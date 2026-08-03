Ваня Дмитриенко собрал солд-аут в "Лужниках" Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Вечером 2 августа в Москве состоялось историческое событие: 20-летний певец Ваня Дмитриенко собрал полные «Лужники». Он стал самым молодым артистом в России, который выступил на крупнейшей площадке страны, за что его даже внесли в книгу рекордов России. Сайт KP.RU рассказывает, как прошел концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках».

Сцена была сделана в виде средневекового замка. Верхушки башен были накрыты белыми тканями, при этом большую часть декораций занимали экраны, изображения которых менялись в зависимости от песни. Перед зрителями предстал то замок в инее, то сделанный из лего… Помимо музыкантов Вани, весь концерт аккомпанировал симфонический оркестр. Правда, два скрипача в самом начале концерта что-то не поделили и устроили потасовку, о которой Дмитриенко узнал лишь от журналистов.

Шоу началось с появления десятков балерин в нежных белых платьях. Сам же Ваня вышел в черной футболке и сером жакете с золотыми пуговицами. За время концерта Дмитриенко неоднократно переодевался, но всегда оставался верен черному цвету.

Ваня Дмитриенко стал самым молодым певцом, собравшим "Лужники"

Между песнями Ваня читал стихи, один из них он даже написал на бумаге, которую потом сжег. Вообще, весь концерт проходил с изобилием спецэффектов: фейерверки, пиротехнические фонтаны и, конечно же, много огня, жар от которого чувствовался на всем стадионе и согревал зрителей, попавших под дождик. В какой-то момент даже загорелась стойка микрофона, оказалось, что это не случайность, а часть номера, за которую сам Ваня очень переживал.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

«Стойка у нас на репетициях не загоралась, и я говорю: «Все равно, давайте делать, не загорится, ничего страшного». И она загорелась, тут все вообще сработало!» — признался Ваня уже после шоу.

Чтобы не забыть текст треков прямо на сцене, был суфлер, хотя, кажется, он ему не пригодился, ведь почти все его песни хором пели 70 тысяч человек.

Несколько раз молодой певец брал в руки гитару, с которой когда-то начинал свой путь, хотя в последние годы на концертах с ней не выступал. В «Лужниках» артист вновь решил на ней сыграть, но не кавер-версии чужих песен, как делал, будучи ребенком, а уже собственные хиты. «Не хочется меняться, не хочется взрослеть», — признался Дмитриенко зрителям.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Со сцены Ваня заявил поклонникам, что смирился с тем, как его трек «Прятки» извратили слушатели. Дело в том, что в припеве людям слышится «Я глажу твоя пятки» вместо «прядки». В общем-то, в какой-то момент это стало трендом в соцсетях, и люди начали приходить на его концерты с огромными картонными ступнями. «Народ над ней поиздевался, но мне даже нравится», — сказал Ваня, назвав эту песню «народной».

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

В перерыве между песнями артист обратился к родителям своих фанатов: «Родители, не позорьте своих детей, будьте с ними на одной волне».

Поддержать Ваню на сцену вышла Моя Мишель, исполнившая их дуэт «Рыбка» и в этот самый момент над «Лужниками» воспарили серебристые дельфины. Одним из самых трогательных моментов стало появление на сцене сестры музыканта — Леры Дмитриенко, с которой он исполнил песню «Ты со мной». В оригинале он поет ее с певицей Линой Ли, но стоит признать, что у сестры Вани получилось ничуть не хуже. Во время их номера на сцене в нежном танце слились артист балета Лев Брель и первая солистка Большого театра Анна Тихомирова. После выступления парень подарил ей букет пионов. «Я потратился», — отшутился Ваня.

Моя Мишель Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Лера не смогла сдержать эмоции и сквозь слезы обратилась к брату: «Я просто очень тебя люблю и очень тебя благодарю, дорогой брат. Спасибо!»

Ваня Дмитриенко довел до слез сестру на сцене "Лужников"

Чтобы окончательно довести зрителей до слез, молодой танцовщик балета Дмитриенко сделал предложение руки и сердца своей девушке, работающей вместе с ним. Юноша немного неловко встал на одно колено перед возлюбленной и прослезился в ожидании заветного «ДА!».

Танцор Дмитриенко сделал предложение руки и сердца своей девушке Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Танцовщик балета Вани Дмитриенко сделал предложение девушке из подтанцовки на сцене Лужников

Еще одним ярким сюрпризом стала премьера новой песни, записанной вместе с некогда популярным дуэтом Мальбэк и Сюзанна. Лет 10 назад их песни знала вся молодежь, но после громкого развода они сосредоточились на сольном творчестве. И вот совсем недавно они воссоединились и, кажется, теперь у них вместе с Ваней есть все шансы вновь вернуться на вершины музыкальных хит-парадов. Мальбэк и Сюзанна удивили не только своим появлением, но и роскошными образами, усыпанными блестками и жемчугом.

Ваня с сестрой Лерой Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Также на сцену вышел SALUKI, который вместе с Ваней исполнил их песню «Ладони». Хотя, конечно же, главной гостьей вечера стала возлюбленная музыканта Анна Пересильд. На исполнение их совместного хита «Силуэт» 17-летняя актриса вышла в нежном образе. По словам Вани, именно Аня со своей командой разрабатывала и отшивала все костюмы для его концерта в «Лужниках».

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд исполнили "Силуэт" в "Лужниках"

После выступления Аня и Ваня мило целовались, в какой-то момент эмоции переполнили Пересильд, и она впервые публично призналась музыканту в любви. «Я очень-очень-очень тебя люблю!» – сказала актриса.

Анна Пересильд Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Аня Пересильд призналась в любви Ване Дмитриенко на сцене "Лужников"

Шоу завершилось ярким фейерверком над головами десятков тысяч зрителей, а сам Ваня эффектно исчез со сцены на платформе, которая опустилась под сцену.

Уже после того, как все зрители покинули стадион, Ваня вернулся на сцену, чтобы пообщаться с журналистами. «Прошло всего лишь 40 минут, я пока просто сидел, поплакал», — поделился Дмитриенко первыми эмоциями. Он признался, что искренне рад тому, что ему удалось собрать солд-аут, но о втором концерте пока не грезит. «Мы пока не соберем второй концерт. Я не буду врать. Ложь не про меня», – заявил Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Хотя не все прошло гладко. Оказалось, что во время его переодевания ему не сумели вставить ремень. «Но я похудею», — отшутился музыкант.

Как отдыхать после, пожалуй, самого важного дня в его жизни на данный момент, певец не придумал. «Честно говоря, купил себе бутылку очень хорошего сухого белого вина», – разоткровенничался Дмитриенко.

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