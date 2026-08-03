Сбежали, обругали и увяли: что стало со звездами шоу-бизнеса, со скандалом уехавшими из России после начала СВО

Полные залы на концертах Земфиры* остались в прошлом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе в Юрмале желающие могли наблюдать пену, оставшуюся от «Новой волны» - международного музыкального фестиваля, проводившегося раньше в этом латвийском городе-курорте. Поскольку тогда его организатором выступала Москва, власти по политическим мотивам шоу закрыли. Но оно парадоксальным образом пропиталось политикой еще больше, только сменив окраску и превратившись в местечковую тусовку бывших российских эстрадных звезд, расплевавшихся с Родиной. Теперь действо именуется «Лайма рандеву» и в роли хозяйки выступает прежде популярная в СССР и России певица Лайма Вайкуле, выродившаяся в отъявленную русофобку, которая не устает на чем свет стоит костерить ту страну, что принесла ей славу и деньги.

Участников было куда меньше, чем в прежние годы, да и публики не набралось на полный зал. И все равно без скандалов не обошлось. Специально приглашенные гости с Украины возмутились, что их посадили «среди москалей». Напрасно Максим Галкин* заверял их, что поддерживает незалежную, а Алла Борисовна даже согласилась спеть в Киеве, «если пригласят». Не помогло. А за стенами зала «Дзинтари» негодовали местные латышские националисты: они не могли стерпеть, что вокруг звучит русская речь, и требовали закрытия фестиваля, обозвав его «русским балаганом». Какой удар для «уехавших»!

А балаганом и впрямь попахивало. Судя по видео в соцсетях, выступления, например, Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой)* и Семена Слепакова* смотрелись скорее как ресторанные номера. Оно и немудрено: из-за отсутствия сборов Вайкуле пришлось экономить на свете и звуковом оборудовании, даже VIP-места в итоге раздавались бесплатно. По данным портала Delfi, гонорары артистам тоже оказались куда скромнее тех, к которым они привыкли.

Практически все наши звезды-релоканты, «из принципа» покинувшие Россию после начала СВО, мгновенно сдулись на чужой земле. Показушно превознося в интервью «цивилизованный и комфортный Запад», они прекрасно понимают, что никому там на самом деле не нужны. Да и с комфортом возникли проблемы - жить так же широко, как дома, теперь не на что. Многие уже откровенно тоскуют и не прочь вернуться, но побаиваются: ведь столько грязи успели вылить на Родину, что оказались в рядах иноагентов.

Вот лишь некоторые истории.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МОНЕТОЧКИ*

Певица Монеточка* (Гырдымова)*, обосновавшись с мужем в Литве, на первом своем концерте там выкрикивала со сцены украинские лозунги и призывала «наказать империю». Сейчас поутихла, видимо, осознав, что не на тех поставила. А на днях так вообще получила смачную пощечину от киевского режима, когда из украинской прокатной версии очередного голливудского фильма о «Человеке-пауке» вырезали 3-секундный (!) кусочек, в котором слышится исполняемая ею песня «Монополия». Чиновники из незалежной объяснили, что им плевать, кто это поет, но русской речи с украинских киноэкранов звучать не должно.

Петь перед зрителями Монеточка* (на фото - слева) стала реже. Зато отлично спелась в Юрмале с русофобкой Вайкуле. Фото: Кадр из видео

В беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show Гырдымова* призналась, что после объявления в розыск из-за неисполнения обязанностей иноагента в РФ ее доходы сильно уменьшились. Певица лишилась возможности выступать перед русскоязычной аудиторией в ряде стран, включая Сербию, Турцию. По ее словам, речь идет о больших концертах, и их отмена ее сильно подкосила. Чтобы получить источник к существованию, пришлось продать оставленную престижную двушку в Москве.

По словам Гырдымовой*, она бы хотела вернуться, но понимает, что это нереально - ей светит уголовное наказание. Происходящее беглая артистка сравнила с «оковами на ногах».

ИУДА УЧИТ ИГРАТЬ ГАМЛЕТА

А вот актер и музыкант Артур Смольянинов**, известный благодаря ролям в фильмах «9 рота» и «Дуxless», напротив, продолжает люто ненавидеть Россию за то, что она, как он считает, «лишила его работы и семьи, обезумела и предала». Хотя свалить на житье в Латвию было его собственным решением. С женой развелся, а мать и другие родственники никуда ехать с ним не пожелали. А уж кто кого на самом деле предал и обезумел, можно судить по таким словам этого артиста из интервью признанному в РФ нежелательной организацией изданию «Новая газета Европа»***: «Я эмоционально готов идти воевать за ВСУ. Мне абсолютно все равно, какой будет Россия, даже если от нее останется лишь одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Рэпер Алишер Моргенштерн* теперь считает, что зря возомнил себя мессией. И покаялся перед россиянами. Фото: Кадр из видео

Но что касается работы - да, действительно стало туго. Актер открыто признается, что в эмиграции зарабатывает в три раза меньше, чем на бывшей Родине. Ему приходилось годами петь вместе со знакомыми местными жителями в подземных переходах и небольших кафе. Удалось даже записать мини-альбом (впрочем, быстро канувший в Лету), есть подработка в качестве ведущего видеоподкаста на «Немецкой волне»***. В своем блоге он объявил о старте актерских мастер-классов, на которых обещает научить «перевоплощаться в Гамлета и Бэтмена». Стоимость участия - 49 - 99 евро (от 4,5 до 9 тысяч рублей). Ну а помимо этого ненавистник России просит слать ему пожертвования «на творческие проекты».

