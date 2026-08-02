Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны продолжают атаки на склады Wildberries, находящиеся в разных регионах России. В ночь на 2 августа 2026 года в результате налета беспилотников загорелся склад Wildberries в Новосемейкино, расположенным под Самарой. Сайт KP.RU собрал последние новости об атаках на склады Wildberries в Самаре и других регионах России на 2 августа 2026 года, последствиях и реакции на них.

Последние новости об атаках на склады Wildberries в регионах России на 2 августа 2026

Оперативную информацию дала пресс-служба Wildberries. В компании подтвердили атаку дронов на склад в Новосемейкино под Самарой 2 августа и сообщили о возгорании.

На место сразу приехали МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших. Информацию об атаке и работе оперативных служб на месте подтвердил и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Последствия атак на склады Wildberries в регионах России 2 августа 2026 года: реакция

Из-за пожара на территории склада, в компании изменили работу.

- Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах, - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в свою очередь напомнил жителям о том, что запрещено снимать работу ПВД, движение дронов и последствия.

- Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО, - написал в своем канал глава Самарской области.

В Самарской области на время закрывали небо. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. Позже, к 10 часам утра 2 августа, ограничения сняли.

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи запущена горячая линия: 8(846) 340-61-78.

Губернатор назвал атаку по складу Wildberries «террористическим актом».

Жителей Красноярского района, расположенного рядом со складами, предупредили, что из-за пожара может ухудшиться самочувствие.

- Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле) – обращайтесь к врачам, - посоветовали власти.

В компании Wildberries подтвердили атаку дронов на склад в Новосемейкино. Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA / TACC

Хронология атак на склады Wildberries в регионах России в конце июля-начале августа 2026 года

Атаки на склады Wildberries начались в июле. Напоминаем хронологию атак на склады WB в РФ в июле и августе 2026 года.

18 июля. Первый удар зафиксирован в Котовске Тамбовской области. Пострадали 24 человек, семь погибли.

18 июля. Под утро дроны ударили по складу в подмосковной Электростали. Один человек погиб, 49 пострадали.

22 июля. Дроны атаковали логистический центр в Краснодаре. Пострадали три человека. Обломки задели еще два жилых дома.

22 июля. Удар пришелся по складу в Невинномысске. Пять человек обратились к врачам, одного из них госпитализировали.

24 июля. Атаке подверглись объекты WB совершены в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Уткиной Заводи и в Шушарах. Ранения получили три человека.

29 июля. В результате атаки на логистический центр Wildberries в Рязани пострадали шесть человек.

30 июля. 200 человек эвакуировали после прилета БПЛА на склад WB в Пензенской области. К тушению сильного пожара привлекли два автопоезда.

31 июля. Дроны атаковали склад в Волгограде. Началось возгорание. Обошлось без пострадавших.

31 июля. Украинский БПЛА попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и попаданий по жилому сектору не было.

2 августа. От атаки пострадал склад под Самарой. Там начался пожар. Всех сотрудников оперативно вывели. Обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Ким выступила с видеообращением: главные заявления основательницы Wildberries о террористических атаках и мерах поддержки продавцов