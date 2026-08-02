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В регионах, которые подверглись массированной атаке дронов 2 августа 2026 года, продолжают ликвидировать последствия разрушений и оказывать помощь пострадавшим. Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты, попали по многоквартирным домам в Саратовской области, погубили мирных пассажиров в машине с детьми в Удмуртии, ударили по детской площадке в Белгородской области. Сайт KP.RU собрал последние новости о последствиях атак дронов по регионам России на 3 августа 2026 года и состоянии пострадавших.

Последствия атак дронов по регионам России на 3 августа 2026 года: последние новости

По данным Министерства обороны РФ, за одну только ночь на 2 августа системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над территорией нескольких регионов, включая Московскую, Тульскую, Воронежскую и Саратовскую области. Днем режим беспилотной атаке был введен на Урале и в Омске, который уже подвергался налетам дронов.

Белгородская область: трагедия на детской площадке

Самым страшным и циничным ударом 2 августа стала атака по селу Принцевка в Валуйском округе Белгородской области. Украинский дрон ударил прямо возле детской площадки.

Губернатор Александр Шуваев подтвердил гибель 13-летней девочки. Несмотря на экстренное прибытие медиков и реанимационные мероприятия, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще два ребенка – 7 и 9 лет - с множественными осколочными ранениями головы, спины, ног были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу.

- С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребёнок... Конечно, никакими словами не передать боль от потери ребёнка. Это большое горе не только для родных, но и для всех нас. Мои искренние соболезнования родителям девочки, — написал Александр Шуваев, отметив, что состояние пострадавших детей находится на постоянном контроле врачей.

Удмуртия: «Чудовищное в своей бессмысленности действие»

Жертвами атаки беспилотников в Удмуртии стали мирные граждане, находившиеся в обычном автомобиле на севере республики. Средствами ПВО удалось ликвидировать два дрона, но избежать трагедии не удалось.

Как сообщила врио главы региона Ольга Абрамова, в машине погибли три человека. Еще двое пассажиров, среди которых оказался девочка-подросток, получили ранения и были госпитализированы.

2 августа днем обе девушки, пострадавшие от атаки БПЛА, санавиацией были эвакуированы в 1 республиканскую клиническую больницу.

- Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать все возможное, - сообщили в минздраве региона.

- Чудовищное в своей бессмысленности действие — эти люди точно не являлись военной целью, - так прокомментировала атаку дронов на машину с людьми Ольга Абрамова.

Из-за угрозы в регионе вводился режим «Ковер» и приостанавливалось авиасообщение, однако к 12:25 небо удалось очистить, и сигнал об «Беспилотной опасности» отменили.

Саратов и Энгельс: ночной обстрел многоэтажных домов

Саратовская область встретила 2 августа разрушениями в жилых кварталах. Ночью губернатор Роман Бусаргин предупредил жителей о возможной угрозе и работе систем оповещения.

В Энгельсе удар пришелся по многоквартирному дому. Погибли два человека. В самом Саратове от действий БПЛА также пострадали жильцы многоэтажки, им была оперативно оказана медицинская помощь.

Губернатор Роман Бусаргин взял ситуацию на личный контроль, распорядившись организовать временное размещение для жителей поврежденного дома, открыть горячую линию и обеспечить охрану территории.

Сейчас идет обследование зданий на предмет скрытых разрушений после ударов дронов.

Уфа: вторая атака подряд и отражение 25 дронов над промзоной

Столица Башкирии 2 августа 2026 года вновь оказалась под ударом: это второй день подряд, когда город подвергается налету вражеских беспилотников. Жители северного района Уфы начали сообщать о характерных звуках пролетающих дронов, за которыми последовали несколько громких хлопков. Волна взрывов повторилась в промежутке между 11:25 и 11:32, после чего факт атаки официально подтвердил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона дал оценку действиям сил обороны, подчеркнув слаженность работы различных структур:

- Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет.

Глава республики также уточнил, что один из сбитых аппаратов упал в промышленной зоне Уфы, где сразу же вспыхнул пожар. К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты для локализации и тушения возгорания.

Омская область: срыв праздников и многочасовая осада

Для Омской области атака 2 августа стала уже пятым официальным случаем введения режима беспилотной опасности. Ситуация в регионе оставалась напряженной на протяжении всего дня.

Днем губернатор Виталий Хоценко объявил о введении режима беспилотной опасности.

К вечеру из-за сохраняющейся угрозы принимается решение об отмене вечерних концертов на Соборной площади, посвященных Дню города. На празднике должны были выступить Виктория Дайнеко и Mary Gu.

В поле под Омском вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитого ПВО дрона. Пожарные быстро локализовали возгорание, обошлось без пострадавших.

Лишь к 21:41 Виталий Хоценко смог объявить об отбое угрозы. Аэропорт возобновил работу, а авиакомпании начали возвращаться к стандартному графику.

А в Самаре 2 августа под удар попал склад WB.

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