БЕРЕЖЕТ СЧЕТА В МОСКВЕ

49-летняя Земфира* (Земфира Рамазанова)* после начала СВО уехала сначала в Израиль, потом перебралась в Париж, а теперь обосновалась в Лондоне, где живет частной жизнью. Ее певческая карьера то ли приостановлена, то ли на ней и вовсе поставлен крест. По крайней мере в официальном графике артистки на этот и следующий год ничего не значится. Разве что позовут на корпоративы.

Артистку внесли в список иноагентов в связи с тем, что она «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции». Это лишило Рамазанову* возможности давать концерты в странах СНГ: она боится, что ее могут задержать и депортировать в РФ. Певица пыталась обжаловать статус иноагента, но безуспешно.

В одном из постов она написала: «Живу хорошо. Совсем перестала думать о доме». Но тут артистка явно лукавит: по данным портала www.womanhit.ru, на счетах в российских банках у нее лежит несколько десятков миллионов рублей, с которых она регулярно получает приличные проценты. Эти активы не заблокированы, потому что исполнительница теперь строго соблюдает российские законы, дабы сохранить капитал и избежать уголовного преследования. Под всеми своими постами в соцсетях она ставит обязательные пометки иностранного агента. И совсем не говорит о политике.

Хотя дело, наверное, не только в деньгах. Вспоминать о доме ее заставляет тоска. В прошлом году, на своем последнем концерте в Тбилиси, певица неожиданно заплакала, подняла перед собой лист бумаги с надписью «Уфа» (это ее родной город) и прижала его к сердцу. А перед этим, выступая перед соотечественниками в Праге, пообещала, что в будущем обязательно выступит в Москве, по которой сильно скучает.

ЧУЛПАН УКАЗАЛИ НА ДВЕРЬ

Еще одна знаменитая релокантка - бывшая актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова. У нее почему-то нет статуса иноагента, хотя Хаматова негативно высказывалась о СВО, России и русских людях. Поначалу переехала в Латвию - утверждала, что в Риге, где «все соразмерно человеку», чувствует себя спокойно и комфортно. Но потом принялась сетовать, что ее заработки в Новом Рижском театре несопоставимы с прежними доходами в Москве, а аренда жилья и жизнь обходятся очень дорого.

Из Латвии Чулпан Хаматову местные власти выдавили. Теперь она перебивается спектаклями в маленьком театрике в Бостоне. И признается, что часто вспоминает о России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце концов актриса и вовсе потеряла работу, потому что из театра ее уволили из-за того, что так и не выучила латышский язык. Хаматовой пояснили, что «играть на русском - неуместно». Власти в итоге отказали ей в продлении ВНЖ. Один из депутатов латвийского парламента заявил в этой связи, что «не стоит доверять даже «хорошим русским», сбежавшим из России». Вот так Чулпан познала нравы «цивилизованной Европы».

В редких интервью актриса вспоминает Россию. Как-то рассказала, что в аэропорту увидела пассажиров, идущих на посадку в Москву, и поняла, что хочет присоединиться к ним. Теоретически возвращение возможно, считает Чулпан, намекнув, что «некоторые люди давали ей гарантии безопасности». Но направилась в другую сторону, уехав из негостеприимной Латвии в США. Там вместе со своим нынешним спутником Андреем Бурковским играет в маленьком театре в Бостоне. Билеты стоят от 85 до 105 долларов (6000 - 8000 рублей). В «Современнике» - подороже будет.

ПОЗДНЕЕ ПРОЗРЕНИЕ

Блогер и певец Данила Милохин, тоже пока избежавший участи иноагента, смотался за границу после объявления о частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Артист со скандалом разорвал контракт с Первым каналом и покинул проект «Ледниковый период». Жил в Казахстане, США, Эмиратах. Сейчас 24-летний Милохин снимает на паях квартирку в Дубае. Он признавался, что потерял все источники дохода в России и долгое время был бездомным.

«Я зря потерял коннект с Россией. Бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то (музыкальную композицию, которая представляет собой вербальную атаку. - Ред.), ну и пел там всякие песни... И поэтому у меня нет денег, а звезда я до сих пор, скорее всего, там (в России. - Ред.)», - заявил он в интервью YouTube-каналу «Джарахов».

В эфире на платформе Twitch неприкаянный Даня заявил, что не против вернуться в Россию при условии, что будет учиться в вузе, а не пойдет на службу в армию. «В университете хотя бы свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», - поведал блогер.

А вот рэпер Алишер Моргенштерн* в своем блоге вообще попросил прощения у россиян, назвав себя отвратительным человеком, который «возомнил себя мессией». Он пообещал больше не «пытаться работать на Америку» и заодно пожаловался на резкое снижение гонораров.

МНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

«Они сами себя наказали»

Виталий Милонов, член комитета Госдумы по международным делам:

- Если мы говорим о людях, которые просто тихо уехали и хотят тихо вернуться, - это их право. Если человек не совершил никакого правонарушения, никто его преследовать не будет, хотя вряд ли этот приезд многих обрадует. Но самое бесстыжее, что некоторые из этих погасших звезд хотят, чтобы мы их здесь с распростертыми объятиями приняли и водрузили на прежний пьедестал. Считаю, что это недопустимо. Ну а те, кто распускал язык и призывал кару на Россию и русский народ, ни на какое наше милосердие рассчитывать не должны - придется отвечать по закону. А то, что происходит с ними сейчас - голодают ли они там, бездомными ли остаются, - это нас уже не касается. Думали, что найдут себе применение, а их использовали ровно один раз ради пропагандистской шумихи. Они сами выбрали свою судьбу и сами себя уже наказали.

* - Признаны иноагентами в России и запрещены

** - Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов и запрещен

*** - СМИ, признанное нежелательной организацией в РФ, выполняющее функции иностранного агента

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