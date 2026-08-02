Вирус впервые обнаружили в 2014 году в округе Бурбон в штате Канзас Фото: REUTERS.

В США - подтвержденный случай инфицирования редким вирусом Бурбон.

Положительный тест получил 67-летний Майкл Ларкин из Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк). Заразился он не сегодня, а около года назад, когда занимался ландшафтным дизайном во дворе своего дома. Снял с ноги двух клещей - с этого и началось, рассказывал Ларкин CBS News. Почти сразу разболелась голова, самочувствие ухудшалось стремительно, и через три-четыре часа бедолага не мог даже встать с дивана - “достиг дна”. Так и попал в больницу. К счастью, выкарабкался. Вот только врачи долго не могли понять, что с Ларкиным. Сначала подозревали болезнь Лайма - не подтвердилась. Потом постоянно брали кровь на антитела, пока не обнаружили Бурбон.

ЧТО ЭТО ЗА ВИРУС

Вирус впервые обнаружили в 2014 году в округе Бурбон в штате Канзас (США), отсюда и название. Тогда заболел мужчина, немногим старше 50 лет, которого покусали клещи. Через несколько дней появились лихорадка, тошнота, слабость, сыпь. На 11 день болезни пациент скончался, несмотря на поддерживающую терапию. Из его крови и был выделен вирус.

После фиксировали отдельные случаи заболевания на Среднем Западе, Восточном побережье и на Юге Соединенных Штатов.

СИМПТОМЫ ВИРУСА БУРБОН

У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ВИРУСОМ БУРБОН

Основной путь заражения - укус инфицированного клеща. Переносчиком заразы считается клещ «одинокая звезда» (Amblyomma americanum). Случаи передачи вируса напрямую между людьми не зарегистрированы.

Основной путь заражения вирусом - укус инфицированного клеща Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Тем не мене, врачи, лечившие Майкла Ларкина, отмечали в интервью телевизионщикам, что этот случай может быть лишь верхушкой айсберга. Мол, клещей-"одиночек" в их краях много, симптомы похожи на другие инфекции, передающиеся клещами, так что вирус может быть более распространен, просто другие случаи не диагностированы.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА ОТ ВИРУСА БУРБОН?

На официальном сайте CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Центры по контролю и профилактике заболеваний США, созданные для борьбы с эпидемиями) сообщается: в настоящее время не существует вакцин или лекарств для лечения болезни Бурбона. Терапия - исключительно поддерживающая (регидратация, жаропонижающие).

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Единственный способ профилактики - защищаться от укусов клещей. Надевать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, находясь на природе или на дачном участке, где есть высокая трава и кустарники, Брюки заправлять в носки или обувь, проводить само- и взаимоосмотры, использовать репелленты или акарицидные средства для обработки одежды.

В РОССИИ ЕСТЬ ТАКИЕ КЛЕЩИ?

Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки, объяснили в Роспотребнадзоре.

Но у нас распространены собственные виды иксодовых клещей, которые могут быть переносчиками опасной заразы. Например, от укуса таежного клеща (Ixodes persulcatus) и лесного/европейского клеща (Ixodes ricinus) можно заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнь Лайма). А в южных регионах встречается клещ Hyalomma - потенциальный переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Сезон активности клещей еще не закончился: они любят теплую погоду. Так что будьте бдительны. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она показана жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ ВИРУС БУРБОН?

На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет, заверили в ведомстве. Роспотребнадзор в круглосуточном режиме продолжает мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хантавирус разлетелся по миру: есть ли риск для России

Новая вспышка Эболы в Центральной Африке идёт к рекордам: она может стать одной из крупнейших в истории

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия