Новый «Человек-паук» и «Одиссея» взорвали прокат: побит рекорд по сборам

Зендея на премьере нового "Человека-паука" Фото: REUTERS.

Минувший уикенд, 31 июля - 2 августа 2026 года, войдет в историю Голливуда. Сборы всех фильмов составили $430 млн - такого не было никогда: раньше такой результат казался просто недостижимым. В первую очередь это случилось благодаря успеху очередного фильма о Человеке-пауке, «Новый день». Это четвертая картина, где Питера Паркера играет Том Холланд (или седьмая, если считать «Первого мстителя: противостояние», «Мстителей: войну бесконечности» и «Мстители: финал» - но там герой был не в центре сюжета). И самая успешная из «сольных» фильмов про Спайдермена: в США картина собрала $355 млн за уикенд, по всему миру - невероятные $927 млн. Больше было только у фильма «Мстители: финал», вышедшего в 2019 году: $358 в США за три дня и $1,2 млрд по всему миру.

В финале предыдущего фильма, «Человек-паук: нет пути домой», собравшего в 2021-22 годах чуть меньше двух миллиардов, весь мир забывал о существовании Питера Паркера, и он начинал карьеру супергероя заново - для вчерашнего школьника открывалась взрослая жизнь. Но теперь ему приходится заново знакомиться с друзьями и возлюбленной. В новом фильме, помимо Холланда, появились Марк Руффало в роли Халка, а также еще несколько персонажей, хорошо известных поклонникам комиксов Marvel. Например, Каратель в исполнении Джона Бернтала, игравшего его в сериале. Или Тумстоун (босс мафии со страшной белой мордой, непробиваемой кожей и нечеловеческой силой). Или Скорпион (на бумаге он сражается с Человеком-пауком с 1964 года).

Но и «Одиссея» Кристофера Нолана позиций не сдает. Она собирает меньше, но это и понятно: фильм во всех смыслах не детский (в американский прокат он вышел с рейтингом 17+, дети и подростки на него могут попасть только в сопровождении взрослых), идет три часа, в основе - поэма, которой сильно больше двух тысяч лет. И все же «Одиссея» за третий свой уикенд заработала $51 млн. А сборы по всему миру - $911 млн. На следующей неделе она доберется до миллиарда, и почти тут же станет самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру («Темный рыцарь» собрал $1,008 млрд, «Темный рыцарь: возвращение легенды» - $1,08 млрд).

Ирония судьбы в том, что и в «Человеке-пауке: новом дне», и в «Одиссее» снялись Том Холланд, Джон Бернтал и Зендея. Правда, в «Одиссее» Холланд с Зендеей в кадре не встречаются, зато в жизни они несколько месяцев назад поженились. Причем наводили туман, скрывая это от журналистов: только в июне Холланд признался в интервью, что свадьба действительно состоялась.

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