодня — а завтра?

Семь дронов, чтобы спалить дом

Беженка из города Родинского в ДНР рассказала, что боевики ВСУ с беспилотников поджигали дома, где укрывались мирные жители. Беженка Елена сообщила РИА Новостям: «ВСУ не пожалели семь дронов и всё-таки спалили дом, в котором мы жили». Ранее другая местная жительница рассказала, что украинские диверсанты, зашедшие в город Родинское после того, как оттуда были выбиты войска ВСУ, услышав отказ открыть дверь, забросали гранатами дом местной пенсионерки. Воины света в действии.

Боевики ВСУ с беспилотников поджигали дома, где укрывались мирные жители. Фото: REUTERS.

Мендель страшится коррупции незалежной

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель так оценила коррупционные скандалы на Украине. В интервью французскому изданию Journal du Dimanche она заявила, что при Владимире Зеленском незалежная функционирует как мафиозное государство. Экс-приближенная украинского лидера сообщила: «Эти все создает впечатление мафиозного уклада. Я не видела его банковских счетов, но, если почти всё его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает?» В том же интервью она сказала, что президент Франции Эммануэль Макрон не бросает Зеленского, потому что боится признать ошибкой финансирование киевского режима. Ну, если он своей жены боится...

Восемь категорий граждан лишились отсрочки

Украинское издание «Страна» сообщает: восемь категорий граждан незалежной лишились права на отсрочку от мобилизации. Ее лишатся студенты и аспиранты заочной и вечерней формы обучения, получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужики с задолженностью по алиментам. В перечень вошли работники заводов Минобороны и мужчины, признанные годными к службе после повторной военно-врачебной комиссии. На этом фоне удивительно, что право на отсрочку получили мужчины, чьи сводные брат или сестра погибли или пропали без вести. Кто не спрятался, я не виноват.

Послушал русские напевы — беги каяться

Украинские СМИ сообщают: на Львовщине две гражданки подпали под каток самостийного языкознания. Их принудили принародно извиняться за то, что слушали песни на русском языке. На опубликованном видео они повторяют слова извинения, которые им диктуют за кадром. Ранее во время отдыха в беседке дамы кайфовали под композиции российских исполнителей. Бдительные громадяне потребовали выключить музыку. Меломанки наезд проигнорировали. Добровольные цензоры вызвали копов. Прости-прощай, и ничего не обещай.

Драпатый в ВСУ ведет большую чистку

Увольнения офицеров из окружения экс-главкома Александра Сырского идут полным ходом. Отправлены в отставку начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба генерал-майор Игорь Палагнюк, командующий ракетными войсками и артиллерией и замкомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Андрей Малиновский. Ранее отставлены экс-заместитель бывшего главкома Андрей Лебеденко и бывший начальника командования сил логистики Владимир Карпенко. Две недели назад генерал Малиновский заявил, что его командиром является генерал Сырский, что «во время войны нет места личным амбициям» и «каждый, кто подрывает единство, должен уйти». Но к началу августа Малиновский решил «стать ученым и пополнить ряды адъюнктов». По тому же пути пошли начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач и два бригадных генерала — замначальника Генштаба Алексей Шевченко и начальник главного командного центра Антон Гарбуз. С широким бреднем главком Драпатый зашел.

Зеленский врет о потерях как дышит

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В дискуссию с Владимиром Зеленским вступила украинский историк Марта Гавришко. В соцсети X она раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ, которые он оценил в...50 тысяч павших. Историк недоумевает: «Отчего же мы каждый день видим видео принудительного призыва на военную службу? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают, за ноги и за руки затаскивают в военные фургоны?» Украинский лидер, заявивший о безвозвратных потерях полусотни тысяч бойцов, добавил, что 400 тысяч считаются ранеными. Нужно напомнить, что компьютерная программа, которая с июня 2022-го автоматически считает опубликованные на Украине некрологи бойцов ВСУ, уже к началу лета 2026-го выдала цифру более, чем в 750 тысяч погибших. Компьютер, в отличие от Зеленского, врать не умеет.

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