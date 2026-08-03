Вопрос дня: Что вы хотите успеть за последний месяц лета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Джанибеков, летчик-космонавт:

- В августе поедем в славный город Санкт-Петербург, чтобы оттуда на теплоходе отправиться на Валаам. Такие речные путешествия в семье уже вошли в традицию. Надеюсь, что с погодой повезет.

Александр Тихонов, олимпийский чемпион:

- В августе поеду в Тобольск. Там на Ермаковом поле будет большой праздник и мое выступление. И никто не отменял задачу на август - собрать урожай. У нас под Минском яблок зреет немерено и груш тоже! На 11 сотках мы ведем заготовки с женой Машенькой. Также будем делать яблочный сок. И принимать друзей, которые в августе приезжают к нам на машинах и мы им коробками загружаем фрукты.

Маргарита Суханкина, экс-солистка группы «Мираж»:

- Планирую нагадать, чтобы погода начала августа плавно перетекла в сентябрь. В выходные гуляла в парке «Царицыно», там такая красота - одно удовольствие наблюдать за людьми в легких платьях. В августе хочется сгонять куда-то на море. Скорее всего - в Сочи. Покупаться и позагорать. Да, предлагают на август выступления - но это разовые акции будут.

Александр Пашутин, народный артист России:

- Хочу успеть немножко отдохнуть - ведь с 1 сентября начинается театральный сезон. Притом будет концерт 8 августа в Смоленске. И спектакль в конце месяца - в Театре комедии. Уезжать на моря не планирую - я хожу в фитнес-клуб, где у меня и море, и нагрузки, и теннис.

Алексей Захаров, основатель Superjob:

- В следующие августовские выходные пойду сплавляться на плотах. Хочу получить удовольствие - это новый опыт для меня. 12 человек будут сплавляться от Москвы три дня и три ночи. Наверное, возьму гитару.

Олег Сирота, сыровар:

- Обязательно надо успеть убрать урожай. Накосить сено для коров. Это главная мечта. И запустить аграрного робота в работу - вместе со студентами из российских агровузов. Такого никто в мире не делал. Руководит процессом парнишка из Уральского аграрного университета, а также студенты из Тимирязевки, из питерского и ставропольского вузов. Живут в палатках и собирают аграрных роботов. Первого назвали Кузьмичом. 9 августа он должен приступить к своим делам. Андроид, например, будет грузить на тележку томаты и возить их в наш магазин на нашей сыроварне. Так что в августе 30 человек со всей страны в нашем агрохабе совершат прорыв.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах